Les valeurs à suivre aujourd'hui à la Bourse de Paris - Vendredi 14 juillet 2023

(AOF) - Airbus

Dans le cadre de son accord actuel, Delta Airlines a annoncé une commande de 12 avions A220-300 supplémentaires, ce qui porte à 131 le nombre total d'avions A220 commandés par la compagnie : 45 A220-100 et 86 A220-300. Au fil des ans, Delta a commandé cinq fois l'A220 et est aujourd'hui le plus grand client et opérateur d'A220 au monde. Delta a pris livraison de son premier Airbus A220 en octobre 2018, et a été le premier transporteur américain à exploiter ce type d'appareil.

Air France-KLM

Air France-KLM et Apollo Global Management annoncent la signature d'un accord définitif permettant à des fonds et entités gérés par Apollo de réaliser un financement de 500 millions d'euros dans une filiale opérationnelle d'Air France qui détiendra un ensemble de composants dédiés aux activités d'ingénierie et de maintenance d'Air France. En vertu de cet accord et sous réserve des conditions de clôture habituelles, Apollo souscrira à des obligations perpétuelles émises par cette filiale opérationnelle et ce financement sera comptabilisé comme des fonds propres selon les normes IFRS.

Europlasma

La filiale d’Europlasma, Inertam, a conclu un accord de partenariat d’une durée de cinq ans avec une société abidjanaise spécialisée dans le domaine de la Propreté, de l’Hygiène, de la sécurité et de l’Environnement en Côte d’Ivoire. « La naissance de cette alliance repose sur la complémentarité des activités de chacun des partenaires », explique le spécialiste du traitement et des déchets dangereux, de la valorisation matière et de la décarbonation.

Pharnext

Pharnext annonce une levée de fonds d'un million d'euros par l'émission d’Oceane-BSA, d'une valeur nominale d'1 million d'euros, souscrites par Global Tech Opportunities 13. La biotech développant de nouvelles thérapies pour des maladies neurodégénératives sans solution thérapeutique satisfaisante précise que l’opération donne lieu à l'émission de 18 552 875 BSA et pourrait donner lieu à la création de 268 552 875 actions nouvelles sur la base du dernier cours coté. La participation d'un actionnaire détenant 1% du capital préalablement à ce nouveau tirage serait de 0,48%.

Predilife

Predilife, spécialiste des solutions innovantes de prédiction de risque de pathologies pour une médecine personnalisée, annonce le succès de son offre au public d'obligations convertibles ou échangeables en actions nouvelles ou existantes (les " OCEANE "), à échéance 2028, ouverte le 1er juin 2023. L'offre, ouverte au public pour un montant de 1,995 million d'euros, a été souscrite pour un montant de 1,865 million d'euros soit à hauteur de 93%.

Vallourec

Vallourec, entreprise mondiale de solutions tubulaires premium, annonce que les résultats du deuxième trimestre 2023 sont susceptibles d'être supérieurs à ses attentes. Dans le cadre de sa communication financière du premier trimestre 2023, Vallourec anticipait un Résultat Brut d'Exploitation (RBE) pour le deuxième trimestre 2023 similaire à celui généré au premier trimestre 2023 (320 millions d'euros) et une génération de trésorerie globale au deuxième trimestre 2023 proche de l'équilibre.

Vergnet

Le Groupe Vergnet annonce que son Directeur Général, par subdélégation confiée par le Conseil d'administration lors de sa séance du 11 juillet 2023, faisant usage de la délégation qui lui a été accordée par l'Assemblée Générale des actionnaires, a décidé de procéder à une réduction du capital social par voie de minoration de la valeur nominale de ses actions. La valeur nominale de chaque action de la Société est ainsi ramenée de 0,011 euro à 0,003 euro et le capital social à 40 107 euros

Vinpai

Vinpai, spécialiste de la conception, la fabrication et la commercialisation d’ingrédients fonctionnels à base d’algues et de végétaux à destination de l’agroalimentaire et de la cosmétique, annonce le succès de son introduction en bourse sur le marché Euronext Growth. Dans ce cadre la société a décidé l’émission de 1 068 701 actions ordinaires nouvelles, représentant une augmentation de capital d'environ 7 millions d’euros, soit le maximum envisagé.