Les valeurs à suivre aujourd'hui à la Bourse de Paris - Vendredi 30 juin 2023

(AOF) - Crédit Agricole

Après la création d'une direction de la RSE dès 2011, puis d'une direction du Projet Sociétal en 2019, la création d'une Direction de l'Engagement Sociétal, placée sous la responsabilité d'Éric Campos, marque une nouvelle étape de l'ambition du Crédit Agricole de placer ses activités liées aux enjeux environnementaux et sociétaux au centre de sa réflexion et de son action stratégique.

DMS Imaging

DMS Imaging annonce que le conseil d'administration du 22 juin 2023 a décidé de mettre en œuvre le transfert de cotation du titre du compartiment C des marchés réglementés Euronext Paris et Bruxelles au système multilatéral de négociation Euronext Growth Paris et Bruxelles. Lors de l'assemblée générale du 12 septembre 2022, les actionnaires du spécialiste de l'imagerie ont donné tous pouvoirs au conseil d'administration pour demander ce transfert, qui devrait être effectif début aout 2023. C'est pour la société un projet de longue haleine puisqu'il a déjà été relancé en novembre 2021.

Eutelsat

Momentum a annoncé la signature d'un accord lui permettant de s'appuyer sur la flotte de satellites à haut débit et à faible latence de OneWeb, en complément de la solution de connectivité mondiale Advance d'Eutelsat. Grâce à ce nouveau partenariat, les installations et les chantiers pétroliers et gaziers du Canada et des États-Unis pourront avoir recours à des solutions de télécommunications hautement performantes.

Lagardère

Lagardère SA a obtenu l'accord de l'ensemble de ses banques partenaires pour étendre du 30 avril 2024 au 30 avril 2025 la maturité de sa facilité de crédit de 982 millions d'euros. Cette possibilité d'extension était prévue par l'avenant au contrat de crédit syndiqué conclu en avril 2022, entre Lagardère SA et ses banques partenaires, sous réserve de l'accord des banques.

Obiz

Obiz, plateforme digitale de marketing relationnel responsable, annonce la finalisation de l'acquisition de Ski Loisirs Diffusion (SLD), plateforme française éditeur d'API et de plateformes SaaS, leader de solutions dédiées aux Inters CSE, CSE (Comité Social et Économique) et Collectivités françaises. SLD propose plus de 120 000 offres de loisirs à prix réduits destinées à plus de 10 millions de bénéficiaires et compte 5 000 clients CSE en direct, dont plusieurs grandes entreprises du CAC 40 et du SBF 120.

Signaux Girod

Au premier semestre, clos fin mars, Signaux Girod, a renoué avec les bénéfices. Le résultat net, part du groupe, est ressorti à 0,8 million d'euros contre une perte de 1,9 million d'euros, un an auparavant. Le résultat opérationnel courant a suivi la même trajectoire, passant de -2,6 millions d'euros à 0,6 million d'euros. Le chiffre d'affaires consolidé de l'expert en signalisation routière est en augmentation de 9,3 % à 52,2 millions d'euros.

Smaio

Smaio (Software, Machines and Adaptative Implants in Orthopaedics), spécialiste de la chirurgie rachidienne complexe, a annoncé l'obtention de 2,5 millions d'euros en financements non dilutifs. Bpifrance a octroyé à Smaio un prêt Innovation Recherche et Développement (R&D) de 1,0 million d'euros avec un différé de remboursement de 3 ans, pour contribuer au financement d'un programme de recherche qui vise à automatiser son système de planification chirurgicale du réalignement vertébral grâce à l'intelligence artificielle.

Sodexo

Le groupe de restauration collective Sodexo a dévoilé un chiffre d'affaires du troisième trimestre en hausse de 9,1% par rapport à l'exercice précédent, atteignant 6 milliards d'euros. Le chiffre d'affaires des neuf premiers mois, jusqu'à fin mai, atteint 18,1 milliards d'euros, en hausse de 14,7%, soit une croissance interne de 12,4%.