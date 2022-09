Les valeurs à suivre aujourd'hui à la Bourse de Paris - Vendredi 16 septembre 2022

(AOF) - Abivax

Abivax, société de biotechnologie au stade clinique de phase 3 développant des nouveaux médicaments modulant le système immunitaire a annoncé aujourd'hui ses résultats financiers semestriels 2022 (clos au 30 juin 2022) et fait le point sur l'évolution de ses activités de R&D. La perte nette s'élève à - 29,6 millions d'euros au 30 juin 2022 (-13,0 millions d'euros par rapport à - 16,5 millions d'euros au 30 juin 2021).

Engie

Engie a cédé 2,2 millions d'actions de GTT représentant environ 6% de son capital social, par voie de placement privé accéléré auprès d'investisseurs institutionnels. La transaction a été réalisée sur la base d'un prix d'une action GTT de 115,5 euros, soit avec une décote de 4,31% par rapport au cours de clôture de GTT, jeudi 15 septembre. L'énergéticien a ainsi levé 256,95 millions d'euros. En cas d'échange de l'intégralité des obligations échangeables en actions ordinaires GTT émises par Engie en juin 2021, la participation d'Engie au capital de GTT sera réduite à environ 5%.

Icade

Après la vente en VEFA en juin 2020 pour un montant de 112 millions d’euros, Icade Promotion livre à Primonial REIM France pour le compte de la SCPI Primovie un ensemble mixte d’envergure, composé de plus de 700 logements et d’environ 1 200 mètres carrés de bureaux.

Nicox

Nicox a enregistré une perte nette de 17 millions d'euros pour les six premiers mois de l'année 2022 contre une perte nette de 11,7 millions au cours de la même période de 2021. La perte nette du premier semestre 2022 comprend 11,1 millions d'éléments sans impact sur la trésorerie et non récurrents, dus à la décision de rechercher un partenaire pour poursuivre le développement du NCX 4251 (traitement pour la sécheresse oculaire) aux Etats-Unis.

Orapi

Orapi a réalisé au premier semestre 2022 un résultat net de 2,2 millions d'euros, en baisse de 12%. A périmètre constant, il est stable. Le résultat opérationnel courant à périmètre constant s'est établi à 3,8 millions, en repli de 25,5% à 3,8 millions. L'Ebitda à périmètre constant a atteint 9,4 millions, en baisse de 0,1%. Le chiffre d'affaires à périmètre constant est ressorti à 119,1 millions, en hausse de 4,7%. Le spécialiste de l'hygiène professionnelle confirme sa résilience de son activité, au terme de la crise Covid, qui a boosté chiffre d'affaires et résultats en 2020 et 2021.

Saint-Gobain

Saint-Gobain a signé un contrat d'achat d'électricité renouvelable avec Tion Renewables AG (ex-Pacifico Renewables Yield AG), producteur allemand d'énergie éolienne et solaire. Ce contrat, d'une durée de 15 ans, démarrera en 2025 et permettra de couvrir près de 45% des besoins en électricité de Saint-Gobain en Pologne.

Sanofi

Le Comité des médicaments à usage humain (CHMP, Medicinal Products for Human Use) de l'Agence européenne des médicaments (EMA) a rendu un avis favorable et recommandé l'approbation de Beyfortus (nirsevimab) de Sanofi et AstraZeneca pour la prévention des infections des voies respiratoires inférieures causées par le VRS chez le nouveau-né et le nourrisson, pendant la première saison de circulation du virus à laquelle ils sont confrontés.

Trigano

Trigano est entré en négociations exclusives pour acquérir 70% du capital et des droits de vote de S.I.F.I. Le montant de l'opération n'est pas communiqué. Active sur le marché italien depuis plus de 45 ans, S.I.F.I. est le leader national de la distribution d'accessoires pour véhicules de loisirs. L'entreprise est profitable, elle emploie environ 20 personnes et a réalisé un chiffre d'affaires proche de 13 millions d'euros en 2021.

Vetoquinol

Le résultat net de Vetoquinol s’est élevé à 21,4 millions d'euros au premier semestre contre 36,2 millions d'euros pour les 6 premiers mois de l’exercice 2021. Le résultat opérationnel courant avant amortissement des actifs incorporels issus d’acquisitions du laboratoire pharmaceutique vétérinaire a reculé de 5,3% à 51,5 millions d'euros. Il en ressort une marge de 19% contre 22,3% sur la même période, un an auparavant.

Wavestone

Après son rapprochement avec PEN Partnership en août, Wavestone annonce l'acquisition de Coeus Consulting, cabinet de conseil en stratégie IT basé à Londres. Le prix d'acquisition s'élève à 17,5 millions de livres (environ 20,2 millions d'euros) en valeur d'entreprise, montant auquel pourra s'ajouter un complément de prix pouvant aller jusqu'à 3,5 millions d'euros (4 millions d'euros), en fonction de la performance de Coeus Consulting pendant les 12 prochains mois.