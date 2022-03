Les valeurs à suivre aujourd'hui à la Bourse de Paris - Vendredi 18 mars 2022

(AOF) - Air Liquide

Deux importants leaders mondiaux des semi-conducteurs ont octroyé à Air Liquide des contrats de long terme pour la fourniture de gaz industriels de très haute pureté au Japon. Dans ce contexte, Air Liquide a lancé un investissement échelonné de plus de 300 millions d'euros dans quatre unités de production de pointe situées dans des bassins industriels clés de l'Electronique, pour produire plus de 1,5 million Nm3 par an d'azote et d'autres gaz de très haute pureté.

Believe

Believe a enregistré une perte opérationnelle de 21 millions d'euros en 2021, en très légère amélioration (+0,7 million d'euros) sur un an. Cependant, ce chiffre comprend également 5,3 millions d’euros de coûts liés à l’introduction en bourse réalisée en juin 2021. Retraité de cet élément, l'EBIT s’est amélioré de 4,2 millions d'euros d'une année sur l'autre. L'EBITDA ajusté du groupe s'est élevé à 23,3 millions d'euros en 2021, contre 7,7 millions un an plus tôt. Les coûts de la plateforme centrale se sont élevés à 60 millions d'euros, en hausse de 13,2 % par rapport à 2020.

Beneteau

Beneteau a levé le voile jeudi soir sur les résultats de son exercice 2021, désormais calé sur l'année calendaire. L'an dernier, le fabricant de bateaux a dégagé un bénéfice net part du groupe de 73,4 millions d'euros. Il intègre une charge financière de -2,6 millions d'euros, en amélioration de 3 millions par rapport à 2020, ainsi qu'une contribution positive (4 millions d'euros) des sociétés mises en équivalence. Pour sa part, le résultat opérationnel courant s'élève à 95,8 millions d'euros (+ 248,6% en pro forma par rapport à 2020), d'où il découle une marge de 7,8% (contre 2,5%).

BNP Paribas

BNP Paribas Securities Services et CACEIS ont signé un projet d'accord en vue de regrouper leurs activités de services aux émetteurs au sein d'une joint-venture détenue à parts égales par les deux banques. Les deux groupes entendent ainsi créer un acteur de premier plan spécialisé dans les Services aux Émetteurs d'actions.

EDF

EDF a annoncé le lancement d'une augmentation de capital en numéraire avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires pour un montant brut de plus de 3,1 milliards d'euros. 13 actions anciennes donneront le droit d'acheter deux actions nouvelles au prix de 6,35 euros chacune, soit avec une décote de 31,8% par rapport au cours de clôture de jeudi soir. La valeur théorique du droit préférentiel de souscription a été fixée à 0,34 euro. La période de souscription s'étend du 23 mars au 1er avril 2022 inclus.

Getlink

Europorte (Getlink) a été retenu par CargoBeamer pour effectuer la traction du nouveau service d’autoroute ferroviaire entre Sète (France) et Cologne (Allemagne). Le train tracté par Europorte comporte 20 wagons et permet de transporter l’équivalent de 38 camions. Il reliera, à raison de 2 rotations par semaine, ces hubs logistiques à fort potentiel de développement. Ce nouveau trafic est une première pour Europorte qui opèrera son premier service intermodal d’autoroutes ferroviaires et poursuit ainsi son développement à l’international.

Maurel et Prom

Néovacs

Néovacs et Biosense Global LLC renforcent leurs interactions en signant un nouvel accord de partenariat pour permettre un transfert de technologie du produit IFN a Kinoïde dans le traitement du lupus. Cet accord permet de reprendre les essais cliniques en Chine, entièrement pris en charge par Biosense Global, et offre à Néovacs une nouvelle perspective de valorisation d'un actif stratégique sans aucun coût engagé.

TFF Group

TFF Group et Tonnellerie Remond ont annoncé avoir conclu un accord de partenariat se traduisant par une prise de participation de 55 % du premier au capital du second. Tonnellerie Remond réalise un chiffre d'affaires de l'ordre de 10 millions, dont 75 % à l'international, associé à une rentabilité opérationnelle comparable aux " standards élevés " de TFF Group. La tonnellerie affiche également une structure financière solide, sans endettement et avec des stocks sécurisés sur un site de fabrication unique.

Wendel

En 2021, Wendel a réalisé un résultat net part du groupe de 1,0469 milliard d'euros, en hausse de 496,4% en raison de l'impact comptable de la déconsolidation d'IHS Towers. Le résultat net des activités s'est établi à 765 millions, en hausse de 77,6 %, reflétant l'augmentation de la profitabilité de l'ensemble des sociétés du portefeuille et surtout la contribution de Bureau Veritas, qui est la plus importante en valeur absolue. Le chiffre d'affaires a atteint 7,5039 milliards, en hausse de 9,8 % en données publiées et en progression de 10,2 % en organique sur un an.