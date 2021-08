Les valeurs à suivre aujourd'hui à Paris Lundi 9 août 2021

(AOF) - Coface

Dans le cadre du refinancement de son activité d'affacturage, Coface a signé le 4 août 2021 avec un groupe de banques partenaires, le renouvellement par anticipation de son crédit syndiqué en euros d'un montant de 700 millions d'euros. Il s'inscrit dans le cadre du plan Build to Lead qui vise à mieux valoriser les actifs du spécialiste de l'assurance-crédit dans les métiers de spécialités et va donc permettre de continuer de soutenir le développement de l'affacturage.

Delfingen

Au premier semestre, le chiffre d'affaires publié de Delfingen a atteint 193,7 millions, en hausse de 130 %. La croissance s'est élevée à 52 % en organique. Le groupe industrielle souligne sa nette surperformance du marché automobile dans toutes les régions. Le chiffre d'affaires à taux de change et périmètre constants de ce secteur est en hausse de 55 % à 97,3 millions d'euros (+46 % en données publiées). L'effet des taux de change sur les ventes automobile est défavorable de -5,8 millions d'euros principalement du fait de la parité euro-dollar.

EDF

EDF a annoncé avoir réalisé la cession de sa participation de 49,99% dans Constellation Energy Nuclear Group, LLC (CENG) à son partenaire dans la joint-venture, Exelon Generation, LLC (Exelon). La cession s'inscrit dans le cadre de l'option de vente conclue en avril 2014 entre EDF et Exelon, permettant à EDF de céder sa participation à Exelon à sa juste valeur et qu'EDF avait exercée en janvier 2020. Le prix d'acquisition de la participation d'EDF dans CENG s'élève à 885 millions de dollars, et la réception des fonds par EDF a eu lieu le 6 août.

Rémy Cointreau

Rémy Cointreau a annoncé le 8 juin 2021 le lancement de son premier plan d'actionnariat salarié " My Rémy Cointreau " en France. Plus de 630 souscripteurs, représentant 68,4% des salariés et anciens salariés éligibles, ont souscrit à cette offre par l'intermédiaire du FCPE My Rémy Cointreau. En conséquence, 23 457 actions nouvelles ont été émises au 6 août 2021. Elles porteront jouissance au 1er avril 2021 et seront entièrement assimilées aux actions Rémy Cointreau déjà admises aux négociations sur Euronext.

Renault

Renault et Geely Holding Group, le plus grand groupe automobile privé chinois, ont annoncé aujourd'hui avoir signé un protocole d'accord ("Memorandum of Understanding") en vue d'établir de nouvelles formes innovantes de partenariats. En Chine, les deux partenaires introduiront conjointement des modèles de véhicules hybrides sous la marque Renault. Et en Corée du Sud, Geely et Renault étudieront la possibilité de localiser la production de véhicules sur la base des plateformes "Lynk&Co", afin d'aider Renault Samsung Motors (RSM) à élargir sa gamme.

Sanofi

Sanofi a annoncé que la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis avait approuvé son Nexviazyme (avalglucosidase alpha-ngpt) pour le traitement des patients à partir de l'âge d'un an présentant une forme tardive de la maladie de Pompe, une maladie musculaire progressive et invalidante qui affecte la fonction respiratoire et la mobilité. Nexviazyme est un traitement enzymatique substitutif conçu pour cibler spécifiquement le récepteur mannose-6-phosphate (M6P), principale voie de la capture cellulaire de l'enzymothérapie substitutive dans la maladie de Pompe.