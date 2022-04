Les valeurs à suivre aujourd'hui à la Bourse de Paris - Vendredi 8 avril 2022

(AOF) - Akwel

Akwel a levé le voile jeudi soir sur ses résultats 2021. Ainsi, l'équipementier-systémier pour l'industrie automobile a dégagé un bénéfice net (part du groupe) de 51,2 millions d'euros (-40,2% par rapport à 2020) et un résultat opérationnel courant de 75,2 millions d'euros (-33,8% sur un an), laissant apparaître une marge de 8,2%, en baisse de 3,9 points. Quant au chiffre d'affaires, il s'établit à 922,5 millions d'euros, soit une baisse de 1,6% à données publiées, mais une hausse de 2,8 % à périmètre et taux de change constants.

CNP Assurances

Le conseil d'administration de CNP Assurances s'est réuni ce jour afin de rendre son avis motivé sur l'offre publique d'achat simplifiée initiée par La Banque Postale (LBP) visant les actions de CNP Assurances qu'elle ne détient pas au prix de 21,90 euros par action (dividende attaché). Celui-ci recommande, à l'unanimité moins une abstention, à ses actionnaires d'apporter leurs titres à l'offre de LBP, la jugeant équitable et dans l'intérêt de toutes les parties prenantes, que ce soit la société, les actionnaires ou les salariés.

Genfit

Genfit a réalisé en 2021 un chiffre d'affaires de 80,1 millions d'euros comprenant principalement la reconnaissance d'un produit de 80 millions d'euros au titre du paiement initial de 120 millions d'euros reçu d'Ipsen en application de l'accord de licence signé en décembre 2021. Le chiffre d'affaires de 2020 s'élevait à 0.8 million d'euros. Les charges d'exploitation se sont élevées à 53,8 millions d'euros en 2021, contre 90,7 millions d'euros en 2020.

Gensight

En 2021, Gensight a accusé une perte nette de 28,6 millions d'euros contre une perte de 34 millions d'euros en 2020. La perte opérationnelle s'est élevée à 28,1 millions d'euros, comparé à 24,9 millions d'euros en 2020. Cette augmentation de 12,8% est principalement liée à la montée en puissance sur la période des frais de vente et marketing en préparation du lancement commercial de Lumevoq en Europe prévu en 2023. Les produits opérationnels ont augmenté de 3,6% pour s'établir à 7,7 millions d'euros.

Getlink

Getlink a dévoilé ses chiffres d'activité de mars, mois marqué par "l'excellence dynamique du trafic navettes", souligne le groupe. Le mois dernier, le Shuttle Freight a transporté 139 283 camions, soit une hausse de 13% par rapport à mars 2021, portée par un effet de base favorable ainsi que l'arrêt des navires de P&O depuis le 17 mars 2022. Depuis le 1er janvier, près de 375 000 camions ont traversé la Manche à bord des Navettes. Le Shuttle a transporté 122 319 véhicules de tourisme, renforçant ainsi la tendance haussière observée ces derniers mois.

Inventiva

Inventiva a annoncé hier soir la sélection de l'abstract " Lanifibranor, a pan-PPAR agonist, improves markers of cardiometabolic health in patients with NASH " retenu pour une présentation en session plénière lors de la troisième International Conference on Fatty Liver qui se tiendra du 28 au 30 avril 2022 à Vienne en Autriche. Cet abstract porte sur l'amélioration des marqueurs de la santé cardiométabolique chez les patients atteints de NASH traités avec lanifibranor par rapport à un traitement placebo.

LDC

Le groupe LDC a réalisé en 2021-2022 (exercice clos fin février) un chiffre d'affaires de 5,07 milliards d'euros, en hausse de 14,5% sur un an. C'est ainsi la première fois que le niveau d'activité du spécialiste de la volaille dépasse la barre symbolique des 5 milliards. Cela inclut une croissance de 16,1% au quatrième trimestre à 1,4 milliard d'euros. "Comme annoncé, les fêtes de fin d'année se sont bien déroulées et sont globalement en phase avec les attentes du Groupe", a précisé le propriétaire des marques Loué et Le Gaulois.

Pherecydes Pharma

Pherecydes Pharma annonce que Thibaut du Fayet, expert du secteur des biotechnologies, a rejoint le Directoire de Pherecydes Pharma en tant que Directeur des Opérations. Thibaut du Fayet apporte à la société une large expérience de plus de 20 ans dans l’industrie pharmaceutique et des sciences de la vie. En 2008, il rejoint Transgene où il a exercé pendant 13 ans les responsabilités de Vice-Président Développement des partenariats, des alliances et de gestion des programmes.

Osmozis

Osmozis a enregistré au premier semestre 2021-2022, un chiffre d'affaires de 4,069 millions d'euros, en croissance de 31%. "Au cours de la période, la gamme complète de produits et services connectés d'Osmozis a continué de rencontrer une forte demande de la part des exploitants de campings, dans un contexte de stabilisation de la situation sanitaire", a commenté la société.

STMicro/Soitec

Le CEA (Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives), Soitec, GlobalFoundries et STMicroelectronics ont annoncé une nouvelle collaboration avec l'intention de définir conjointement la feuille de route de la prochaine génération de la technologie FD-SOI (silicium sur isolant totalement déplété). "Les semi-conducteurs et l'innovation FD-SOI ont une valeur stratégique pour la France et l'Union Européenne ainsi que pour les clients du monde entier" rappellent les partenaires dans un communiqué commun.