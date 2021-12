Les valeurs à suivre aujourd'hui à la Bourse de Paris Vendredi 3 décembre 2021

(AOF) - Bone Therapeutics

Bone Therapeutics a levé 3,3 millions d'euros de produit brut via un placement privé en actions de 4 832 352 nouvelles actions à un prix d'émission de 0,68 euro par action auprès d'actionnaires institutionnels historiques et nouveaux. Le produit brut de l'opération sera utilisé pour le développement et le franchissement des étapes intermédiaires du développement clinique d'ALLOB, l'actif orthopédique phare de Bone Therapeutics.

Bureau Veritas

Bureau Veritas tient aujourd'hui sa Journée Investisseurs. Le groupe spécialisé dans la certification dévoile à cette occasion sa feuille de route pour 2025. L'objectif est simple : "porter la création de valeur du groupe au niveau supérieur". Concrètement, la société vise à l'horizon 2025 "une croissance organique soutenue et résiliente, soit une croissance modérée à un chiffre". Sur la marge, "pas de compromis" écrit Bureau Veritas. Le groupe l'attend supérieure à 16%. Concernant la trésorerie, Bureau Veritas table sur une conversion du cash "fort" : supérieure à 90%.

Carmila

Le 1er décembre dernier, Carmila a décidé de réduire son capital social par voie d'annulation de 604 297 actions auto-détenues représentant environ 0,41% du capital social. Ces actions ont été rachetées entre le 6 septembre 2021 et le 22 novembre 2021, dans le cadre du programme de rachat d'actions de 8 millions d'euros décidé par le Conseil d'Administration lors de sa réunion du 28 juillet 2021.

Crédit Agricole

L'augmentation de capital de Crédit Agricole S.A. réservée aux salariés et anciens salariés, dont la période de souscription s'est déroulée du 8 au 22 octobre 2021, a été définitivement réalisée ce 2 décembre 2021. 26 484 personnes, en France et dans 17 pays, ont souscrit, pour un montant global de 205,6 millions d'euros. L'émission et la livraison des actions nouvelles ont eu lieu le 2 décembre.

Drone Volt

Drone Volt a annoncé la signature d’un nouveau contrat portant sur la distribution de 275 drones Hercules 20 Spray sur 3 ans à un acteur industriel de premier plan situé en Europe centrale. Il pourrait générer jusqu’à 5 millions d’euros de revenus sur la base du prix catalogue de la solution. Sur les 12 premiers mois du contrat, 50 drones devraient être déjà livrés. Il est précisé que le contrat signé le 8 février 2021 qui portait sur la livraison d'un minimum de 275 drones Hercules 20 Spray à un distributeur situé dans la même région a pris fin et ne se cumulera pas avec le nouveau contrat.

Imerys

Imerys a signé un accord pour céder sa mine et son usine de graphite naturel mise sous cocon en Namibie, ainsi que sa mine de graphite naturel au Lac des Iles (Canada), qui fournit principalement des produits pour les applications réfractaires et d'ingénierie, à Northern Graphite Corporation, société cotée spécialisée dans le développement de produits technologiques à base de minéraux, pour un montant d’environ 40 millions d’euros.

LDLC

Le groupe LDLC a réalisé un bénéfice net part du groupe de 18,3 millions d'euros au cours du premier semestre de son exercice 2021-2022, achevé au 30 septembre 2021, soit une hausse de plus de 25% sur un an. L'EBE a grimpé de 20% pour atteindre les 30,7 millions d'euros, représentant une marge de 9,2% (+1,1 point). La marge brute ressort pour sa part à 76,9 millions d'euros (+12%), soit 23,1% du chiffre d'affaires (+1,2 point), portée notamment par une dynamique de marché favorable (gamme de produits, moindre recours aux offres promotionnelles).

Pernod Ricard

Pernod Ricard a finalisé la cession d'une participation majoritaire dans Société des Produits d'Armagnac (SPA) à Cloudsweeper GmbH, une entité détenue à 100% par l'entrepreneur Alexander Stein. Fondée en 1930 et basée à Eauze (sud-ouest de la France), considérée comme la capitale de l'armagnac, SPA, propriétaire des marques Marquis de Montesquiou et Comte de Lauvia, est implantée sur les principaux marchés de l'armagnac tels que la France, le Royaume-Uni, la Russie ou les États-Unis et dispose d'un stock exceptionnel de vieilles eaux-de-vie.

Solutions 30

Solutions 30 et ses banques retrouvent dès aujourd'hui "un mode de collaboration usuel", indique ce matin le leader européen des solutions pour les nouvelles technologies. Cette décision intervient dans le cadre de la procédure de conciliation et fait suite à la publication du rapport financier semestriel du groupe contenant le rapport du réviseur d'entreprises sur les états financiers semestriels.

TotalEnergie

TotalEnergies, opérateur du bloc 17 en Angola, et l'Agence nationale angolaise du Pétrole, du Gaz et des Biocarburants (ANPG) démarrent la production de CLOV Phase 2, projet raccordé au FPSO existant de CLOV (unité flottante de production, de stockage et de déchargement). La production de ce projet satellite atteindra 40 000 barils équivalent pétrole par jour mi-2022.

Valneva

L'Agence européenne des médicaments (EMA) a commencé la revue progressive du dossier d'enregistrement de VLA2001, le candidat vaccin de Valneva à virus entier, inactivé et adjuvanté contre la Covid-19. En parallèle, le laboratoire poursuit la soumission de son dossier au Royaume-Uni (auprès de la MHRA), y compris la vérification de l'intégrité des données cliniques de phase 3 (requise avant de finaliser la soumission). Les autorisations réglementaires potentielles sont attendues au cours du premier trimestre 2022.