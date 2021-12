Les valeurs à suivre aujourd'hui à Paris Lundi 27 décembre 2021 information fournie par AOF • 27/12/2021 à 08:31



(AOF) - Adthink

Adthink, prochainement NFTY à l’issue de la prochaine Assemblée Générale devant se tenir le 11 janvier prochain, a annoncé vendredi son intention de mettre en place avec Alpha Blue Ocean, un emprunt obligataire amortissable d’un montant maximal de 3 millions d’euros sur 3 ans, mobilisable par tranche de 750 000 euros.



Europlasma

Àla suite d'une information parue dans la presse régionale, Europlasma, expert des solutions de dépollution, rappelle que le groupe évalue constamment les opportunités d'accélérer son développement et de renforcer ses expertises. Ces opportunités peuvent impliquer des discussions avec des cibles ou partenaires potentiels, ce qui est notamment le cas avec la société Luxfer.



Genomic Vision

Genomic Vision a annoncé vendredi l'émission de la 5ème et 6ème tranche d'obligations convertibles en actions assorties de bons de souscription d'actions (OCABSA) pour un montant de 2 millions d'euros.



Orange

Après la période de négociations exclusives qui s'est ouverte le 22 novembre dernier et suite à l'avis conforme du conseil d'administration d'Enodia, Orange Belgium et Nethys ont signé vendredi un accord pour l'acquisition par Orange Belgium de 75% moins une action de VOO SA. La transaction se fait sur la base d'une valeur d'entreprise de 1,8 milliard d'euros pour 100% du capital.





ST Dupont

ST Dupont a levé le voile vendredi sur ses résultats du premier semestre 2021-2022 (clos fin septembre). Le groupe a publié une perte nette de 2,1 millions d'euros (contre -4,2 millions un an plus tôt) et une perte opérationnelle de 1,6 million d'euros (contre -3,5 millions un an plus tôt). De son côté, le chiffre d'affaires s'établit à 15 millions d'euros, en hausse de 23%.