Les valeurs à suivre aujourd'hui à Paris - Mardi 7 décembre 2021

(AOF) - Advicenne

Advicenne a franchi une première étape de commercialisation au Royaume-Uni, ayant obtenu du NHS (National Health Service) des prix de 120 et 360 livres sterling respectivement pour ses dosages 8Meq et 24Meq de son Sibnayal. Cela correspond à un prix moyen annuel de traitement pour les patients atteints d'acidose tubulaire rénale distale (ATRd) supérieur à 10 000 euros, conformément aux attentes d'Advicenne. Désormais, Advicenne est en discussion avec le National Institute for Health and Care Excellence (NICE) pour la couverture et le remboursement de son traitement.

Carmila

Carmila a dévoilé lundi soir son nouveau plan stratégique et financier à horizon 2022-2026. La foncière spécialisée dans les centres commerciaux vise une croissance annuelle moyenne de 10% de son résultat récurrent par action en 2022 et 2023. En parallèle, le groupe a annoncé un programme de cessions de 200 millions d'euros en 2022 et 2023. Une partie du produit de ces cessions sera allouée aux rachats d'actions.

Compagnie des Alpes

La Compagnie des Alpes a publié au titre de son exercice 2020/2021 clos fin septembre une perte nette de 121,7 millions d'euros, contre une perte de 104,3 millions un an plus tôt. Grâce à la bonne performance de l'activité enregistrée au cours du quatrième trimestre, à la bonne maîtrise des charges opérationnelles ainsi qu'aux aides et indemnités reçues, l'Excédent Brut Opérationnel (EBO) du groupe s'élève à 70,6 millions, en baisse de 24,7%. A périmètre comparable, la baisse est encore plus limitée, puisqu'elle atteint 18,3%.

Derichebourg

Le spécialiste des services à l'environnement publiera ses résultats annuels.

Eurazeo/Safran

Eurazeo a annoncé la signature par son équipe Small-Mid Buyout d'un accord avec Safran en vue de la cession de sa participation majoritaire dans le groupe Orolia, leader mondial des solutions et applications de R-PNT (Resilient Positioning, Navigation and Timing). L'opération générerait pour la société d'investissement un multiple cash-on-cash de 3,6 et un TRI (Taux de Rentabilité Interne) de l'ordre de 25%. Le projet de cession resterait soumis à l'accord des différentes autorités règlementaires compétentes.

OL Groupe/LDLC

Dans le cadre du projet de développement de la future Arena au sein d'OL Vallée, OL Groupe et le Groupe LDLC ont annoncé un accord sur le naming de la future salle événementielle d'OL Groupe à Décines. Il sera effectif à partir du démarrage de la construction (prévu en début d'année civile 2022), et pour une durée de 8 ans à compter de la mise en exploitation de la salle de spectacle multifonction.

Pierre et Vacances

Compte tenu de l'atteinte d'un seuil élevé d'adhésion, Pierre et Vacances a décidé d'appliquer immédiatement sa nouvelle proposition d'avenant au contrat de bail au bénéfice de ses propriétaires individuels et de renoncer d'ores et déjà à la condition initiale d'obtention de signatures représentant au moins 85% des lots, conformément aux termes de l'avenant. Cette proposition prévoit notamment le versement d'un montant équivalent à 11 mois de loyers sur la période de 16 mois impactée par la crise sanitaire (entre mars 2020 et juin 2021), soit près de 70% des loyers contractuels.

Quadient

Le groupe publiera (après Bourse) son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

SII

Le spécialiste des métiers de l'ingénieur publiera ses résultats semestriels.

Stellantis

A l'occasion de la présentation de sa stratégie Software, Stellantis a indiqué viser des revenus d'environ 4 milliards d'euros d'ici 2026 et d'environ 20 milliards d'euros d'ici 2030 grâce à ses offres produits et abonnements basés sur les softwares. Le constructeur automobile prévoit d'investir plus de 30 milliards d'euros d'ici 2025 pour réaliser sa transformation en matière de software et d'électrification.

TotalEnergies

Après Bruxelles et Anvers, TotalEnergies a remporté l'appel d'offres de la municipalité de Gand, troisième plus grande ville de Belgique, pour l'installation et l'exploitation de bornes électriques sur la voie publique, soit 800 nouveaux points de recharge à horizon 2025. Ces nouvelles bornes, installées par TotalEnergies et opérées pour les dix prochaines années, seront alimentées avec de l'électricité 100% renouvelable d'origine éolienne, produite en Mer du Nord au large de la Belgique.

Verallia

Verallia est la dernière société française en date à dissocier les fonctions de Président et de directeur général. Le Conseil d'administration a pris acte du souhait de Michel Giannuzzi de faire évoluer ses responsabilités au sein du groupe l'an prochain après environ cinq années à la tête de Verallia en qualité de PDG. Le Conseil a ainsi décidé de dissocier les fonctions de Président du Conseil d'Administration et de Directeur général avec effet à l'issue de l'Assemblée générale des actionnaires du 11 mai 2022. Michel Giannuzzi demeurera Président du Conseil d'administration et Patrice Lucas sera désigné Directeur général.

Worldline

Worldline a annoncé la signature d'un accord portant sur l'acquisition de 80% de l'activité d’acquisition commerçant d’Eurobank, l'un des principaux acquéreurs en Grèce avec une part de marché de l'ordre de 20%. Eurobank Merchant Acquiring (EBMA) gère environ 219 millions de transactions par an, soit un volume de paiement d'environ 7 milliards d'euros. Worldline va payer 256 millions d'euros à la clôture de l'opération pour 80% du capital sur la base d'une valeur d'entreprise de 320 millions d'euros.