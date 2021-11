Les valeurs à suivre aujourd'hui à la Bourse de Paris Vendredi 12 novembre 2021

(AOF) - Aperam

Aperam a publié des résultats trimestriels contrastés. Le spécialiste de l'acier inoxydable, coté à Amsterdam mais encore membre du SBF 120, a réalisé au troisième trimestre 2021 un bénéfice net de 201 millions d'euros, en baisse de 5,6% par rapport au trimestre précédent. Au troisième trimestre 2020, le bénéfice s'était établi à 24 millions en raison des restrictions sanitaires. L'Ebitda ajusté est ressorti en hausse de 6,2% d'un trimestre à l'autre pour atteindre 278 millions. Le chiffre d'affaires, toujours d'un trimestre à l'autre, a reculé de 1,2% à 1,257 milliard.

ArcelorMittal

Premier du CAC 40 jeudi, ArcelorMittal (+4,9% à 24,48 euros) a publié un bénéfice net au troisième trimestre 2021 de 4,6 milliards de dollars, en hausse de 15% en séquentiel, soit son plus haut niveau depuis 2008. Le métallurgiste avait enregistré une perte de 261 millions il y a un an. Son EBITDA est lui aussi à un niveau record depuis plus de 10 ans puisque sa croissance de près de 20% par rapport au second trimestre lui permet de s'établit à 6,1 milliards de dollars. Le bénéfice opérationnel a été multiplié par plus de 7,4 en un an et les ventes ont bondi de 153% à 20,23 milliards.

DMS

Le projet de transfert de la cotation des titres DMS Group sur le marché Euronext Growth à Paris est relancé. Ce projet de transfert vise à permettre à DMS Group d'être coté sur un marché plus approprié à la taille de la société. Le transfert sur le marché Euronext Growth à Paris permettrait en effet de simplifier le fonctionnement de la société et de diminuer ses coûts, tout en lui permettant de continuer à bénéficier des attraits des marchés financiers.

EDF

EDF s'engage à accompagner ses clients particuliers en situation d'impayés en mettant fin aux coupures d'alimentation en électricité tout au long de l'année. Avec cette mesure, EDF va plus loin que ses obligations réglementaires en dehors de la période de trêve hivernale, en remplaçant la coupure par une limitation de puissance à ­­1 kVA, observe l'électricien public dans un communiqué. Cette mesure, qui prendra effet le 1er avril 2022, s'appliquera dans tous les cas, sauf s'il existe une impossibilité physique ou technique de limiter la puissance de l'alimentation électrique du logement.

Europlasma

Dans le cadre du contrat d'émission de 10 000 bons d'émissions d'obligations convertibles en actions nouvelles à émettre d'Europlasma SA avec bons de souscriptions d'actions attachés le cas échéant conclu entre la société et Global Corporate Finance Opportunities 11 le 16 avril 2021, le groupe spécialisé dans le traitement des déchets a annoncé avoir procédé ce jeudi au tirage de trois tranches de 100 OCA chacune, correspondant aux tranches 14 à 16, pour un montant nominal total de 3 millions d'euros.

GenSight Biologics

GenSight Biologics a annoncé que des résultats cliniques des thérapies géniques Lumevoq et GS030 seront présentés lors du 125ème Congrès Annuel de l'American Academy of Ophthalmology (AAO) qui se tiendra à La Nouvelle Orléans, Louisiane, Etats-Unis, du 12 au 15 novembre 2021.

Kering

La semaine dernière, la presse révélait que les fonds Third Point et Artisan Partners étaient entrés au capital de Richemont, propriétaire de Cartier. Ce matin, BFM écrit sur son site Internet que l'objectif de ces activistes est de faire sauter les verrous de sa gouvernance. Avec, comme objectif final, un possible mariage avec Kering. Richemont est présidé depuis vingt ans par Johann Rupert, 70 ans, qui concentre beaucoup de pouvoirs. Il détient 10% du capital mais, grâce à des droits de vote multiples, contrôle 51% des votes, souligne le site Internet.

Renault

Renault a fini avant-dernier du CAC 40 jeudi, avec un repli de 4,01% à 32,93 euros, dans la foulée de l'annonce de Daimler de la vente de sa participation dans le constructeur français. Le groupe allemand a ainsi cédé, via son fonds de retraite, l'intégralité de ses 9,2 millions d'actions Renault pour un montant de 305 millions d'euros, représentant 3,1% du capital et 5% des droits de vote de la firme au losange. Daimler assure toutefois que son partenariat industriel avec Renault reste inchangé.