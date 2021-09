Les valeurs à suivre aujourd'hui à Paris - Mardi 28 septembre 2021

(AOF) - Arkema

Arkema a annoncé vouloir céder son activité époxydes à Cargill, un leader dans les produits et services agroalimentaires. Avec ce projet, le chimiste français poursuit le repositionnement de son portefeuille sur ses activités stratégiques. Arkema produit à Blooming Prairie (MN, États-Unis) des époxydes bio-sourcés et de spécialités, utilisés comme additifs ou intermédiaires dans la fabrication de lubrifiants, d'additifs plastiques et dans de nombreuses autres applications. L'offre reçue valorise cette activité à 38,8 millions de dollars, soit environ 10 fois l'EBITDA historique.

Ateme

L'éditeur français d'équipements électroniques et de logiciels professionnels, spécialisé dans la compression vidéo, publiera ses résultats semestriels.

Catana

Au cours des derniers mois, Catana dit avoir connu une accélération majeure de ses ventes, lui permettant de disposer aujourd'hui d'un carnet de commandes qualifié " d'exceptionnel ", tant par son importance en volume que sa profondeur dans le temps. Le carnet de commandes du spécialiste des navires de plaisance atteint ainsi 252 millions d'euros. Il a été quadruplé en un an.

CGG

CGG a annoncé l'attribution à Sercel d'un contrat majeur pour la fourniture des équipements terrestres d'une équipe sismiques à grand nombre de capteurs en Afrique du Nord. L'équipement sélectionné comprend un système d'acquisition 508XT de 100 000 capteurs numériques QuietSeis et une flotte de vingt camions vibrateurs à large bande de fréquences Nomad 90 Neo. La livraison des équipements est prévue au quatrième trimestre 2021.

Eiffage

Eiffage, à travers sa filiale Eiffage Génie Civil, vient de lancer la marque Demcy, qui regroupe désormais l'ensemble des activités de déconstruction et valorisation des matériaux du Groupe : curage, désamiantage-déplombage, démantèlement, démolition et recyclage. Cette nouvelle marque rassemble le savoir-faire de trois marques historiques issues d'acquisitions réalisées par Eiffage Génie Civil au fil des années : Perez & Morelli, Boutté et Chastagner. Elle compte 270 collaborateurs réparties dans 7 agences en France.

La Française de l'Energie

La Française de l'Énergie a annoncé l'émission de sa première obligation verte pour le développement de son portefeuille d'énergie bas carbone en France et en Belgique. Ce financement est octroyé par Edmond de Rothschild Asset Management (EDRAM). Le financement s'élève à 40 millions d'euros, composé d'une première tranche de 25 millions d'euros qui a été mise à disposition, et d'une deuxième tranche optionnelle de 15 millions d'euros. L'obligation a une maturité de 7 ans.

Gascogne

Gascogne a réalisé au premier semestre 2021 un bénéfice net consolidé de 5,5 millions d'euros, après un bénéfice de 0,4 million un an plus tôt. Le résultat opérationnel s'établit à 7,3 millions d'euros, contre 2,6 millions l'an passé, qui avait vu la comptabilisation de charges non courantes au titre du Plan de Sauvegarde de l'Emploi du site de Castets. L'EBITDA est en revanche en repli de 8,5% à 12,9 millions d'euros compte tenu de l'arrêt réglementaire de la papeterie de 3 semaines au mois de février.

GenOway

Au premier semestre, la perte nette de genOway s'est améliorée de 283 000 euros pour s'établir à 676 000 euros. L'Ebitda de la société spécialisée dans les modèles de recherche génétiquement modifiés pour l'industrie pharmaceutique et les laboratoires de recherche académique s'est élevé à 245 000 euros contre -221 000 euros, un an auparavant. La progression de l'Ebitda est directement liée à la forte croissance de l'activité Catalogue, dont le modèle économique est structurellement plus rentable.

