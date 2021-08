Les valeurs à suivre aujourd'hui à Paris Mardi 10 août 2021

(AOF) - Biosynex

Biosynex a annoncé lundi la signature le 6 août dernier d'un mandat d'arrangement et d'un term-sheet pour la mise en place d'un financement syndiqué d'un montant maximal de 109 millions d'euros avec la Caisse d'Epargne Grand Est Europe. Le term-sheet prévoit que le Financement Syndiqué sera composé de plusieurs tranches : un crédit renouvelable de 20 millions d'euros ; un crédit confirmé de 34 millions d'euros et un crédit non confirmé de 55 millions d'euros.

Hiolle Industries

Hiolle Industries a cédé, après plusieurs mois de négociation et d'audits, sa filiale spécialisée dans la maintenance de turbo-alternateurs, Team Turbo Machines (TTM) au groupe italien Fincantieri. Cette cession concerne l'intégralité des titres - soit 80 % - que Hiolle détient dans le capital de TTM. Le directeur général et actionnaire à 20 % de TTM, restera à la direction de l'entreprise et accompagnera Fincantieri dans la reprise et le développement de cette société.

Pizzorno Environnement

Dans le cadre des réflexions stratégiques engagées pour Pizzorno, les dirigeants du groupe et son principal actionnaire ont annoncé leur association avec le groupe Paprec. Afin de renforcer leurs liens, la famille Petithuguenin, via le groupe Paprec, a signé un accord en vue d'acquérir 20% du capital de la société Pizzorno Environnement auprès des actionnaires familiaux majoritaires. Ce projet de partenariat s'accompagne de la mise en place d'un pacte d'actionnaires vis-à-vis de Pizzorno Environnement.

Quadient

Quadient a annoncé lundi la disponibilité générale aux États-Unis de la dernière nouveauté de sa série iX : le système de gestion de courrier pour grands volumes iX-9, disponible en mode autonome ou en version intégrée avec le logiciel cloud S.M.A.R.T. pour la gestion automatisée du courrier. L'iX-9 vient compléter les systèmes intelligents de gestion du courrier et d'expédition iX-Series de Quadient, lancés aux États-Unis en 2020 et dont plus de 15 000 unités ont été livrées depuis.

Valneva

Valneva a confirmé mardi ses perspectives financières (hors programme Covid) pour 2021. Ainsi, la société spécialisée dans le développement et la commercialisation de vaccins prophylactiques contre des maladies infectieuses générant d'importants besoins médicaux estime que son chiffre d'affaires total (hors VLA2001) sera compris entre 80 millions et 105 millions d'euros. En parallèle, les dépenses de R&D (hors VLA2001) sont prévues entre 65 millions et 75 millions d'euros.