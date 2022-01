Les valeurs à suivre aujourd'hui à la Bourse de Paris Vendredi 14 janvier 2022 information fournie par AOF • 14/01/2022 à 08:58



(AOF) - Le Conseil d'Administration d'Air France-KLM a approuvé la décision du Conseil de Surveillance de KLM, selon laquelle Pieter Elbers, Directeur Général et Président du Directoire de KLM, n'effectuera pas un troisième mandat. Le transporteur aérien évoque une décision prise en " concertation étroite " avec l'intéressé, qui a passé plus de 30 ans de carrière au sein de KLM. Le groupe ajoute que le Conseil de Surveillance de KLM lancera en temps voulu le processus d'identification d'un successeur.



Avec 41 albums dans le top 200 des meilleures ventes et une part de marché de 28% sur la nouveauté locale du top streaming albums en 20211, Believe réalise une performance historique en France. Believe accompagne notamment le plus gros vendeur de l'année, Jul, ainsi que le single le plus streamé et le clip n°1 de l'année sur YouTube, avec La Kiffance de Naps.





Jeudi soir, EDF a révisé à la baisse son estimation de production nucléaire en France pour 2022 en raison du prolongement de la durée d'arrêt de cinq réacteurs du parc nucléaire français. L'électricien public table pour cette année sur une production nucléaire comprise entre 300 et 330 TWh, contre entre 330 et 360 TWh précédemment. L'impact sur les perspectives financières d'EDF est en cours d'analyse.



Esker

Esker a réalisé à nouveau le meilleur trimestre et la meilleure année de son histoire en franchissant largement le seuil des 130 millions d'euros de chiffre d’affaires pour l’ensemble de l’année 2021. Au cours du quatrième trimestre, Esker a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 35,9 millions d'euros, en croissance de 16% en données publiées et de 14% à taux de change constant.



Eurazeo

Eurazeo a annoncé l’acquisition d’une participation de 80 % dans Ikaros Solar, un fournisseur belge de solutions photovoltaïques, auprès de ses fondateurs et de Capenergie 2, un fonds géré par Omnes Capital. Cette acquisition concrétise l’ambition du Groupe d’investir dans la transition énergétique et numérique et de contribuer à une économie durable et à faibles émissions carbone. Eurazeo s’est engagé à hauteur de 45 millions d’euros.



La Française de l'Énergie a annoncé une nouvelle certification des réserves 2P de gaz de mine valorisable sur les deux concessions détenues dans les Hauts-de-France. Par ailleurs, la hausse des prix de l'énergie augmente significativement la valeur du gaz lorrain. En outre, dans le contexte de hausse structurelle des prix de l'énergie, la valeur d'actif nette du gaz lorrain est aujourd'hui estimée à 318 millions d'euros, en forte hausse par rapport à la certification de 2018 réalisée par MHA (groupe Sproule).



Manutan Le spécialiste de la distribution multicanale d'équipements et consommables pour les entreprises et les collectivités publiera (après Bourse) son chiffre d'affaires du premier trimestre.



Rémy Cointreau

Rémy Cointreau a décidé de réduire son capital social par voie d’annulation de 750 000 actions auto-détenues (soit 1,45 % du capital). Une opération qui avait été annoncée le 9 décembre dernier dans un communiqué relatif à la fin du programme de rachat d’actions.



Wendel a placé une émission obligataire de 300 millions d'euros à échéance janvier 2034 avec un coupon de 1,375 %, coupon le plus bas obtenu par Wendel sur une maturité de 12 ans. L'émission a été sursouscrite plus de 2,5 fois. Les obligations ont été placées essentiellement auprès d'investisseurs français (49 %), allemands (30 %) et britanniques (16 %). Le produit net de cette émission sera utilisé pour les besoins de financement généraux du groupe. Cette opération permettra à Wendel d'étendre la maturité moyenne pondérée des dettes obligataires de Wendel à 6,1 ans.