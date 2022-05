Les valeurs à suivre aujourd'hui à la Bourse de Paris - Vendredi 27 mai 2022

(AOF) - AB Science

Jeudi soir, AB Science a annoncé que l'autorité de santé canadienne (Health Canada) avait émis un avis favorable à l'issue de l'examen préliminaire du dossier d'enregistrement du masitinib dans le traitement de la sclérose latérale amyotrophique (SLA), ce qui signifie que le dossier soumis par AB Science a été examiné et jugé acceptable pour revue. Cet avis de l'agence est une étape importante de la procédure et marque le début de la revue du dossier.

Danone

La FDA a fait un point jeudi soir sur les mesures prises pour fournir du lait infantile aux nourrissons souffrant de certaines allergies ou de conditions de santé critiques. Ce type de préparation médicale spécialisée pour nourrissons est actuellement en quantité insuffisante aux États-Unis. Environ 500 000 boîtes supplémentaires de préparations médicales spécialisées fabriquées par l'entreprise Nutricia de Danone seront acheminées vers les États-Unis.

Ipsen

Ipsen a annoncé jeudi soir que des données encourageantes seront présentées sur l'inhibiteur multi-cibles de la tyrosine kinase (TKI), Cabometyx (cabozantinib), pour une variété de types de cancer lors du congrès annuel de l'American Society of Clinical Oncology (ASCO 2022) qui se tiendra du 3 au 7 juin. Les données présentées comprendront des résultats sur le cancer du poumon non à petites cellules métastatique (NSCLC), ainsi que les indications établies du carcinome du rein avancé et du cancer de la thyroïde différencié réfractaire à l'iode radioactif (RAI-R DTC).

Maisons du Monde

Maisons du Monde a revu à la baisse ses objectifs annuels, dévoilés début mai, en raison de la dégradation de l'environnement macroéconomique et des conditions d'approvisionnement. Le spécialiste d'articles de décoration et de mobilier pour la maison a pris acte de l'inflation qui pèse sur la demande et de la pandémie en Chine qui génère d'importants goulets d'étranglement. Il intègre également des coûts du fret, des matières premières et de l'énergie qui devraient rester très élevés. Ces coûts vont pénaliser provisoirement le modèle de marge brute.

Saint-Gobain

Saint-Gobain a signé des accords en vue de la cession de ses activités de transformation de verre Eckelt Glas et Glas Ziegler en Autriche au groupe privé allemand Aequita ainsi que la cession de sa participation dans la co-entreprise Glaskontor Erfurt – activité de transformation de verre en Allemagne – à Caleoglas Group. La finalisation de toutes ces transactions est attendue d'ici l'été 2022. Ces activités ont généré un chiffre d'affaires combiné d'environ 55 millions d'euros en 2021 et emploient plus de 320 collaborateurs.

Transgene

Transgene a annoncé qu'un "abstract" portant sur des données préliminaires des deux essais de Phase I de TG4050, son vaccin néoantigénique individualisé contre le cancer, a été sélectionné pour une présentation de poster lors de la conférence annuelle de l'American Society of Clinical Oncology (ASCO). La conférence se tiendra virtuellement et en présentiel à Chicago (États-Unis) du 3 au 7 juin 2022.

Vallourec

Vallourec a chuté jeudi de 7,14% à 12,95 euros et a été relégué à la dernière place du marché SRD à la suite d'un important placement de titres. Le spécialiste des tubes en acier sans soudure fait l'objet d'un placement de 13,7 millions de titres, représentant 6% du capital, au prix de 12,20 euros, soit une décote de 12,5% par rapport au cours de clôture de mercredi, affirment Bloomberg et Reuters. Les vendeurs seraient les fonds Strategic Value Partners LLC, Red Maple, Kings Forest, Rathgar et Queens Gates.