Les valeurs à suivre aujourd'hui à la Bourse de Paris - Vendredi 9 septembre 2022

(AOF) - Interparfums

Interparfums a dévoilé des résultats semestriels en progression et confirmé ses objectifs annuels malgré la hausse des prix des matières premières et un contexte incertain. Sur les six premiers mois de l'année, le fabricant de parfums sous licence a réalisé un bénéfice net en hausse de 19% à 54,2 millions d'euros. Le résultat opérationnel a progressé de 9% à 71,8 millions, faisant ressortir une marge opérationnelle de 22,5% contre 24,6% au premier semestre 2021. Ce repli s'explique par la hausse de 60% des dépenses de marketing et publicité centrées sur les marques phares et les lancements.

Miliboo

Miliboo, la marque digitale d'ameublement, réalise au premier trimestre 2022-23 un chiffre d'affaires de 9,6 millions d'euros, en progression de 6,7%. L'activité a été portée par la croissance des volumes, permettant d'atténuer l'impact sur la marge brute du renchérissement des achats. Leurs coûts continuent d'être confrontés à des tensions inflationnistes et à l'évolution défavorable des devises.

PCAS

PCAS, spécialiste du développement et de la production de molécules complexes pour les sciences de la vie et les technologies innovantes, a annoncé ses résultats au titre du premier semestre 2022. Son chiffre d’affaires consolidé s’établit à 109,8 millions d'euros au 30 juin 2022, en augmentation de 3,3% par rapport à la même période de l’exercice précédent. Le résultat opérationnel courant s’élève à - 15,3 millions d’euros contre - 2,6 millions d’euros. Le résultat net ressort à - 32,2 millions d'euros contre - 5,2 millions d'euros.

Roche Bobois

Roche Bobois a levé l'option unilatérale d'achat dont il bénéficiait pour trois magasins franchisés situés à Atlanta, Houston et Dallas aux Etats-Unis. Cette option d'achat,dont la levée était prévue avec un droit d'exercice sur la période de janvier 2022 à juin 2023, s'inscrit dans le cadre du Share Purchase Agreement (SPA) signé en novembre 2020 aux termes duquel Roche Bobois s'était engagé dans une opération de rachat de six magasins en deux phases. Trois premiers magasins situés à San Francisco, Seattle et Portland avaient été intégrés au groupe au moment de la signature du SPA.

SES-imagotag

La société spécialisée dans les étiquettes électroniques et les solutions digitales pour le commerce physique a publié un chiffre d'affaires de 285,9 millions d'euros au premier semestre 2022, en hausse de 41% par rapport à la même période de l'exercice précédent. Ce résultat confirme la croissance très dynamique du chiffre d'affaires enregistrée au premier trimestre 2022. Les ventes du deuxième trimestre de l'exercice ont augmenté de 39,6% pour s'établir à 165,7 millions.

Tivoly

Le spécialiste des outils de coupe annoncera ses résultats du premier semestre.

Viel et Compagnie

La société d'investissement a dévoilé ce matin ses résultats du premier semestre.