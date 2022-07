Les valeurs à suivre aujourd'hui à Paris - Lundi 18 juillet 2022

(AOF) - McPhy

McPhy, spécialiste des équipements de production et distribution d’hydrogène zéro-carbone (électrolyseurs et stations de recharge), annonce que son projet de Gigafactory d’électrolyseurs a été approuvé par la Commission européenne, parmi les dossiers soumis par la France dans le cadre du PIIEC Hydrogène.

Solvay

Solvay a annoncé son intention de revoir à la hausse ses prévisions pour l'année 2022 lors de la publication de ses résultats du deuxième trimestre. Le groupe chimique va en effet dévoiler " des résultats records pour le deuxième trimestre 2022 « et « bien au-delà des attentes ". Sur la base des chiffres préliminaires non audités, Solvay précise qu'il prévoit de réaliser un chiffre d'affaires net entre 3,4 et 3,5 milliards d'euros et un Ebitda sous-jacent entre 855 et 865 millions d'euros sur cette période.

Stellantis

En raison d’un manque de progrès dans le plan annoncé précédemment pour que Stellantis prenne une part majoritaire de la coentreprise GAC-Stellantis, Stellantis N.V. a annoncé aujourd’hui son intention de se concentrer sur la distribution de véhicules importés pour la marque Jeep en Chine et d’exploiter le potentiel de la marque et de ses véhicules à travers une approche d’actifs propres réduits.

TME Pharma

TME Pharma, société de biotechnologie spécialisée dans le développement de nouvelles thérapies pour le traitement contre le cancer en ciblant le microenvironnement tumoral (MET), a conclu une transaction avec Atlas Special Opportunities, LLC (ASO), pour un montant total de 3,24 millions d'euros. La transaction sera effectuée en deux tranches au cours des deux prochains mois. Suite à la transaction, la société émettra 3 300 obligations convertibles (dont 60 obligations convertibles émises en relation avec les frais de transaction) d'une valeur nominale de 1 000 euros chacune.

Vergnet

Le conseil d'administration de Vergnet a pris la décision de scinder les fonctions de Président et de Directeur général pour mieux répondre aux besoins de la société dans un avenir impacté par la hausse de l'inflation et la guerre en Ukraine. Patrick Werner, jusqu'à présent Président directeur général, quitte le groupe et est remplacé par Cyril Courtonne, Président non exécutif et Cyril Ledran, Directeur général.