Ipsos

Ipsos et Nathalie Roos ont décidé d'un commun accord d'interrompre leur projet au terme duquel cette dernière devait prendre prochainement les fonctions de Directeur Général de l'institut de sondage. Cette décision fait suite à des échanges approfondis entre Didier Truchot et Nathalie Roos qui se sont déroulés depuis l'annonce de sa future nomination le 19 juillet dernier. "La semaine dernière, ces discussions ont fait apparaitre de profondes divergences entre les parties qui ont abouti à cette décision", précise Ipsos. Le poste de DG sera confié à Ben Page.

Navya

Le spécialiste des systèmes de mobilité autonome publiera ses résultats semestriels.

Passat

Passat a réalisé un bénéfice net de 0,77 million d'euros au premier semestre 2021, contre 0,39 un an plus tôt. Le résultat opérationnel de l'expert de la vente assistée par image s'élève à 1,68 millions d'euros, contre 0,68 millions l'an pass, faisant ressortir une marge de 8,9% du chiffre d'affaires, soit une hausse de 4,2 points. Le chiffre d'affaires est lui de 18,85 millions d'euros (+30,2%) et a bénéficié d'un effet de base positif lié à la crise sanitaire du premier semestre 2020: il a notamment augmenté de 31,2% en France (87,5% de l'activité).

Quadient

A l'issue d'un premier semestre dynamique, Quadient a relevé son objectif annuel d'Ebit. L'ex-Neopost vise désormais pour son exercice 2021 une croissance organique de l'Ebit courant de plus de 6%, contre une fourchette comprise entre +5% et +6% auparavant.

Safran

A compter du 1er janvier 2022, Pascal Bantegnie est nommé Directeur Financier Groupe et membre du Comex de Safran, également en charge des fusions & acquisitions et de l'immobilier. Il succède à Bernard Delpit qui, après environ 7 ans passés dans le Groupe en tant que Directeur Financier, a choisi de donner une nouvelle orientation à sa carrière à l'extérieur de Safran. Bernard Delpit accompagnera la phase de transition jusqu'à la fin de l'année.

Sanofi

Les résultats intermédiaires positifs d'une étude de phase I/II consacrée au candidat-vaccin Covid-19 à base d'ARNm de Sanofi confirment le potentiel de la plateforme de Translate Bio récemment acquise en matière d'ARN messager (ARNm) et de nanoparticules lipidiques, et confortent la stratégie de l'entreprise concernant le développement de vaccins et d'agents thérapeutiques à base d'ARNm.

Société Générale

La Société Générale, via sa banque en ligne Boursorama, serait sur le point de remettre une "offre indicative" pour la reprise d'ING France, apprend-on ce matin dans Les Echos. "Le rachat d'ING et de son portefeuille clients, estimé autour d'un million de personnes, représente une opportunité de croissance très intéressante pour le groupe", écrit le quotidien. Boursorama pourrait ainsi atteindre son objectif de 4 millions de clients avec un an d'avance (en 2022), affirme même une source anonyme proche du dossier.

Valneva

Valneva et Pfizer ont annoncé de nouveaux résultats positifs de Phase 2, y compris des données après une dose de rappel, pour leur candidat vaccin contre la maladie de Lyme, VLA15. L'étude de Phase 2, VLA15-202, évalue l'immunogénicité et l'innocuité de VLA15 dans le cadre d'un schéma de vaccination à zéro, deux et six mois. La poursuite de l'évaluation au dix-huitième mois a montré que les titres d'anticorps ont diminué ensuite dans tous les groupes vaccinés, tout en restant au-dessus de leur niveau initial, confirmant ainsi la nécessité d'un schéma de rappel.

Vinci

Seymour Whyte, filiale australienne de Vinci Construction, a remporté le contrat de conception-construction du réaménagement des infrastructures ferroviaires et routières du port de Melbourne, premier port de marchandises du pays. D'un montant de 125 millions de dollars australiens (77 millions d'euros), ce projet de type ECI (Early Contractor Involvement) permettra d'accroître la part du transport ferroviaire de conteneurs et ainsi de désengorger la ville de Melbourne. En plus d'augmenter la capacité du terminal existant, il comprend la construction d'un nouveau terminal ferroviaire.