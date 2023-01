Les valeurs à suivre aujourd'hui à Paris - Mardi 17 janvier 2023

(AOF) - ADP

Au mois de décembre 2022, les aéroports parisiens ont enregistré les taux de reprise les plus élevés de l'année avec, à Paris-Charles de Gaulle, un trafic atteignant 88,0% du niveau de décembre 2019 et, à Paris-Orly, un trafic atteignant 108,0% du niveau de décembre 2019. Le trafic groupe est en hausse de 36,1 %, à 24,4 millions de passagers, soit 93,2 % du trafic de 2019, tandis que le trafic de Paris Aéroport s'affiche en hausse de 45,2 %, à 7,6 millions de passagers, enregistrant le taux de reprise le plus élevé de l'année à 93,7 % du trafic de 2019.

Alpha MOS

Au cours de sa réunion du 13 janvier 2023, le Conseil d'administration d'Alpha MOS s'est félicité du travail accompli par Pierre Sbabo depuis son arrivée en janvier 2020. Il lui a renouvelé sa confiance et a prolongé son mandat de Directeur général pour une durée de 3 ans.

Argan

Argan a retrouvé son taux d'occupation de 100 %. Le parc logistique du groupe de Ferrières-en-Brie est constitué de deux sites de classe A de 47 000 mètres carrés et de 32 000 mètres carrés. Disneyland Paris prend en location quatre cellules de ce dernier bâtiment soit 24 500 mètres carrés, auxquels s'ajoutent 1 500 mètres carrés de bureaux. Les deux groupes sont engagés dans le cadre d'un bail long terme de 10 ans. Avec cette nouvelle signature de premier plan, l'ensemble des plateformes d'Argan est désormais loué pour un total de 3,5 millions de mètres carrés.

Arkema

" Arkema a réalisé ce jour avec succès le placement d'une émission obligataire de 400 millions d'euros à échéance 8 ans portant un coupon annuel de 3,50% ", annonce le groupe chimique français. Il précise que cette émission qui " s'inscrit dans le cadre de la politique de financement du groupe " " permet d'allonger la maturité moyenne de son financement " et d' " engager le refinancement de ses échéances obligataires les plus proches ". Arkema ajoute qu'il est noté BBB+ par Standard & Poor's et Baa1 par Moody's, avec des perspectives stables.

Balyo

Balyo, leader technologique dans la conception et le développement de solutions robotisées innovantes pour les chariots de manutention, annonce avoir été retenu par le groupe Danone pour équiper une usine située dans le nord de la France. Au cours de l'année 2023, Balyo déploiera ainsi sur ce site une flotte de dix robots " Reachy ". Afin d'optimiser les espaces de stockage et les coûts d'exploitation de ses sites industriels, Danone a choisi Balyo pour automatiser les opérations de stockage et d'expédition de palettes pour l'un de ses plus importants sites de production.

Catana

Catana " ouvre son nouvel exercice 2022/2023 sur des bases solides " avec une activité en hausse de 34,89%. Le spécialiste des navires de plaisance signale qu'il enregistre " un niveau d'activité soutenu " " dans tous ses compartiments ", après une prise de parts de marché importante en 2021/2022, matérialisée par une croissance historique de 46%. Le chiffre d'affaires trimestriel du nouvel exercice s'établit à 40,12 millions d'euros, contre 29,74 millions pour le 1er trimestre de l'exercice précédent, ce qui permet de maintenir une "perspective de croissance à deux chiffres" pour 2023.

Danone

Danone annonce aujourd'hui un plan d'action mondial visant à réduire de 30 % en valeur absolue, les émissions de méthane de sa chaîne d'approvisionnement en lait frais d'ici 20301, soit l'équivalent de 1.2 million de tonnes de dioxyde de carbone d'ici 2030. Ce plan ambitieux s'inscrit dans la droite ligne des progrès déjà réalisés par Danone ces dernières années, avec une réduction d'environ 14 % de ses émissions de méthane entre 2018 et 2020.

Esker

La plateforme cloud française qui valorise les métiers de la finance et du service client en automatisant les cycles de gestion annoncera son chiffre d'affaires du quatrième trimestre.

Fill Up Media

Fill Up Média, leader français de l'affichage digital extérieur sonore sur distributeurs de carburants, annonce la nomination de Damien Dumortier au poste de Directeur Commercial Grands Comptes. Il rejoint le groupe avec pour principales missions d'en structurer la politique commerciale Grands Comptes et d'en manager l'équipe, constituée actuellement de trois commerciaux. Son premier chantier sera l'élaboration d'un plan d'actions commerciales pour l'année 2023 et d'en assurer la mise en œuvre pour chacun des commerciaux sous sa direction.

Gaussin

Le groupe Gaussin a réalisé un chiffre d'affaires consolidé (hors licences) de 57 millions d'euros au cours de l'exercice 2022, soit une hausse de 39% par rapport à 2021. Le produit des licences s'est élevé, quant à lui, à 0,3 million d'euro. Le total des produits de l'activité s'élève ainsi à 57,3 millions d'euros en 2022, contre 52,8 millions d'euros en 2021, soit une croissance des revenus de 8,6 % en 2022. L'entreprise française spécialisée dans la construction dispose d'une trésorerie de 9,8 millions d'euros au 31 décembre contre 8 millions d'euros au 30 juin 2022.

Kalray

Le spécialiste des technologies matérielles et logicielles dédiées à la gestion et au traitement intensif des données publiera son chiffre d'affaires du quatrième trimestre.

namR / Société Générale

nam.R, leader de la Data Intelligence au service de la transition écologique annonce le lancement d'une augmentation de capital en numéraire avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires (" DPS ") d'un montant de 4.757.580 € par l'émission de 1.982.325 Actions Nouvelles au prix unitaire de 2,40 € représentant une décote faciale de 16,67% par rapport au cours de clôture du 16 janvier 2023 (2,88€), avec une parité de 25 Actions Nouvelles pour 48 Actions Existantes, et une période de souscription du 23 janvier 2023 au 6 février 2023 inclus.

Pierre et Vacances

Le spécialiste des villages de vacances et des résidences de tourisme communiquera son chiffre d'affaires du premier trimestre.

Renault

A compter du 1er février 2023, Gianluca De Ficchy est nommé directeur général de Mobilize, marque du groupe Renault dédiée aux nouvelles mobilités. Diplômé en Économie de l'université LUISS de Rome, il était jusqu'à présent et depuis 2021 directeur des achats de l'Alliance et directeur général de l'Alliance Purchasing Organization (APO).

SII

Le groupe SII, spécialiste des métiers de l'ingénieur, confirme l'acquisition de 100% du capital de Metanext. Comme annoncé le 21 novembre 2022, les parties ont signé le closing définitif de l'opération. SII renforce ainsi son offre cloud par cette acquisition. Entreprise de services numériques spécialisée dans le Cloud, Metanext a réalisé un chiffre d'affaires 2021 d'environ 18 millions d'euros. Elle dispose d'une équipe d'environ 160 consultants, implantée en Ile-de-France et à Lyon.