Les valeurs à suivre aujourd'hui à la Bourse de Paris Vendredi 15 octobre 2021

(AOF) - ADP

Le trafic total du Groupe ADP est en hausse de 8,7 millions de passagers sur le mois de septembre 2021 par rapport à septembre 2020, avec 18 millions de passagers accueillis dans l'ensemble du réseau d'aéroports gérés. Il représente 56,9 % du niveau du trafic groupe du mois de septembre 2019. Pour Paris Aéroport seul, le trafic est en hausse de 2,3 millions de passagers sur un an, avec 4,7 millions de passagers accueillis, et représente 50,1% du trafic de septembre 2019.

FDJ

La bonne dynamique s'est poursuivie pour La Française des Jeux (FDJ) lors du troisième trimestre 2021. L'opérateur de jeux d'argent et de paris sportifs en ligne a ainsi enregistré un chiffre d'affaires de 529 millions d'euros (+5,1 % sur un an) et des mises de 4,5 milliards d'euros (+3,6 % sur un an). Le chiffre d'affaires a progressé sur toutes les activités du groupe.

GL events

GL events, Live Nation et Oak View Group sont en négociation exclusive pour construire et exploiter une Arena d'une capacité de 20 000 places, unique à Sao Paulo. L'investissement sera porté en totalité par Live Nation et Oak View Group. Les travaux débuteront au second semestre 2022 pour une inauguration prévue en 2024. L'Arena Sao Paulo, équipée des dernières technologies et conçue dans le respect des enjeux liés à la construction responsable et au développement durable, accueillera des concerts, des événements sportifs et des spectacles.

Lexibook

Lexibook lance quatre nouveautés conçues pour développer l'apprentissage et l'esprit créatif des enfants sous licence Pat'Patrouille. Le groupe va proposer une ardoise néon, un abécédaire bilingue tactile, un xylophone électronique et un microphone lumineux.

Onxeo

Onxeo a nommé le Dr Robert L. Coleman et le Dr Jacques Mallet en tant que membres indépendants du conseil d'administration. Robert L. Coleman, MD, est le directeur scientifique de US Oncology Network, l'un des plus grands réseaux américains dédiés aux soins et à la recherche de pointe dans le domaine de l'oncologie. Jacques Mallet, MD, a été Senior Vice President - responsable de la division Analytics/Corporate Strategy et membre de l'Executive Leadership Team de Sanofi.

OVHcloud

Jeudi soir, OVHcloud s'est félicité du succès de son introduction en Bourse. Le leader européen du cloud a cependant consenti un prix d'introduction dans le bas le fourchette prévue, soit de 18,5 euros contre une fourchette comprise entre 18,5 à 20 euros. Ce prix fait ressortir une capitalisation boursière d'environ 3, milliards d'euros. La négociation des actions (sous la forme de promesses d'actions) débute ce matin. Le règlement-livraison de l'offre est prévu lundi.

Vetoquinol

Le chiffre d'affaires au troisième trimestre 2021 de Vetoquinol s'établit à 132 millions d'euros, en hausse de 14,3 % à changes constants. Tous les territoires affichent des croissances à changes constant soutenues de +16,8 %, +15,7 % et +5,2 % respectivement pour l'Europe, les Amériques et l'Asie/Pacifique. L'activité des produits Essentiels s'élève à 75 millions d'euros (+26 % à changes constants) portée par une forte croissance organique et le développement des gammes anti parasitaires Drontal et Profender acquises en août 2020.