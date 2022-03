Les valeurs à suivre aujourd'hui à Paris - Jeudi 31 mars 2022

(AOF) - Air France-KLM

Air France-KLM annonce que le Conseil d'administration du Groupe a décidé un renouvellement anticipé du mandat de Benjamin Smith en tant que Directeur général du Groupe pour une durée supplémentaire de cinq ans, soit jusqu'à l'Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2026, prévue en mai 2027. a également approuvé la proposition du Conseil de surveillance de KLM de nommer Marjan Rintel en tant que Directrice générale de KLM, en remplacement de Pieter Elbers. L'avis du Works Council de KLM a été demandé sur cette proposition.

Biosynex

Biosynex a annoncé avoir formulée le 24 Mars 2022 une offre ferme portant sur l’achat de la marque Parakito, de ses actifs, et de son IP (Brevets et marques). Parakito, spécialiste Européen dans la prévention et le soin des piqures de moustiques avec des formulations 100% naturelles et des brevets de fabrication, met à disposition de plus de 5000 pharmacies en France des bracelets et sprays anti-moustiques. Le chiffre d’affaires réalisé en 2021 par Parakito en Europe était de l’ordre 7 millions d'euros.

Cegedim

En 2021, Cegedim SRH a réalisé un chiffre d'affaires de 81,3 millions d'euros, poursuivant sa croissance à deux chiffres. Porté par l'accélération de la transformation digitale des processus RH des entreprises, l'acteur des solutions digitales pour la gestion des Ressources Humaines et de la Paie réalise ainsi une année qu'il qualifie "d'exceptionnelle". Le groupe a gagné la confiance de plus de 120 nouveaux clients, ce qui représente 180 000 nouveaux bulletins mensuels.

Claranova

Claranova a publié un bénéfice net pour le premier semestre de son exercice 2021-2022 de 4 millions d'euros, soit une baisse de 59% sur un an. Le résultat opérationnel courant normalisé et le chiffre d'affaires se se sont quant à eux stabilisés à 23 et 281 millions d'euros respectivement, tout comme la marge de résultat opérationnel courant, à 8,2% (-0,1 point).

Hopscotch

En 2021, Hopscotch a réalisé un bénéfice net de 3,995 millions d'euros contre une perte de 8,686 millions en 2020. Le résultat opérationnel courant est ressorti à 6,8 millions d'euros contre une perte de 2,306 millions un an plus tôt. Il représente 10% de la marge brute. "On considère que le résultat opérationnel courant est à peu près constitué pour 1/3 des éléments non récurrents et 2/3 d'un retour à une exploitation normalement bénéficiaire, soit 6% de la marge brute", indique le groupe de communication. Le chiffre d'affaires a progressé de 26% à 153,679 millions.

Icade

Icade Santé a signé le 29 mars 2022 une promesse synallagmatique de vente avec un investisseur institutionnel français portant sur les murs de quatre cliniques situées en France pour 78 millions d'euros net vendeur. " Le prix de cession, à près de 10 % au-dessus des dernières valeurs d'expertises, reflète l'attractivité de la classe d'actifs des murs de cliniques privées en France, qui représentent aujourd'hui près de 80 % du portefeuille de la Foncière Santé d'Icade ", explique la foncière spécialisée dans la santé.

LNA Santé

LNA Santé a levé le voile mercredi soir sur ses résultats 2021. Ainsi, le spécialiste de la prise en charge de la dépendance a publié un bénéfice net (part du groupe) de 23,5 millions d'euros (contre 7,8 millions en 2020) et un Ebitda de 141,2 millions d'euros (contre 118,2 millions un an plus tôt), d'où il découle une marge de 20,5 % (contre 20,6% en 2020). Quant au chiffre d'affaires consolidé, il s'établit à 689,5 millions d'euros, en hausse de 20,1 % par rapport à 2020.

Mare Nostrum

Mare Nostrum poursuit la diversification de ses activités avec la signature d'un protocole d'acquisition de 76% du capital de la société l'Agence Unique, spécialisée dans le recrutement de talents autour de 3 pôles d'expertises : Évènementiel, Culture et Entreprises. Créée en 2016 par Coralie Noblet , l'Agence Unique offre à ses clients un service complet avec une gestion RH intégrale de leurs évènements allant du recrutement à la gestion opérationnelle (techniciens, régisseurs, artistes, animateurs, maitre d'hôtel,…) jusqu'à la gestion des aspects administratifs.

METabolic EXplorer

La société de chimie biologique publiera ses résultats annuels.

