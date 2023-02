Les valeurs à suivre aujourd'hui à la Bourse de Paris - Vendredi 17 février 2023

(AOF) - Air France-KLM

Air France-KLM a fait état de ses résultats annuels 2022. Son résultat net par du groupe ressort à 728 millions d'euros sur la période, après deux années de pertes massives dont une perte de 3,3 milliards en 2021. Le résultat d'exploitation s'établit à 1,2 milliard d'euros, avec une marge opérationnelle à 4,5%, supérieure à celle de 2019 (4,2%) en dépit d'une forte hausse du prix du carburant. Le chiffre d'affaires de la compagnie aérienne franco-néerlandaise a bondi de 84,4% à 26,4 milliards d'euros, proche de celui de 2019 (27,2 milliards), avec un taux d'occupation à 84%.

DLSI

La société de recrutement annoncera son chiffre d'affaires du quatrième trimestre.

EDF

Le groupe communiquera ses résultats annuels.

Eutelsat

L'opérateur de satellites indiquera ses résultats du premier semestre.

Groupe Berkem

Groupe Berkem, acteur de référence de la chimie du végétal, annonce aujourd'hui la réalisation de l'acquisition auprès du néerlandais INC (International Nutrition Company), de l'américain i.Bioceuticals, Inc., distributeur d'ingrédients nutritionnels en Amérique du Nord. L'acquisition de cette filiale, située dans l'État du Massachusetts, permettra au Groupe Berkem de distribuer directement en Amérique du Nord sa gamme complète de principes actifs antioxydants. i.Bioceuticals est le distributeur nord-américain des composés naturels issus de pépins de raisins et d'écorce de pin de INC.

GTT

Le chiffre d'affaires consolidé de GTT s'élève à 307,3 millions d'euros en 2022, en baisse de 2,4 % par rapport à l'exercice 2021. Le résultat opérationnel s'est établi à 152,2 millions d'euros sur l'exercice 2022, soit un taux de marge sur chiffre d'affaires de 49,5 %. En 2022, le résultat opérationnel avant dotations aux amortissements sur immobilisations (EBITDA) a atteint 161,1 millions d'euros, en baisse de 6,4% par rapport à 2021. Ceci s'explique principalement par la baisse du chiffre d'affaires de l'activité principale de GTT et l'impact d'Elogen.

Hermès

Hermès a publié ses résultats annuels 2022 d'où ressort un résultat net part du groupe en croissance de 38% à 3,4 milliards d'euros. Le résultat opérationnel courant atteint 4,7 milliards d'euros, en amélioration de 33%. Le chiffre d'affaires du géant du luxe s'établit à 11,6 milliards d'euros, en progression de 23%. " En 2022, Hermès a connu une année exceptionnelle, grâce notamment à la bonne tenue de ses marchés internationaux. Ce succès vient conforter notre démarche d'entreprise artisanale et fortement intégrée, principalement en France", a déclaré Axel Dumas, gérant d'Hermès.

Imerys

Spécialisée dans la production et la transformation des minéraux industriels, Imerys a publié un résultat net part du groupe en repli de 1,3% à 237 millions d'euros , au titre de l'exercice 2022. Son Ebitda courant s'affiche sur la période à 720 millions d'euros, en croissance de 11%. Le chiffre d'affaires annuel ressort en croissance organique de 12,5% par rapport à l'année dernière, à 4,2 milliards d'euros.

Jacquet Metals

Jacquet Metals, un leader dans la distribution de métaux spéciaux, a signé un accord définitif pour l'acquisition de plusieurs sociétés de distribution auprès de Swiss Steel Group, un leader mondial de la production d'aciers longs spéciaux. Cette acquisition renforcera le positionnement en Europe centrale et de l'Est de la division IMS group spécialisée dans la distribution d'aciers mécaniques. Le périmètre de la transaction comprend des sociétés en République Tchèque, Pologne, Slovaquie, Hongrie, Lituanie, Estonie et Lettonie.

Safran

L'équipementier aéronautique dévoilera ses résultats annuels.

Teleperformance

Sur l'année 2022, Teleperformance a dégagé un résultat net part de groupe en croissance de 15,8%, à 645 millions d'euros. L'Ebita courant du spécialiste des centres d'appels, en progression de 17,8 %, ressort à 1,26 milliard d'euros, le taux de marge sur le chiffre d'affaires étant de 15,5%. Le chiffre d'affaires s'établit en hausse de 12,5% à 8,15 milliards d'euros. Le cash-flow net disponible s'affiche en hausse de 6,3% à 703 millions d'euros.

Ubisoft

Ubisoft annonce un chiffre d'affaires (IFRS 15) du troisième trimestre 2022-23 qui s'élève à 772,5 millions d'euros, en hausse de 16,0% (12,8% à taux de change constants). Le net bookings (équivalent des revenus) du troisième trimestre 2022-23 s'élève à 726,9 millions d'euros, en ligne avec l'objectif révisé du Groupe d'environ 725 millions d'euros et en baisse de 2,6% (5,4% à taux de change constants). Le net bookings des neuf premiers mois 2022-23 s'élève à 1,42 milliards d'euros, en baisse de 2,6% ( 6,2% à taux de change constants).