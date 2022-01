Les valeurs à suivre aujourd'hui à la Bourse de Paris Vendredi 21 janvier 2022

(AOF) - Biosynex

Le chiffre d'affaires annuel de Biosynex s'est établi à 382,7 millions d'euros en 2021, soit une multiplication par 2,5 par rapport à l'exercice précédent, après une hausse de 338% déjà enregistrée entre 2019 et 2020. L'activité a continué de bénéficier en 2021 des ventes liées à la pandémie de la Covid-19 (à hauteur de 89% de l'activité). La biotech s'est ainsi s'est imposée comme le leader Français des tests de diagnostic rapide avec son offre complète de produits répondant aux besoins de dépistage et de diagnostic liés à la pandémie de Covid-19.

Boiron

Les laboratoires Boiron ont réalisé au quatrième trimestre 2021 une activité de 147,52 millions d'euros, en hausse de 2,9% sur un an. Ainsi, sur l'ensemble de l'année, le chiffre d'affaires s'élève à 455,2 millions d'euros, en repli de 11,4%, suite au déremboursement de l'homéopathie intervenu le 1er janvier 2021 en France, et à l'absence de pathologies hivernales sur le premier trimestre, imputable au contexte de crise sanitaire mondiale. Le résultat opérationnel annuel est attendu hausse grâce à la croissance du T4. Pour rappel, en 2020, celui-ci s'élevait à 38,2 millions d'euros.

Compagnie des Alpes

Le chiffre d'affaires consolidé de la Compagnie des Alpes pour le 1er trimestre de l'exercice 2021/2022 s'élève à 166,7 millions d'euros, établissant un niveau historique pour cette période. Retraité de la sortie des 2 Alpes, il connaît une progression de 36,6% par rapport au 1er trimestre de l'exercice de 2018/2019 (dernier exercice complet avant la crise sanitaire) et de 20,5% par rapport au 1er trimestre de l'exercice 2019/2020 (avant que ne débute la crise sanitaire) malgré un contexte sanitaire toujours pesant.

Damartex

Damartex a fini le premier semestre de l'exercice 2021/2022 avec un chiffre d'affaires à 401,7 millions d'euros, en repli 0,1%. Il a reculé de 1,6% à taux de change constants. Dans un contexte marqué par l'inflation et la baisse du pouvoir d'achat, les ventes sont en légère diminution au deuxième trimestre : -1% à taux réels à 244,8 millions d'euros et -2,4% à taux de change constants.

EssilorLuxottica

Le conseil d'administration d'EssilorLuxottica a coopté Virginie Mercier Pitre comme nouvelle administratrice. Cela fait suite à sa récente nomination comme présidente de Valoptec Association, l'association indépendante des salariés actionnaires d'EssilorLuxottica. Sa nomination au conseil d'administration sera soumise au vote des actionnaires pour ratification lors de l'assemblée générale annuelle d'EssilorLuxottica le 25 mai 2022. Ayant rejoint le conseil d'administration, Virginie Mercier Pitre devient également membre du comité de Responsabilité Sociale d'Entreprise.

GL events

Au 31 décembre 2021, le chiffre d'affaires annuel de GL events s'établit à 741,2 millions d'euros, en progression de 54,6% par rapport à l'exercice précédent et de 55,5% à périmètre et change constants. Au quatrième trimestre trimestre 2021, le chiffre d'affaires s'élève à 303,4 millions le volume d'activité sur le trimestre a quasiment triplé par rapport au quatrième trimestre 2020 et presque retrouvé son niveau de 2019.

Ipsen

Ipsen a nommé Karen Witts en tant que membre indépendant du conseil d'administration. Karen Witts a occupé le poste de directrice financière de Compass Group PLC jusqu'en octobre 2021. Compass est le leader mondial de la restauration qui opère dans 43 pays et compte plus de 500 000 collaborateurs.

Kalray

A l'occasion de la présentation du bilan de son activité de l'année 2021, Kalray a indiqué disposer d'une trésorerie de 12,2 millions d'euros au 31 décembre 2021 contre 20,2 millions d'euros, un an plus tôt. La ligne de financement signée avec Kepler Cheuvreux a été utilisée à hauteur de 10,6 millions d'euros au 31 décembre 2021. La trésorerie est en phase avec le budget. Le groupe technologique a enregistré un chiffre d'affaires de 1,454 million d'euros, en hausse de 40,8%, en particulier grâce aux premières ventes de ses nouveaux produits.

L'Oréal

L'Oréal et Verily, filiale d'Alphabet spécialisée dans la santé de précision, ont annoncé un partenariat exclusif dans l'univers de la beauté, destiné à faire avancer la santé de la peau. Ce partenariat devrait donner jour à deux programmes visant à mieux comprendre et décrypter les mécanismes de vieillissement capillaire et cutané et à étayer la stratégie et le développement de produits de L'Oréal en matière de nouvelles technologies de précision au service de la beauté.

Oeneo

Oeneo a réalisé au troisième trimestre 2021-2022 un chiffre d'affaires de 76,9 millions d'euros, en croissance de 17,8% à taux de change constant et de 17,7% en données publiées. L'activité est également supérieure de 11,4% au troisième trimestre 2019-2020 avant la crise sanitaire. L'activité Bouchage a connu une progression de 23,3% de ses revenus à taux de change constants et l'activité Elevage, de 6,9%.

Pierre et Vacances

Pierre & Vacances a réalisé jeudi soir son point d'activité au titre de son premier trimestre 2021-2022 (octobre à décembre). Ainsi, le spécialiste des villages de vacances et des résidences de tourisme a publié un chiffre d'affaires de 355,5 millions d'euros sur la période (selon son reporting opérationnel). Ce chiffre bondit de 112,7 % par rapport au premier trimestre 2020-2021, qui avait affecté par la pandémie de Covid-19. Par rapport à son niveau pré-crise, le chiffre d'affaires affiche un repli de 5,2 %.

Poujoulat

Le spécialiste des cheminées publiera ses résultats semestriels.

Nicox

Au 31 décembre 2021, Nicox disposait d'une trésorerie et d'équivalents de trésorerie de 41,9 millions d'euros contre 32,7 millions au 30 septembre 2021. La société estime être financée jusqu'au quatrième trimestre 2023 en ne tenant compte que du développement du NCX 470. Le chiffre d'affaire net1 pour le quatrième trimestre 2021 était de 3,5 millions (dont 0,5 million de paiements de redevances nettes et €3,0 millions sans impact sur la trésorerie reconnus initialement en produits différés suite à un paiement d'étape d'Ocumension en mars 2020).

Soitec

Soitec a chuté de plus de 18% hier après l'annonce du départ inattendu de son directeur général, Paul Boudre, au profit de Pierre Barnabé. Ce matin, le groupe a précisé la raison de de départ. Ce plan de succession de la direction générale "est le résultat d'un processus de décision rigoureux basé sur une évaluation détaillée des besoins du groupe pour la prochaine phase de son développement. Le processus, débuté en mars 2021, a été conduit en respectant les meilleurs standards de gouvernance et avec le plein soutien des principaux actionnaires de Soitec".

Vetoquinol

Le laboratoire Vetoquinol enregistre un chiffre d'affaires de 521 millions d'euros, pour l'exercice 2021, en, progression de 21,9% à données publiées et de 22,3% à changes constants. Au 4e trimestre 2021, le chiffre d'affaires ressort à 134 millions en croissance de 14,3% à données publiées et de 11,3% à changes constants. La structure financière du laboratoire vétérinaire au 31 décembre 2021 demeure solide et la génération de trésorerie s'est poursuivie au deuxième semestre 2021.