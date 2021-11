Les valeurs à suivre aujourd'hui à Paris - Mardi 2 novembre 2021

(AOF) - Engie

Le repreneur d'Equans devrait être désigné dans les prochains jours. Bouygues, Eiffage et le fonds américain Bain remettent aujourd'hui leurs offres de reprise pour la filiale de services multitechniques d'Engie. Toutes seraient supérieures à 6 milliards d'euros, rappelle ce matin le journal Les Echos. L'énergéticien français désignera le repreneur dans les prochains jours, une fois obtenu le feu vert de l'Etat actionnaire.

Ekinops

Ekinop a annoncé l'acquisition de la start-up SixSq, un éditeur de logiciels en mode SaaS (Software-as-a-Service) dédiés à l'Edge Computing. Complémentaire au Cloud Computing, la solution SixSq permet d'apporter une intelligence de traitement des données directement sur le site de l'entreprise. L'opération inclut également un financement d'Ekinops à SixSq, permettant à la société d'accroître de façon importante les opérations de ventes et la capacité de R&D de son siège à Genève. L'impact de cette acquisition sur les comptes 2021 d'Ekinops sera non-significatif.

Imerys

La société spécialisée notamment dans les matériaux de construction dévoilera après-Bourse son chiffre d'affaires au troisième trimestre.

Implanet

Implanet a annoncé la finalisation de la vente au 29 octobre 2021 de son activité de prothèses de genou Madison à la société SERF, du Groupe Menix, pour un montant total de 5 millions d'euros auquel s’ajoutera un complément de prix. Un premier acompte de 2,7 millions d'euros a été réglé le 29 octobre 2021 et le solde fera l’objet de versements étalés dans le temps en fonction de l’atteinte de points d’étapes réglementaires liés au marquage CE.

Rexel

Rexel a annoncé son intention de procéder à l'émission d'obligations senior liées au développement durable, non assorties de sûretés et remboursables en 2028, pour un montant de 600 millions d'euros. Les obligations, qui peuvent faire l'objet d'un remboursement au gré de Rexel à compter de décembre 2024, viendront au même rang que le contrat de crédit senior et les autres obligations senior non assorties de sûretés de Rexel.

Stellantis

Stellantis a annoncé la finalisation de l’acquisition de F1 Holdings Corp, société mère de First Investors Financial Services Group, auprès d’un groupe d’investisseurs dirigé par Gallatin Point Capital LLC. L’acquisition avait précédemment été annoncée le 1er septembre 2021. First Investors, qui a été rebaptisée Stellantis Financial Services US Corp., permettra à Stellantis de développer une captive de financement.