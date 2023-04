Les valeurs à suivre aujourd'hui à la Bourse de Paris - Vendredi 14 avril 2023

(AOF) - Ekinops

Fournisseur de solutions de connectivité réseau ouvertes, Ekinops a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 31,9 millions d'euros, en croissance dynamique de +15%, à l'issue des trois premiers mois de son exercice 2023. Cette solide performance, alors que le premier trimestre 2022 avait été marqué par une croissance de 20%, est conforme au plan de marche annuel visant à réaliser une croissance de l'activité supérieure à +12% sur l'ensemble de l'exercice. À taux de change constant, la croissance trimestrielle s'élève à 14%.

Geneuro

Geneuro annonce qu'au 31 mars 2023, sa trésorerie s'élevait à 9,5 millions d'euros, ce qui lui assure " une solide visibilité financière jusqu'au troisième trimestre 2024 ". Cette société biopharmaceutique développant de nouveaux traitements pour les maladies neurodégénératives et auto-immunes " précise que la consommation de trésorerie issue des activités opérationnelles et d'investissement du premier trimestre 2023 s'est élevée à 3 millions d'euros, comparés à 2,5 millions d'euros au premier trimestre 2022.

Getlink

En 2022, la marge décarbonée de Getlink atteint le taux de 97% de son Ebitda, sur la base d'un prix du carbone à 197 euros la tonne, qui " traduit le caractère peu émissif des activités du groupe ". Getlink publie aujourd'hui ce nouvel indicateur qui permet de mesurer sa capacité à " faire face à la tarification progressive des émissions de gaz à effet de serre ". Il est calculé en retranchant de l'Ebitda consolidé d'une entreprise ses factures carbone à venir sur les scopes 1, 2 et 3, et permet ainsi d'évaluer sa " résilience climatique ".

Hermès

Hermès, spécialiste de luxe, a fait part de ses résultats trimestriels d'où ressortent des ventes en hausse de 22,3%, à 3,38 milliards d'euros sur les trois premiers mois de l'année. L'Asie hors Japon (+23 %), portée par un très bon nouvel an chinois, poursuit sa forte dynamique en Grande Chine et dans l'ensemble de la région,notamment à Singapour, en Thaïlande et en Australie.'Europe hors France (+21 %) et la France (+28 %) réalisent de très solides progressions, en particulier au Royaume-Uni et en Italie, tirées par la hausse des flux touristiques.

Marie Brizard

Groupe de vins et de spiritueux, Marie Brizard accuse une perte nette de 0,9 million d'euro en 2022 comparé à un gain de 5,6 millions d'euros en 2021 qui intégrait le produit non récurrent de 3,1 millions d'euros. Son EBITDA de 11,8 M€ au 31 décembre 2022 est en baisse de 7,5% comparé à l'EBITDA de 12,6 M€ au 31 décembre 2021 qui bénéficiait d'une note de crédit exceptionnelle et non récurrente de 3,1 millions d'euros. Le cluster France voit son EBITDA baisser de 4 millions d'euros.

Onxeo

Riber

Riber, l'équipementier pour le secteur des semi-conducteurs, a dévoilé ses résultats annuels d'où ressort un résultat net de 0,2 million contre 1,5 million un an plus tôt. Le résultat opérationnel courant s'établit à 1,3 million d'euro en ligne avec celui de 2021. La marge brute s'établit à 9,8 M€, soit 35,2 % du chiffre d'affaires, stable par rapport à 2021 (35,4 %). Le chiffre d'affaires est en repli de 11%, se situant à 27,8 millions d'euros contre 31,2 millions. La trésorerie à fin 2022 est positive de 6,1 millions d'euros, en hausse de 0,2 million par rapport à fin 2021.

Spineguard

Spineguard, spécialiste de la technologie digitale de guidage chirurgical en temps réel (DSG) pour sécuriser et simplifier le placement d'implants osseux, annonce une perte nette de 2,39 millions d'euros en 2022, contre 1,72 millions en 2021. Cependant, son chiffre d'affaires est en hausse de 27% à 5,6 millions d'euros. Son Ebitda est toujours négatif mais s'est réduit passant de 1,06 millions en 2021 à 888 000 euros en 2022. Spineguard a publié une perte opérationnelle courant qui s'établit à 1,5 million d'euros, contre une perte de 1,2 million d'euros au 31 décembre 2021.

Spineway

Spineway totalise sur le 1er trimestre 2023 un chiffre d'affaires de 2,4 millions d'euros , dont la croissance de 79% par rapport au 1er trimestre 2022 est principalement liée aux ventes des prothèses discales de Spine Innovations. Le spécialiste des gammes d'implants et instruments chirurgicaux destinés à traiter les pathologies sévères de la colonne vertébrale précise que " retraitées de cette contribution ", les ventes du trimestre " demeurent solides " et se maintiennent à leur plus haut niveau (1,4 million d'euros ) en dépit d'un décalage temporaire sur la zone Amérique Latine.