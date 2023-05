Les valeurs à suivre aujourd'hui à la Bourse de Paris - Vendredi 26 mai 2023

(AOF) - Alstom

Alstom a signé un contrat avec la municipalité roumaine de Cluj-Napoca, en Transylvanie, pour la construction de la ligne 1 du métro de la ville, dans le cadre d'un consortium avec les entreprises de travaux publics Gulermak et Arcada. La valeur totale de ce projet clé en main s'élève à environ 1,8 milliard d'euros et la part d'Alstom représente environ 400 millions d'euros.

Atos

Le 25 mai 2023, la Cour d'appel des Etats-Unis a annulé une décision de première instance rendue pour le district Sud de New York, dans le cadre du litige en cours entre Syntel et TriZetto, filiale de Cognizant. Celle-ci jugeait Syntel, qui fait désormais partie d'Atos, responsable de 570 millions de dollars de dommages et intérêts en raison de l'appropriation illicite de secrets commerciaux et de la violation de droits d'auteur présumées. L'affaire a débuté en 2015, avant l'acquisition de Syntel par Atos en 2018.

Casino

À l'issue des discussions exclusives engagées le 24 avril dernier, le Groupement Les Mousquetaires et le groupe Casino ont signé, ce jour, un protocole d'intentions qui prolonge et étend significativement leurs partenariats industriels et d'achat, et qui optimise leurs réseaux respectifs. Ce protocole prévoit que le Groupement Les Mousquetaires et le groupe Casino prolongent de deux années la durée de leurs alliances actuelles (Auxo Achats Alimentaires, Auxo Achats Non-Alimentaires, Auxo Achats Non-Marchands) jusqu'en 2028 et bâtissent deux nouveaux partenariats.

Dans le prolongement de ses communiqués du 24 avril 2023, le groupe Casino a reçu l'accord de ses créanciers bancaires au titre du Term Loan B et de son crédit syndiqué RCF ainsi que de ses créanciers obligataires au titre des obligations Quatrim1 et des obligations non sécurisées émises par Casino et soumises au droit de l'état de New-York (venant à maturité en 2026) afin de pouvoir demander la nomination de conciliateurs sans que cette démarche ne puisse être considérée comme un défaut ou un cas de défaut.

Catana Group

Le Conseil d'Administration de Catana Group, réuni le 22 mai 2023, en l'absence de son Président Directeur Général, Olivier Poncin, décédé le 14 mai, a approuvé à l'unanimité la cooptation de son fils Aurélien Poncin au poste de PDG. Cette nomination vaut " pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur soit jusqu'à l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos en 2028. " Agé de 40 ans, Aurélien Poncin, est membre du Conseil d'Administration de Catana Group. Il a activement participé aux réflexions stratégiques de l'entreprise.

Coface

Au premier trimestre, Coface a généré un résultat net part du groupe de 61,2 millions d'euros, en hausse de 17%. La société d'assurance crédit précise qu'elle applique les normes comptables IFRS 17 et IFRS 9 depuis le 1er janvier 2023. Le résultat opérationnel courant a augmenté de 10,2% à 90,40 millions d'euros. La progression est ressortie à 5,8% hors impact des changes. Le ratio de sinistralité net de réassurance est de 40,6%, en hausse de 0,3 point et le ratio combiné net s'est élevé à 66,3%, en amélioration de 1,7 point.

Exel

Le spécialiste des pulvérisateurs communiquera ses résultats du premier semestre.

Gaussin

Gaussin annonce la signature d'un contrat de partenariat avec Plastic Omnium, visant à accélérer le développement de la gamme hydrogène de Gaussin avec l'intégration de systèmes complets H2 de Plastic Omnium, au sein des tracteurs portuaires APM. Ce partenariat doit permettre d'accroître la performance des véhicules Gaussin et d'accélérer leur mise sur le marché. Pour Plastic Omnium, l'accord accroît le champ d'application de sa technologie et met son savoir-faire au service de pionniers de la mobilité zéro-émission.

GTT

GTT annonce la signature d'un contrat-cadre de prestations de services avec la société de transport maritime Eastern Pacific Shipping (EPS) et sa filiale de Gaz Naturel Liquéfié (GNL) CoolCo. GTT assistera EPS et CoolCo dans la maintenance et l'exploitation d'une flotte de 33 navires, composée de 24 méthaniers opérés par Coolco, six éthaniers de grande capacité et trois porte-conteneurs propulsés au GNL opérés par EPS, tous étant équipés des technologies Mark III ou NO96 développées par GTT.

Laurent Perrier

Laurent Perrier a publié ses résultats annuels au titre de l'exercice 2022/2023. Son résultat opérationnel a progressé de 10,3% à 84,9 millions d'euros. Son résultat net part du groupe a bondi de 16,4% à 58,5 millions d'euros. La maison de Champagne a dégagé un bénéfice par action à 9,90 euros contre 8,49 euros il y a un an. Le cash-flow opérationnel affiche un niveau soutenu de 57,8 millions d'euros sur l'exercice. Cette performance est liée à la croissance de l'activité et à la maîtrise du besoin en fonds de roulement.

Pernod Ricard

Lancé avec succès à Mexico et New York en 2022, le sotol Nocheluna a fait ses premiers pas en Europe, la nuit dernière à Paris, a annoncé Pernod Ricard. Originaire du Chihuahua, au Mexique, le sotol Nocheluna est distillé à partir de la plante du même nom, également appelée dasylirion. Nocheluna a été élaboré par la société mexicaine Casa Lumbre. Pernod Ricard, Casa Lumbre et le musicien, acteur et designer Lenny Kravitz se sont associés dans cette catégorie de spiritueux émergente.

Sanofi

L'Assemblée Générale Mixte des actionnaires de Sanofi, réunie le 25 mai 2023, a nommé Frédéric Oudéa, directeur général de la Société Générale, en qualité d'administrateur indépendant. Le Conseil d'administration l'a ensuite nommé à sa présidence pour succéder à Serge Weinberg dont le mandat est arrivé à échéance après treize ans. Serge Weinberg a été nommé Président d'honneur. Sur proposition du Comité des Nominations, de la Gouvernance et de la RSE, Frédéric Oudéa a été nommé président du Comité de Réflexion Stratégique.

Stellantis

Stellantis Ventures, le fonds de capital-risque de Stellantis, a choisi d'investir dans la société Lyten, basée à San Jose en Californie, pionnier du graphène tridimensionnel ajustable, un matériau " qui s'annonce extrêmement prometteur pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et accélérer la transition vers la mobilité durable ". Cette décision va permettre d'accélérer la commercialisation du Lyten 3D Graphene au sein du secteur des transports, notamment dans les batteries Lithium-Soufre (Li-S) LytCel pour véhicules électriques.