Nanobiotix

La perte nette attribuable aux actionnaires de Nanobiotix s'est élevée à 47 millions d'euros pour l'exercice clos le 31 décembre 2021. Ce chiffre se compare à une perte nette de 33,6 millions pour l'exercice clos le 31 décembre 2020. Les dépenses de R&D de la biotech comprennent principalement les dépenses précliniques, cliniques et de fabrication liées au développement de NBTXR3 et ont totalisé 30,4 millions contre 24,3 millions un an plus tôt. Le chiffre d'affaires a totalisé 9,7 milliers d'euros contre 50,0 milliers d'euros pour l'exercice clos le 31 décembre 2020.

Navya

Le spécialiste de la mobilité autonome publiera (après Bourse) ses résultats annuels.

Orange

Le Conseil d’administration d’Orange, qui s'est réuni le 30 mars, propose la nomination de Jacques Aschenbroich, actuellement Président du Conseil d’administration de Valeo, comme nouvel administrateur du Groupe et comme Président du Conseil à partir du 19 mai prochain. Cette nomination sera soumise au vote de l’Assemblée générale des actionnaires du 19 mai prochain, à l’issue de laquelle le Conseil se réunira afin de l’élire Président non-exécutif du Groupe.

Ose Immunotherapeutics

En 2021, OSE Immunotherapeutics a accusé une perte nette de 16,85 millions d'euros contre une perte de 16,555 millions en 2020. La perte opérationnelle courante de la biotech est ressortie à 16,625 millions, contre 18,989 millions un an plus tôt. Le chiffre d'affaires a atteint 26 millions d'euros, essentiellement lié aux accords de licences et aux paiements d'étapes. En 2020, il avait atteint 10,432 millions Les principales dépenses sont en R&D et représentent 75 % du total des dépenses, a précisé la société.

Sanofi

Mercredi, Sanofi a arrêté les termes financiers de son émission obligataire à double tranche pour un montant total de 1,5 milliard d'euros. Cette transaction comprend une émission inaugurale d'obligations indexées sur un indicateur de développement durable pour un montant nominal de 650 millions d'euros, liées à l'engagement pris par Sanofi d'améliorer l'accès aux médicaments essentiels dans les pays à revenu faible et à revenu intermédiaire inférieur par l'intermédiaire de son entité mondiale à but non lucratif.

Synergie

Le bénéfice net consolidé de Synergie en 2021 s'est établi à 75,7 millions d'euros (dont part du Groupe: 70,9 millions), contre 41,3 millions en 2020. Cela représente aussi une hausse de près de 20% par rapport à 2019 (63,4 millions d'euros). Le résultat opérationnel s'élève à 116,5 millions d'euros, compte tenu notamment d'amortissements d'incorporels liés aux acquisitions de 5,3 millions d'euros, là-aussi en hausse sur deux ans (+2,2%). La croissance de l'activité ainsi que la maîtrise des coûts ont permis à la société de recrutement de voir son Ebitda croître de 5,2% à 147,3 millions.

Veolia

Veolia et le français Waga Energy vont mettre en service de la plus importante unité de production de biométhane valorisant le biogaz d'une installation de stockage des déchets non dangereux (ISDND) en France. Situé sur le plus grand site de production de biogaz de France, le pôle d'écologie industrielle de Veolia à Claye-Souilly (Seine-et-Marne), l'unité permettra de produire 120 GWh de gaz renouvelable par an. Cela représente l'équivalent de la consommation annuelle moyenne de 20 000 foyers ou 480 bus roulant au BioGNV et permettra d'éviter environ 25 000 tonnes de CO2 par an.

Voltalia

Voltalia a démarré la construction du projet Montclar, une centrale solaire de 3,7 mégawatts, située en France dans la commune homonyme, dans le département des Alpes de Haute Provence – région Provence Alpes Côte d’Azur. Le projet Montclar est situé sur 4,2 hectares, dispose de 8 600 panneaux solaires et permettra de fournir en électricité verte plus de 2 500 habitants du département. Le projet bénéficie d’un contrat de vente d’électricité d’une durée de 20 ans.

Vranken Monopole

Le groupe de vins de champagne publiera ses résultats annuels.

WinFarm

WinFarm a réalisé en 2021 un bénéfice net de 1,4 million d'euros, soit une multiplication par 2,8 en un an. L'EBITDA consolidé ressort en progression de 81% à 4,9 millions d'euros, représentant 4,5% des ventes de l'exercice contre 2,7% en 2020. Le chiffre d'affaires du spécialiste de la vente à distance pour le monde agricole est quant à lui de 108,1 millions d'euros, en croissance de 9,3%, dont +2,8% en croissance organique. A l'horizon 2025, le groupe a réitéré son objectif de chiffre d'affaires de l'ordre de 200 millions d'euros et une marge EBITDA d'environ 6,5%.

Xilam Animation

La société de production de séries d'animation et de long-métrages d'animation publiera (après Bourse) ses résultats annuels.