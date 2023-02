Les valeurs à suivre aujourd'hui à Paris - Jeudi 2 février 2023

(AOF) - Airbus

Qatar Airways et Airbus annoncent avoir conclu un règlement amiable et mutuellement acceptable en ce qui concerne leur différend juridique sur la dégradation de la surface de l'A350 et l'immobilisation des avions A350. Un projet de réparation est en cours et les deux parties ont hâte de remettre ces aéronefs en service en toute sécurité. Les détails du règlement sont confidentiels et les parties mettront maintenant fin à leurs poursuites. Ce règlement n'est pas une reconnaissance de responsabilité pour l'une ou l'autre des parties.

BNP Paribas

BNP Paribas a bouclé mercredi 1er février la vente de ses activités de banque commerciale aux Etats-Unis opérées par sa filiale Bank of the West, Inc à BMO Groupe Financier, tel qu'annoncé le 18 janvier 2023. Les impacts financiers finaux de la cession seront communiqués le 7 février 2023 avec la publication des résultats annuels 2022 de BNP Paribas. BNP Paribas avait annoncé la cession de sa filiale américaine pour 16,3 milliards de dollars (14,4 milliards d'euros) en décembre 2021.

Dassault Systèmes

Au quatrième trimestre, Dassault Systèmes a réalisé un chiffre d'affaires en données non-IFRS de 1,58 milliard d'euros, en hausse sur un an de 16% à données publiées et de 10% à taux de change constants. Sa marge opérationnelle est ressortie à 34,9%, en baisse de 1,9 point sur un an. Le BNPA a atteint 34 centimes, en progression sur un an de 13% à taux de change constants. L'éditeur de logiciels spécialisé dans la conception 3D tablait pour le quatrième trimestre sur un chiffre d'affaires compris entre 1,53 et 1,57 milliard d'euros.

Neoen

Neoen, un des principaux producteurs indépendants d'énergie exclusivement renouvelable, estime aujourd'hui que son EBITDA ajusté 2022 devrait se situer légèrement au-dessus de 410 millions d'euros, contre un précédent objectif, communiqué en novembre 2022, compris entre 390 à 410 millions d'euros. Neoen avait déjà réhaussé cet objectif à deux reprises en cours d'exercice, après l'avoir initialement fixé en mars 2022 dans une fourchette comprise entre 360 et 375 millions d'euros.

Publicis

Le revenu net de Publicis Groupe en 2022 est de 12,5 milliards d'euros, en hausse de 19,9% par rapport à 10,4 milliards d'euros en 2021. Les variations de taux de change sur l'exercice ont eu un effet positif de 864 millions d'euros et les acquisitions (nettes de cession) ont contribué pour 77 millions d'euros au revenu net. La croissance organique s'élève à +10,1% en 2022 par rapport à 2021. Cela implique une croissance organique de +13% par rapport à 2019, qui s'est accélérée sur le second semestre à +15%, après un premier semestre à +11%.

Sogeclair

Sogeclair a dévoilé un chiffre d'affaires 2022 de 134,9 millions d'euros, en progression de 11,5%. La croissance interne de l'entreprise d'ingénierie pour l'industrie des transports est ressortie à 8,1%. Sur les trois derniers mois de 2022, le chiffre d'affaires a augmenté de 6,5% à 35,3 millions d'euros. La croissance organique s'est élevée à 3,5%.

TotalEnergies et Air Liquide

TotalEnergies et Air Liquide annoncent leur décision de créer une coentreprise détenue à parts égales pour développer un réseau de stations hydrogène, destiné aux poids lourds sur les grands axes routiers européens. Cette initiative contribuera à faciliter l'accès à l'hydrogène, permettant ainsi d'en développer l'usage dans le transport de marchandises et de continuer à renforcer la filière hydrogène. Les partenaires ont pour objectif de déployer plus de 100 stations hydrogène sur les grands axes routiers européens - en France, au Benelux et en Allemagne - dans les prochaines années.