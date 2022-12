Les valeurs à suivre aujourd'hui à la Bourse de Paris - Vendredi 16 décembre 2022

(AOF) - CGG

CGG a annoncé ce vendredi la vente de sa bibliothèque de données sismiques terrestres aux Etats-Unis à la société américaine Bon Ton Seismic pour un montant total de 63 millions de dollars (environ 59 millions d'euros). La cession de cette bibliothèque "fait partie d'un processus continu de gestion de notre portefeuille d'activités, initié en 2018, a commenté, via un communiqué, Sophie Zurquiyah, la directrice général du groupe spécialisé dans l'exploration des sous-sols.

Gecina

Gecina a été reconnue pour son leadership en matière de transparence et de performance sur le changement climatique par le CDP Climate Change (Carbon Disclosure Project). La foncière progresse également au classement GRESB avec un score global de 94/100 et voit sa note AAA renouvelée par l'agence MSCI.

HRS

Snam4Mobility (fournisseur de services intégrés pour la mobilité durable "verte et intelligente", utilisant du gaz naturel et du biométhane) CuboGas (filiale de Snam4Mobility leader du marché italien dans la conception, le développement et la production de solutions technologiques et HRS concepteur et fabricant de stations de ravitaillement en hydrogène) ont signé un protocole d'accord pour le lancement d'un partenariat-cadre afin d'accélérer le développement de solutions efficientes de mobilité hydrogène pour le marché de l'Union européenne.

Icade

Icade Promotion et Sogeprom ont signé le 13 décembre la cession en VEFA (Vente en L'Etat Futur d'Achèvement) d'un actif de 13 200 mètres carrés de bureaux et commerces au coeur du secteur de la Part-Dieu à Lyon à Union Investment pour le compte d'UniInstitutional European Real Estate. Le bâtiment, ex-siège régional de RTE, va faire l'objet d'une réhabilitation complète de l'actif existant, assortie d'une extension en bois, afin de répondre aux plus hautes normes techniques et environnementales. L'opération sera livrée au premier trimestre 2025.

Spartoo

Spartoo, un des leaders de la vente d'articles de mode en ligne en Europe, annonce que plus de 165 e-commerçants font désormais confiance à son offre TooPost pour optimiser leur transport. Desservant une quinzaine de destinations en Europe et s'appuyant sur l'expertise historique de Spartoo en termes d'organisation de l'acheminement des colis, l'activité de commissaire de transport TooPost propose une prestation de bout en bout, assurant à date la livraison de plus de 4 millions de colis chaque année dont au moins 98% dans les délais indiqués.