Les valeurs à suivre aujourd'hui à la Bourse de Paris Vendredi 11 juin 2021

(AOF) - AMUNDI/SOCIETE GENERALE

Amundi et Société Générale ont signé, en avance sur le calendrier initialement envisagé, le contrat cadre en vue de l'acquisition de Lyxor par Amundi. L'entrée en négociation exclusive avait été annoncée le 7 avril dernier. La finalisation de cette transaction est attendue en fin d'année 2021, sous réserve d'obtention préalable des autorisations des autorités réglementaires et de la concurrence compétentes.

ARGAN

Argan, la foncière spécialisée dans le développement et la location d'entrepôts premium, a annoncé la livraison d'une nouvelle plateforme logistique de 22 000 m² à Escrennes, commune située à quelques kilomètres au nord d'Orléans. Le site est entièrement loué par FDG Group, leader sur le marché non-alimentaire en grande distribution avec une quinzaine de gammes de produits couvrant le textile, la mercerie, l'hygiène-beauté, le bazar et le jouet.

DERICHEBOURG

Derichebourg a annoncé ce jour le succès de son offre d'un montant principal total de 300 millions d'euros d'obligations senior vertes à échéance 2028. Les Obligations porteront intérêt à un taux annuel de 2,25% et seront émises à 100 % de leur valeur nominale. Il s'agit de l'émission inaugurale d'obligations vertes de Derichebourg, réalisée dans le cadre de son nouveau green bond framework. Les Obligations ont été largement sursouscrites.

GETLINK

Eurotunnel se satisfait de la décision prise par le gouvernement français d'autoriser le rétablissement du duty free sur son terminal français. Un processus gouvernemental de qualité permet d'aboutir à une situation concurrentielle juste et équitable entre les acteurs du transmanche. Avec le retour progressif des touristes, le duty free ouvre la voie à des trafics plus importants qui permettront de soutenir l'économie locale.

IPSEN

Ipsen a annoncé les résultats d'une nouvelle analyse de données issues de deux bases de données pour évaluer en vie réelle les modèles de traitement actuels des adultes atteints de spasticité. L'analyse s'est focalisée sur les patients ayant été traités avec une toxine botulinique de type A (BoNT-A)1. L'abstract, Analysis of US Commercial Claims to Understand Patient Treatment Pathways in Spasticity, sera présenté lors de l'International Society of Physical and Rehabilitation Medicine (ISPRM) 2021, qui se déroule en virtuel du 12 au 15 juin 2021.

MOULINVEST

Moulinvest, spécialisé dans l'éco-construction, le bois énergie et l'imprégnation du bois, a annoncé une chiffres d'affaires semestriels consolidés (période du 1er septembre 2020 au 28 février 2021) de 42,3 millions d'euros, en progression de 29,8% sur un an. L'ensemble des pôles d'activité sont en croissance: +58,1% à 18,8 millions d'euros pour l'activité du pôle Bois Construction ; +13,8% L'activité Bois Energie (dont +17,7% pour la granulation) ; et + 18,1% pour l'activité Imprégnation.

NEOEN

Neoen a franchi le seuil d'un gigawatt de capacité d'énergie renouvelable en opération ou en construction en France, avec la mise en construction récente de nouveaux actifs solaires et éoliens. Neoen confirme ainsi son statut de premier producteur indépendant français d'énergie renouvelable. Sur le territoire national, Neoen compte 55 centrales en opération, 22 en construction, plus de 140 collaborateurs et plus d'un milliard d'euros déjà investi.

RUBIS

L'Assemblée Générale des actionnaires de Rubis, qui s'est tenue aujourd'hui 10 juin 2021, a décidé de distribuer un dividende de 1,80 euro par action ordinaire et de 0,90 euro par action de préférence. Chaque actionnaire porteur d'actions ordinaires dispose d'une option entre le paiement du dividende en numéraire ou en actions nouvelles de la Société. Les actionnaires porteurs d'actions de préférence recevront uniquement un dividende en numéraire sans possibilité d'opter pour un paiement en actions.

SCOR

Scor et Covéa ont annoncé jeudi soir la signature d'un protocole d'accord transactionnel. Les deux groupes "souhaitent retrouver des relations apaisées, fondées sur le professionnalisme, dans le respect de leurs indépendances respectives".