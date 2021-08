Les valeurs à suivre aujourd'hui à Paris Mercredi 4 août 2021

(AOF) - CLARANOVA

Drone Volt

Drone Volt, expert en intelligence artificielle embarquée et constructeur de drones civils professionnels, a annoncé la signature d'une lettre d'intention (Letter Of Intent) non engageante avec la société estonienne SkyCorp en vue de la mise en œuvre d'un partenariat technologie et financier. SkyCorp est un fabricant estonien de drones civils professionnels qui a développé e-Drone Zero, un drone compact propulsé par un moteur à hydrogène. Les deux parties espèrent finaliser leur accord au cours des prochaines semaines.

Hopscotch

Hopscotch Groupe, groupe de conseil en communication, a publié un chiffre d'affaires et une marge brute au premier semestre 2021 de 56,4 millions d'euros et 25,9 millions d'euros, affichant une reprise respectivement de 8%, et de plus de 16% par rapport à la même période 2020. Les évolutions trimestrielles ont été marquées à la fois par les effets de base provenant de l'an passé, mais aussi par l'intensification de l'activité au second trimestre. Les activités événementielles qui restent encore très largement digitalisées ont fortement repris avec une croissance de 27%.

MAUREL ET PROM

Maurel & Prom a réalisé un bénéfice net de 32 millions de dollars au cours du premier semestre 2021, après avoir enregistré une perte de 606 millions un an plus tôt à la même époque. Le producteur de pétrole avait alors été fortement touché par les restriction sanitaire et la baisse de la demande en or noir. Grâce à la reprise économique et la hausse des cours, les dotations aux amortissement ont largement reculé, passant de 539 millions de dollars il y a un an, à 43 millions ce semestre. L'excédent brut d'exploitation a ainsi été multiplié par 6,5 et s'élève à 117 millions de dollars.

Neurones

Le groupe de conseil et de services numériques, Neurones, a publié un chiffre d'affaires semestriel de 289,3 millions d'euros, en croissance de 13,7% sur un an, dont +12,7% en organique. L'activité du second trimestre a quant à elle progressé de 21,8% (+20,7% en organique) à 125,1 millions d'euros. "L'effet accélérateur de la pandémie sur la transformation numérique des organisations semble plus marqué que prévu, avec une forte demande en digital, cloud et cybersécurité", a expliqué le groupe.

SES

L'opérateur de satellites SES a publié ce matin un bénéfice net ajusté de 152 millions d'euros pour le compte du premier semestre 2021, en hausse de 34,5% sur un an. Le groupe a bénéficié notamment de la baisse des charges d'exploitation récurrentes (-4,6%), de la baisse des charges d'amortissement (-8,5 %) et de la réduction de 18,5 % des charges d'intérêts nettes. Ceci a également bénéficié à la marge d'EBITDA ajusté, qui gagne 0,8 point à 62,2%, bien que l'EBITDA ajusté ait reculé de 6,5% à 544 millions d'euros.

Thalès

Thales a annoncé aujourd'hui être entré en négociations exclusives avec le japonais Hitachi Rail en vue de lui céder 100% de son Activité Mondiale « Systèmes de transport terrestre » ("Ground Transportation Systems" ou "GTS"), pour une valeur d'entreprise de 1,66 milliard d'euros. Cela correspond à un multiple de valorisation EV/EBIT de 13,8x, sur la base des 12 derniers mois. L'offre a été approuvée par les Conseils d'administration de Thales et d'Hitachi, et la finalisation de la transaction est attendue en fin d'année calendaire 2022 ou au début de l'année calendaire 2023.

Viel & Cie

Au premier semestre 2021, le chiffre d'affaires consolidé de la société d'investissement Viel & Cie s'élève à 438,4 millions d'euros contre 505,5 millions d'euros sur la même période en 2020, en baisse de 13,3 % à cours de change courants. A cours de change constants, le chiffre d'affaires consolidé s'établit à 458,6 millions d'euros en baisse de 9,3 %. En particulier, le pôle d'intermédiation financière recule de 9,9% à cours de change constants et de 14% à cours de change variables, pour une hausse de 2,7% de la bourse en ligne.