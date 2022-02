Les valeurs à suivre aujourd'hui à la Bourse de Paris - Vendredi 25 février 2022

(AOF) - Beneteau

Dans un contexte de marché tiré par une forte demande pour ses deux activités Bateau et Habitat, Beneteau a terminé l'exercice 2021 avec un chiffre d'affaires de 1,23 milliard d'euros, en croissance de 11,9% en données publiées et de 12,9% à taux de change constant. La croissance des ventes a été particulièrement forte lors du 4ème trimestre, puisqu'elles ont presque doublé par rapport à la même période de 2020 en s'inscrivant à 303,8 millions d'euros.

Casino

Casino a accusé en 2021 une perte nette de 530 millions d'euros, contre 890 millions en 2020. Cette baisse s'explique en grande partie par une moindre perte des activités abandonnées. Le résultat net des activités poursuivies, part du groupe s'établit à -275 millions d'euros (contre -374 millions en 2020), en raison de dépréciations au Latam liées à la cession des hypermarchés Extra et de charges exceptionnelles liées à la finalisation des plans de transformation en France. Le résultat net normalisé des activités poursuivies part du groupe s'élève à 94 million, en baisse de 65%.

Saint-Gobain

Saint-Gobain Le résultat d'exploitation a progressé de 58% pour atteindre un nouveau plus haut historique à 4,507 milliards d'euro, faisant ressortir une marge d'exploitation record de 10,2% en 2021 contre 7,5% en 2020. Elle affiche une augmentation de 250 points depuis le lancement de la transformation du Groupe fin 2018 et au niveau des meilleures performances du secteur à la fois sur ses métiers industriels et de négoce.

Somfy

Somfy a annoncé avoir signé un accord le 24 février 2022 afin d'acquérir 75 % du capital de Teleco Automation, groupe italien, spécialiste des systèmes d'automatisation, de contrôle et d'éclairage pour les équipements intérieurs et extérieurs de l'habitat. Teleco Automation affiche une croissance dynamique, compte 180 collaborateurs et a réalisé un chiffre d'affaires de plus de 40 millions d'euros en 2021.

Valeo

Valeo a dévoilé des résultats annuels 2021 conformes aux données préliminaires publiées le 26 janvier 2022. Le résultat net part du groupe s'élève à 175 millions d'euros, contre une perte de 1,089 milliard en 2020. La marge d'Ebitda s'établit à 13,4 % du chiffre d'affaires, en ligne avec la prévision du groupe (marge d'Ebitda comprise entre 13% et 13,4% du chiffre d'affaires pour l'année 2021). Le chiffre d'affaires consolidé a atteint 17,262 milliads d'euros est en hausse de 5 %.A à périmètre et taux de change constants, il progresse de 6%..