Les valeurs à suivre aujourd'hui à Paris - Lundi 22 novembre 2021

(AOF) - Airbus

CMA CGM et Airbus ont signé un protocole d'accord pour l'achat de quatre avions cargo A350F. Cette commande, qui doit être finalisée dans les semaines à venir, portera la flotte Airbus opérée par le spécialiste du transport maritime et de la logistique à neuf appareils, dont cinq A330-200F. Les appareils seront exploités par CMA CGM AIR CARGO, l'activité cargo aérien récemment lancée par le groupe marseillais.

Atari

Atari a annoncé la nomination de Matthew Burnett, succédant à Frédéric Chesnais, en tant qu'Administrateur et Directeur Général de la filiale Atari Chain Limited, qui gère les opérations liées à la crypto-monnaie d'Atari. Matthew Burnett est diplômé en finance de l'université d'État de l'Iowa, et a mené sa carrière dans le secteur de la gestion de patrimoine. Il a travaillé pour des institutions telles que UBS et Bank of America Merrill Lynch, avant de fonder sa propre société. Matthew continuera également à occuper le poste de vice-président des opérations stratégiques pour Atari Inc.

Enertime

Enertime a annoncé avoir été sélectionnée pour la troisième fois cette année par l'ADEME pour une subvention de l'ordre de 1,5 million d'euros dans le cadre de la réalisation d'un nouveau projet ORC de 1,4 MW net de valorisation de la chaleur fatale de l'usine du groupe Recytech, spécialisée dans le recyclage du zinc et située dans les Hauts-de-France. Cette installation devrait permettre de couvrir l'intégralité de la consommation en électricité du site. Les machines ORC d'Enertime permettent de transformer de la chaleur en électricité.

Freelance.com

Le spécialiste de l'intermédiation entre entreprises et freelances/PME publiera (après Bourse) son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Hoffmann Green Cement

Hoffmann Green Cement Technologies a annoncé le lancement d'une augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires par voie d'offre au public et avec un délai de priorité, à titre irréductible uniquement, pour ses actionnaires existants, et d'une offre globale, portant sur un nombre maximum de 1 000 000 d'actions nouvelles à émettre, soit un montant maximum de 25 millions d'euros sur la base du prix maximum de 25 euros par action tel que fixé par le Directoire de la Société le 19 novembre 2021.

LNA Santé

LNA Santé annonce le renforcement prochain de son capital par la conjugaison d'une opération associant 700 salariés dans la société d'investissement LNA Ensemble, 1 100 souscripteurs salariés du FCPE NOBELIA, un réinvestissement de Siparex, Unexo et Sodero Gestion qui accompagnent le groupe depuis 2011 et enfin l'arrivée de deux nouveaux investisseurs, le groupe SMA et BNP Paribas Développement aux côtés des fondateurs.

Noxxon Pharma

Au cours de la réunion annuelle de la Society for Neuro-Oncology, Noxxon Pharma a présenté les résultats de 9 patients ne répondant pas à la chimiothérapie (promoteur MGMT non méthylé) participant à l'étude de preuve de concept sur l'inhibition du CXCL12 pendant et après la radiothérapie dans le traitement du glioblastome. 8 des 9 patients (89%) traité par NOX-A12 ont montré une réduction de la taille des tumeurs (2 patients avec des réponses objectives -réduction >50% - et 6 patients ont montré une stabilisation de la maladie - réduction <50%), tandis que la maladie d'un patient a progressé.

Technip Energies

Technip Energies et Svante ont conclu un protocole d'accord pour développer la technologie de capture du carbone par absorbant solide de Svante et fournir des solutions intégrées, du concept à la livraison du projet. Le partenariat explorera les opportunités sur les marchés d'Europe, du Moyen-Orient et d'Afrique et de Russie où la technologie du canadien serait sélectionnée par les clients finaux pour des projets industriels de capture de carbone, notamment pour le ciment et le calcaire, l'hydrogène bleu, les raffineries, la pétrochimie, l'acier, ou encore l'ammoniac.

Trigano

Le spécialiste du camping-car publiera ses résultats annuels.