Les valeurs à suivre aujourd'hui à Paris - Mardi 21 septembre 2021

(AOF) - Airbus - Air Liquide - Vinci

Airbus, Air Liquide et Vinci Airports ont annoncé leur collaboration afin de développer l'usage de l'hydrogène dans les aéroports et constituer le réseau aéroportuaire européen nécessaire à l'accueil du futur avion à hydrogène. L'aéroport pilote de Lyon-Saint Exupéry accueillera les premières installations dès 2023, avec l'installation d'une de distribution d'hydrogène gazeux qui permettra d'alimenter à la fois les véhicules terrestres (bus de piste, camions, engins de manutention...) de l'aéroport et ceux de ses partenaires, mais également les poids lourds qui circulent aux abords.

ABC Arbitrages

ABC Arbitrage a vu son résultat net part du groupe tomber à 16,8 millions d'euros au premier semestre 2021, avoir atteint 25,7 millions un an plus tôt. Le produit de l'activité courante consolidé au 30 juin 2021 s'élève quant à lui à 35,1 millions d'euros. Un produit d'activité qualifié de "cohérent avec les marchés rencontrés" par la société d'investissement.

Actia

Actia a fait part d'une perte au premier semestre 2021 de 1,5 millions d'euros, en nette réduction par rapport aux 15,6 millions d'il y a un an. Les ruptures d'approvisionnements liées à la pénuries de composants électroniques et l'augmentation du prix de certaines matières premières ont été en partie compensées par un allégement de la structure de coût, faisant ressortir un EBITDA de 13,2 millions d'euros, contre 0,2 million au premier semestre 2020. La pénurie de composant a également freiné la croissance de l'activité, même si celle-ci a atteint 11,6% à 225,4 millions d'euros.

AST Groupe

AST Groupe a réalisé au premier semestre 2021 un résultat net de 1,67 millions d'euros, en hausse de 40% sur un an. Le résultat opérationnel progresse pour sa part de 29% (+76% sur deux ans), et l'EBITDA s'établit à 4,6 millions d'euros. Ce dernier affiche ainsi une croissance de 14% sur un an, et de 40% sur deux ans, et ce, en dépit de la hausse des matières premières (bois, acier, aluminium...) constatée depuis le début de l'année, de l'augmentation des charges de personnel liée à la forte croissance des ventes, ainsi qu'à l'absence d'aides gouvernementales sur le semestre.

Carmat

Carmat a annoncé la première implantation de son cœur artificiel bioprothétique, Aeson, chez une femme. La procédure d'implantation a été réalisée par l'équipe dirigée par le Dr. Mark S. Slaughter, professeur et chef du département de chirurgie cardiovasculaire et thoracique à l'université de Louisville et médecin à l'UofL - Jewish Hospital de Louisville (Kentucky), dans le cadre de la première cohorte de 3 patients de l'étude de faisabilité (EFS) aux États-Unis.

Française de l'Énergie

La Française de l'Énergie a annoncé une augmentation de 29% des réserves de gaz 2P certifiées sur sa concession d'Anderlues, qui s'élèvent désormais à 358 millions de mètres cubes. Le producteur d'énergie souligne que cette augmentation des réserves 2P de 29% intervient malgré un volume produit de 10 millions de mètres cubes depuis mai 2019. Cette certification vient supporter la seconde phase de développement du site d'Anderlues avec la prochaine mise en exploitation de 3 cogénérations supplémentaires sur le site existant, afin de porter la puissance totale installée à 7,5 MW.

Getlink

Eurotunnel et CargoBeamer ont signé un partenariat afin de lancer un nouveau service de transport 100% ferroviaire de fret non accompagné sur le détroit, au départ de Calais et à destination d'Ashford. Le prolongement de l'autoroute ferroviaire au départ de Perpignan vers Ashford s'inscrit comme une suite logique dans l'optique de développement d'un futur réseau intermodal international entre la Manche et la méditerranée.

Hexaom

Hexaom a réalisé un bénéfice net de 11,6 millions d'euros au premier semestre 2021, soit un quasi-triplement (+197,4%) sur un an, pour une marge nette qui ressort à 2,3% contre 1% au premier semestre 2020. Le résultat opérationnel du groupe de construction de maisons individuelles progresse quant lui de 165,6% à 16,2 millions d'euros, avec une marge opérationnelle qui a plus que doublé : elle s'établit à 3,2% sur le semestre contre 1,5% l'an passé. Le chiffre d'affaires, déjà connu, s'élève à 499,6 millions d'euros, en hausse de 25%.

Lumibird

Le spécialiste des technologies laser publiera (après Bourse) ses résultats semestriels.

Orpea

Le spécialiste de la prise en charge de la dépendance publiera (après Bourse) ses résultats semestriels.

Pernaod Ricard

Pernod Ricard a annoncé la signature d'un accord portant sur l'acquisition de The Whisky Exchange, un leader de la vente de spiritueux en ligne, pour un montant non communiqué. Depuis sa création au Royaume-Uni en 1999 par Sukhinder et Rajbir Singh, The Whisky Exchange s'est imposé comme l'un des plus importants acteurs du e-commerce de spiritueux, fort d'un catalogue de quelques 10 000 produits. The Whisky Exchange, grâce à de nombreux services innovants, s'est progressivement affirmé comme un acteur résolument omnicanal.

Streamwide

Au premier semestre, Streamwide a vu son résultat net augmenter de 6% à 1,85 million d'euros et son résultat opérationnel courant de 25% à 2,25 millions d'euros. " Dans un contexte d'investissements soutenus, la rentabilité opérationnelle du premier semestre 2021 ressort à un niveau élevé, identique à celui de l'année 2020 ", se réjouit la société. Dans le même temps, les revenus ont progressé de 20% à 7,86 millions d'euros.

Vivendi

Universal Music Group, la filiale de Vivendi spécialisée dans la production musicale, doit se lancer en bourse demain. Euronext a annoncé que son prix d'introduction était fixé à 18,50 euros par action. Vivendi, qui doit redistribuer 60% du capital de sa pépite à ses actionnaires, avait la semaine passée entamé les dernières démarches en vue de cette introduction en Bourse. Le groupe visait notamment sur une capitalisation de 33 milliards d'euros au premier jour de cotation.

Le Groupe Canal+, via sa filiale Canal+ International, a annoncé qu'il allait acquérir une participation majoritaire de 70% dans SPI International tout en conservant l'équipe de direction et la structure opérationnelle en place. SPI International est un groupe média international exploitant 42 chaînes de télévision (dont le portefeuille de chaînes FilmBox) et différentes plateformes digitales dans plus de 60 pays. Il est un acteur majeur de la distribution et de la diffusion de contenus dans le monde entier, avec à son actif un catalogue de plus de 10 000 films et séries internationaux.