Les valeurs à suivre aujourd'hui à la Bourse de Paris Vendredi 30 avril 2021

(AOF) - ADP

Le 7 mai 2020, un consortium dirigé par TAV Airports (dont le capital est détenu à 46,38 % par le groupe ADP) a signé un accord portant sur le rachat d'une participation de 100 % de l'aéroport d'Almaty, et des activités connexes de carburant, qui seront déléguées à un opérateur spécialisé, et de services, pour une valeur de 415 millions de dollars. Le transfert des parts a eu lieu ce jeudi.

BNP PARIBAS

BNP Paribas a réalisé au premier trimestre 2021 un résultat net part du groupe de 1,768 milliard d'euros, en hausse de 37,9% par rapport au premier trimestre 2020 mais en baisse de 7,8% par rapport au premier trimestre 2019. Le consensus le donnait à 1,2 milliard. Hors effet des éléments exceptionnels et de l'impact des taxes et contributions soumises à IFRIC 21, il s'établirait à 2,824 milliards, en hausse de 34,9% par rapport au premier trimestre 2020 et de 10,1% par rapport au premier trimestre 2019. Le résultat d'exploitation s'est établi à 2,336 milliards, en hausse de 79%.

ESI GROUP

Au premier trimestre, clos fin mars de son exercice fiscal, ESI a enregistré un chiffre d'affaires de 55,5 millions d'euros, en hausse de 1,2% (+3,7% à taux de change constants : tcc) et légèrement supérieur à la fourchette annoncée (52-55 millions d'euros). Toutes les zones géographiques sont en croissance. Le chiffre d'affaires licences a progressé de 1,6% (+4,2% tcc). Toutes les zones géographiques sont en hausse, avec en tête les Amériques en augmentation de 3,1% (+11,5% tcc). Concernant les services, le chiffre d'affaires est en retrait de 2,5% (-0,1% tcc).

EUROBIO

Eurobio a connu une année 2020 exceptionnelle. a dévoilé un résultat net 2020 de 73,5 millions d'euros, soit 23 fois celui de 2019. L'Ebitda de 88,2 millions d'euros et le résultat opérationnel de 84 millions d'euros ont été multiplié par respectivement 12,6 et 24,7 ! Le spécialiste du diagnostic médical in vitro de spécialité a bénéficié du bond de 220% de son chiffre d'affaires à 188,9 millions d'euros. Il a aussi profité d'une part accrue de produits propriétaires dans les ventes de produits Covid.

LDLC

LDLC a vu son chiffre d'affaires du quatrième trimestre, clos fin mars, augmenter de 50,7% à 182 millions d'euros. Il a progressé de 31,1% à périmètre constant, porté par la croissance de l'ensemble des activités du groupe. L'activité BtoC a réalisé un chiffre d'affaires de 129 millions en hausse de 56,9% (+28,2% à périmètre constant) soutenue par la forte demande pour les produits high-tech. Les activités BtoB affichent une croissance de +35,9% avec un chiffre d'affaires de 50 millions d'euros.

ROCHE BOBOIS

Le chiffre d'affaires de Roche Bobois au premier trimestre s'est élevé à 71,7 millions d'euros, en croissance de 16% par rapport au 31 mars 2020 et de 19% à changes constants. Cette performance reflète à la fois l'excellente dynamique commerciale de la fin 2020 (prises de commandes) et d'un niveau élevé de livraisons clients sur le premier trimestre 2021. L'enseigne d'ameublement a bénéficié également d'un effet de base favorable sur ce trimestre, les livraisons ayant été perturbées l'an dernier à la même période dans la plupart des pays en raison du début du confinement.

SAFRAN

Le chiffre d'affaires du premier trimestre 2021 de Safran s'élève à 3,342 milliards d'euros, en baisse de 37,9%. En organique, la baisse atteint 34,6% Elle concerne toutes les divisions. Au-delà de la base de comparaison, la faiblesse des ventes reflète a détérioration du trafic aérien en janvier et février, bien que celui-ci ait montré des signes d'amélioration au mois de mars. Selon l'équipementier, cette baisse d'activité est cohérente avec le profil sur lequel il avait basé les objectifs pour l'exercice 2021. Aussi, il confirme ces objectifs.

SAINT-GOBAIN

Saint-Gobain a publié un chiffre d'affaires au premier trimestre 2021 de 10,379 milliards d'euros, en croissance réelle de 10,9% A données comparables, la croissance ressort à +14,3%, un record pour le spécialiste des matériaux de construction, bénéficiant d'une base de comparaison favorable (-4,9% au premier trimestre 2020). Cette accélération s'appuie sur l'offre de Groupe en solutions durables et performantes. Elle témoigne de gains de parts de marché et d'une bonne dynamique de l'ensemble des segments, notamment la rénovation en Europe, la construction en Amériques et en Asie-Pacifique.

SPIE

Le spécialiste des services multitechniques, allant de la conception à la maintenance des installations électriques, mécaniques et climatiques publiera (avant Bourse) son chiffre d'affaires du premier trimestre.

VALLOUREC

Vallourec vise désormais un résultat brut d'exploitation compris entre 350 et 400 millions d'euros, et un flux de trésorerie disponible compris entre - 340 et - 260 millions d'euros. Ceci résulte de perspectives significativement meilleures sur certains des marchés sur lesquels Vallourec opère. C'est le cas en particulier des volumes et des prix de vente anticipés pour l'activité OCTG en Amérique du Nord, et de la mine de fer au Brésil.