Les valeurs à suivre aujourd'hui à Paris - Mercredi 15 décembre 2021 information fournie par AOF • 15/12/2021 à 08:55



(AOF) - Capelli

Le promoteur immobilier publiera (après Bourse) ses résultats semestriels.



Figeac Aéro

Figeac Aéro a annoncé le report de la publication de ses résultats semestriels 2021 (clos le 30 septembre 2021), compte-tenu des discussions en cours de finalisation avec Tikehau Ace Capital et les différents prêteurs du groupe. En conséquence, la date de publication des résultats semestriels 2021, initialement prévue le 15 décembre 2021 post Bourse, a été reportée au 28 décembre 2021 après Bourse.



Groupe Partouche

Le casinotier publiera (après Bourse) son chiffre d'affaires annuel.



GTT

GTT a annoncé avoir reçu une commande de la part de son partenaire le chantier naval coréen Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering (DSME), portant sur la conception des cuves GNL (Gaz Naturel Liquéfié) de deux nouveaux méthaniers pour le compte de l'armateur grec Maran Gas Maritime. Dans le cadre de cette commande, GTT réalisera le design des cuves de ces méthaniers qui offriront chacun une capacité de cargaison de 174 000 mètres cubes et intégreront le système de confinement à membranes NO96 GW, développé par GTT. La livraison des navires est prévue au cours du second semestre 2024.



Icade

Dans le cadre de l'actualisation de son Green Financing Framework, Icade a sollicité le consentement des porteurs des obligations de la souche de 600 millions d'euros, émises en janvier 2021 et venant à échéance en 2031, afin de les requalifier en obligations vertes. Les porteurs des obligations ont approuvé, à l'unanimité, l'allocation du produit d'émission des obligations au financement d'un portefeuille d'investissements verts conformes au Green Financing Framework du groupe immobilier.



McPhy Energy

McPhy Energy a signé un accord de partenariat stratégique avec Hype, un spécialiste du déploiement d'infrastructures hydrogène pour les solutions de mobilité urbaine zéro émission en France et en Europe. La coopération entre les deux groupes se matérialisera en 2022 par des commandes fermes pour la fourniture à Hype d'un électrolyseur alcalin de 2 à 4 MW et d'une station 800 kg / jour.



Osmozis

Osmozis a publié un bénéfice net pour le compte de son exercice 2020-2021 (clos au 31 août 2021) de 0,99 million d'euros, un record pour le groupe, après avoir enregistré une perte de quasiment 2 millions l'an dernier. L'EBE atteint lui aussi un niveau record, à 3,18 millions d'euros, soit une multiplication par 7 en un an. Le spécialiste de la transition digitale des campings et villages vacances a amélioré l'effet de levier de la croissance sur la rentabilité en réduisant ses charges d'exploitation grâce à la maîtrise des coûts et la baisse du poids des commissions sur ventes.



Plastivaloire

Plastivaloire a levé le voile mardi soir sur les résultats de son exercice 2020-2021, clos fin septembre. Le plasturgiste automobile a dégagé un bénéfice net (part du groupe) de 8,8 millions d'euros, à comparer avec une perte nette de 16,1 millions d'euros lors de l'exercice précédent. Pour sa part, l'Ebitda a atteint 68 millions d'euros, soit une hausse de 46,6%. La marge idoine s'élève ainsi à 10%, contre 7,4% lors de l'exercice 2019-2020.



Sanofi

Sanofi et GSK ont annoncé qu’une dose unique de rappel de leur candidat-vaccin recombinant adjuvanté contre la Covid-19 a permis d’obtenir des réponses immunitaires fortes. Les résultats préliminaires de l’essai clinique VAT0002 qui évalue la sécurité et l’immunogénicité du vaccin en dose de rappel montrent une multiplication de l’ordre de 9 à 43 des anticorps neutralisants, quel que soit le vaccin reçu en primovaccination (AstraZeneca, Johnson & Johnson, Moderna, Pfizer/BioNTech), dans toutes les tranches d’âge étudiées.



Transgene

Transgene a annoncé qu'AstraZeneca a exercé sa première option de licence pour un virus oncolytique issu de la plateforme Invir.IO dans le cadre de la collaboration en cours entre les deux sociétés. L'exercice de cette option porte sur un virus oncolytique, intégrant un transgène confidentiel, et déclenche un paiement initial de 8 millions de dollars d'AstraZeneca à Transgene.



Veolia

Veolia a salué la décision de la Commission européenne qui a autorisé le projet d’acquisition de Suez par Veolia. Le groupe franchit ainsi une étape décisive dans la création du champion mondial de la transformation écologique, l’obtention du feu vert de Bruxelles étant déterminante dans la concrétisation de son projet industriel. " L’accord commercial trouvé entre Veolia et le Consortium en vue de créer le nouveau Suez a permis d’identifier des actifs supprimant l’essentiel des préoccupations de concurrence relevées par les services de la Commission Européenne " a expliqué Veolia.