Les valeurs à suivre aujourd'hui à la Bourse de Paris -- Vendredi 18 novembre 2022

(AOF) - Abionyx Pharma

Abionyx Pharma, a fait un point sur sa position de trésorerie du 3ème trimestre clos au 30 septembre 2022. La société biotech de nouvelle génération dédiée à la découverte et au développement de thérapies innovantes a enregistré un chiffre d'affaires sur les neuf premiers mois de l'année à 3,789 millions d'euros. Iris Pharma a fait état d'un chiffre d'affaires de 4.196 millions d'euros.

Bogart

Bogart, spécialisé dans la création, la fabrication et la commercialisation de parfums et de produits cosmétiques de luxe, publie un chiffre d'affaires de 198,4 millions d'euros au terme des neuf premiers mois d'exercice, en forte croissance de +22,7% contre 161,7 millions d'euros au 30 septembre 2021 (+5,7% à périmètre et changes cons. La division Bogart Fragrances et Cosmétiques a continué à afficher une bonne dynamique d'activité au 3ème trimestre 2022 alors que la division Bogart Beauty Retail bénéficie de l'élargissement de son périmètre et d'un effet de change favorable.

Canal +

Le groupe Canal+, filiale de Vivendi, est entré en négociations exclusives pour le rachat d'OCS, filiale de télévision d'Orange, et du studio de cinéma de l'opérateur historique, rapporte Variety sur son site internet. Selon cette publication spécialisée dans l'industrie du cinéma et du divertissement, les employés des activités télévision et cinéma d'Orange ont été informés que des discussions exclusives en vue d'une cession étaient en cours avec Canal+. Pour l'heure, Orange a refusé de commenter cette information, selon Reuters.

Rubis

Suite à l'acquisition de 80 % de Photosol en avril 2022 et la création de la branche Rubis Renouvelables, Rubis est devenu l'un des principaux producteurs d'énergie photovoltaïque en France, spécialisé dans les grandes centrales au sol de plus de 3 ha et d'une capacité supérieure à 3 MWc, avec l'ambition d'élargir cette activité. Dans cette perspective, Photosol annonce l'acquisition des actifs de Mobexi, spécialiste français des installations photovoltaïques en toiture, et l'intégration des 20 collaborateurs qui lui sont attachés.

TFF Group

TFF Group a pris une participation de 51% dans la SAS Goulard & Fils, qui exerçe une activité d'exploitation forestière, de scierie et de merranderie. Cette entreprise, familiale depuis trois générations, est dirigée par Nicolas Goulard et compte 11 salariés répartis sur 4 sites de production. Elle est spécialisée dans la fabrication de staves, merrains et produits œnologiques d'origine chêne français pour les professionnels du monde des vins et des alcools. Le montant de la transaction n'a pas été communiqué.

Voltalia

Helexia, filiale de Voltalia et acteur international de la transition énergétique, annonce le début de la construction de 3 toitures sur un total de 20 toitures solaires pour Auchan en Hongrie, représentant une capacité de 25,1 mégawatts. Helexia prend en charge le développement, la construction, le financement et la mise en service des centrales solaires sur les toitures de ces magasins. Ce projet en autoconsommation concerne 20 sites répartis sur l'ensemble de la Hongrie.