Les valeurs à suivre aujourd'hui à la Bourse de Paris - Vendredi 28 juillet 2023

(AOF) - Air France

La compagnie aérienne a publié ses résultats du premier semestre.

Amundi

La société de gestion française a annoncé ses résultats du premier semestre.

Atos

Atos a rehaussé son objectif de croissance organique du chiffre d'affaires pour 2023. Elle est attendue entre 0% et 2% alors qu'il ciblait entre -1% et 1% auparavant. La marge opérationnelle du groupe a été confirmée entre 4% et 5%. Le flux de trésorerie disponible est attendu à un niveau similaire à celui du premier semestre, à -969 millions d'euros, " reflétant le rythme soutenu d'exécution des actions de transformation majeures menées au cours de l'année ainsi que la normalisation du besoin en fonds de roulement".

Bouygues

Bouygues a dégagé un résultat net part du groupe en croissance de 78% à 225 millions d'euros, au titre du premier semestre 2023. Le résultat opérationnel courant des activités (ROCA) ressort à 727 millions d'euros, en hausse de 214 millions d'euros par rapport au premier semestre 2022. Le chiffre d'affaires du géant du BTP atteint 26,1 milliards d'euros, en progression de 41%. Le chiffre d'affaires a été porté principalement par la contribution d'Equans mais également par la performance commerciale de la plupart des métiers.

Capgemini

Au premier semestre, le résultat net part du groupe de Capgemini s'inscrit en hausse de 21% sur un an pour atteindre 809 millions d'euros. La marge opérationnelle a atteint 1,413 milliard d'euros soit 12,4% du chiffre d'affaires, en progression sur un an de 9% en valeur et de 20 points de base en taux. Le chiffre d'affaires s'est élevé à 11,426 milliards d'euros, en hausse de 6,9% en données publiées et 7,9% à taux de change constants. La croissance organique a atteint 7,3%.

Casino

Suspendue hier à la demande de la société, la cotation de Casino a repris ce vendredi en fort repli. Le distributeur stéphanois (-18,22% à 2,54 euros) est lanterne rouge de l'indice SBF 120, après avoir annoncé un "accord de principe" avec "certains de ses principaux créanciers" sur l'offre de recapitalisation et de restructuration émanant des milliardaires Daniel Kretinsky et Marc Ladreit de Lacharrière adossés au fonds britannique Attestor.

CGG

CGG flanche de 13,80% à 0,6444 euro au lendemain de l'annonce d'une forte baisse de sa rentabilité opérationnelle. Au premier semestre, le résultat net du groupe a été multiplié par 2,4 à 39 millions de dollars. L'Ebitda ajusté des activités a reculé de 17% à 104 millions d'euros, ce qui représente une marge de 36% contre 52% un an plus tôt. Le groupe de Géosciences œuvrant pour le compte de l'industrie de l'énergie rappelle avoir connu " un fort second trimestre 2022 soutenu par des frais de transfert exceptionnels et un business mix différent ".

Delfingen

L'équipementier automobile a présenté son chiffre d'affaires du deuxième trimestre.

Engie

A l'occasion de ses résultats du premier semestre, Engie a confirmé ses objectifs 2023 relevés fin juin. L'énergéticien vise un résultat net récurrent part du groupe entre 4,7 et 5,3 milliards d'euros un Ebit hors nucléaire entre 8,5 à 9,5 milliards d'euros. Le groupe a réaffirmé sa politique de dividende, basée sur un taux de distribution de 65 % à 75 % d'un résultat net récurrent part du groupe et le dividende plancher de 0,65 euros par action pour la période allant de 2023 à 2025.

Eutelsat

L'opérateur de satellites a divulgué ses résultats annuels.

Hermès

Au titre du premier semestre, Hermès a dégagé un résultat net part du groupe, à 2,226 milliards d'euros en croissance de 36% comparé à l'an passé à la même période. Le résultat opérationnel courant , en amélioration de 28%, atteint 2,947 milliards d'euros. contre 2,30 milliards, faisant ressortir une marge de 44%. Sur la période, le chiffre d'affaires consolidé du groupe de luxe s'élève à 6,69 milliards d'euros, en croissance de 25 % à taux de change constants.

Parrot

Le spécialiste des drones civils professionnels a annoncé ses résultats du premier semestre.

Rexel

Le distributeur de matériel électrique a publié ses résultats du premier semestre.

Riber

L'équipementier pour le secteur des semi-conducteurs a rendu compte de son chiffre d'affaires du deuxième trimestre.

Sanofi

Dans le sillage de la publication de résultats semestriels en nette progression, Sanofi a relevé ses objectifs 2023. Soutenu notamment par son traitement Dupixent, le laboratoire pharmaceutique a dégagé un bénéfice net des activités - qui correspond au résultat net hors impact des cessions et acquisitions - en hausse de 6,1% en données publiées par rapport à la même période de 2022, à 4,88 milliards d'euros. Son chiffre d'affaires a progressé de 2%, à 20,19 milliards d'euros contre un consensus de 20,24 milliards d'euros.

TF1

TF1 s'installe en tête de l'indice SBF 120, grimpant de 6,75% à 7,04 euros. Au titre de ses résultats du premier semestre 2023, la filiale du groupe Bouygues a dégagé un résultat net part du groupe en repli de 19,9%, à 101,3 millions d'euros, comparé au premier semestre 2022. Le résultat opérationnel courant s'établit à 150,3 millions d'euros, en baisse de 20,3%. La marge opérationnelle courante des activités s'établit à 14,7% et bénéficie notamment d'une marge de 21,6% sur le segment Média au deuxième trimestre, en hausse de 0,4 point.

Vallourec

L'entreprise métallurgique a divulgué ses résultats du premier semestre.

Vinci

Le groupe de concessions et de travaux publics a livré ses résultats du premier semestre.