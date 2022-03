Les valeurs à suivre aujourd'hui à la Bourse de Paris - Mercredi 9 mars 2022

(AOF) - Abeo

Abeo a assuré que ses activités n'étaient significativement exposées à la Russie ou à l'Ukraine qui représentent environ 1% du chiffre d'affaires consolidé. Le fabricant d'équipements de sport et de loisirs rappelle s'appuyer sur une organisation mondiale multizone, avec des unités de production basées en Europe (France, Allemagne, Espagne, Pays Bas et Royaume-Uni), en Chine, au Canada, et aux États-Unis. Cette organisation lui permet d'assurer un approvisionnement au plus près des clients.

Albioma

À la suite de rumeurs de marché, Albioma indique qu'il conduit bien des discussions préliminaires avec KKR. Il n'existe aucune certitude que ces discussions aboutissent, ajoute le producteur d'énergies renouvelables dans un communiqué lapidaire. Hier, le groupe fortement présent dans les Dom-Tom a bondi de 9,3%, soutenu par la spéculation. Selon Bloomberg, le géant américain du private equity envisage d'acquérir le spécialiste de l'énergie solaire et de biomasse dans le cadre de son expansion dans le domaine des énergies renouvelables.

Alstom

Alstom a décidé de suspendre toute livraison vers la Russie. Le groupe a confirmé la suspension de tout investissement futur dans le pays. Concernant sa participation de 20% dans les capitaux de Transmashholding (TMH), un fournisseur russe de locomotives et d'équipements ferroviaires, le groupe indique qu'il n'y avait aucun lien commercial ni opérationnel entre Alstom et TMH. La valeur comptable de cette participation sera réévaluée dans le cadre de la clôture de l'exercice financier 2021/22.

BNP Paribas

BNP Paribas a indiqué que ses expositions brutes bilan et hors bilan sur l'Ukraine et la Russie étaient limitées. Elles représentent respectivement 0,09% de ses engagements totaux (environ 1,7 milliard d'euros) pour l'Ukraine et 0,07% (environ 1,3 milliard d'euros) pour la Russie au 31 décembre 2021. Compte tenu de la manière dont la banque opère dans ces deux marchés et sécurise ses activités avec un niveau important de garanties et de collatéraux, les expositions résiduelles nettes combinées de BNP Paribas pour la Russie et pour l'Ukraine s'établissent à environ 500 millions d'euros.

Boiron

Le spécialiste des préparations homéopathiques publiera (après Bourse) ses résultats annuels.

Damartex

Le distributeur de vêtements pour senior publiera ses résultats semestriels. Il vient également d'annoncer l'acquisition de la société JP Consult, prestataire de santé à domicile (PSAD) spécialisée dans l'assistance respiratoire, par la société Santéol holding. Cette opération, comme celle de Perf R en Île de France récemment, s'inscrit dans le plan de transformation du groupe : " Transform To Accelerate - TTA 2.0 ". JP Consult a été fondée en 2012 par Michel Crépin et a réalisé un chiffre d'affaires de près de 1,2 million d'euros en 2021.

Ekinops

Ekinops a réalisé en 2021 un résultat net consolidé de 4,8 millions d'euros, en hausse de 52%. L'EBITDA a quant à lui progressé de 19% à 17,6 millions d'euros, faisant ainsi ressortir une marge record de 16,9% (+1 point). Malgré la crise mondiale d'approvisionnement pour certains composants électroniques, la marge brute du fournisseur de solutions de télécommunication s'est maintenue à un niveau solide, à 56,5 millions d'euros (+10%), représentant 54,5% du chiffre d'affaires. Ce dernier a dépassé les 100 millions d'euros grâce à une hausse de 12%.

Elis

Le spécialiste du nettoyage et de l'hygiène a publié ses résultats annuels. Plus d'informations à suivre.

Partouche

Partouche a réalisé mardi soir son point d'activité pour le premier trimestre de son exercice 2021-2022. Ainsi, l'exploitant de casinos et d'hôtels a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 98,1 millions d'euros entre novembre 2021 et janvier 2022, contre 23,5 millions d'euros lors de la même période de l'exercice précédent. Le groupe rappelle que tous les casinos français étaient fermés entre novembre 2020 et janvier 2021 en raison de la crise sanitaire.

McPhy

McPhy a essuyé une perte nette de 23,6 millions d'euros en 2021, après une perte de 9,3 millions d'euros en 2020. La perte d'exploitation s'établit à 23,5 millions d'euros, inférieure à la prévision de -25 millions d'euros annoncée dans le communiqué relatif au chiffre d'affaires annuel. Elle s'était élevée à 9 millions d'euros sur l'exercice précédent pour le spécialiste des équipements de production et distribution d'hydrogène zéro-carbone.

Saint-Gobain

Saint-Gobain, à travers sa filiale Isover, va investir 120 millions d'euros à partir de 2022 et au cours des prochaines années pour accroître ses capacités de production en isolants en France et accompagner l'accélération du marché de la rénovation énergétique. A l'horizon 2025, Saint-Gobain apportera ainsi sur le marché français plus de 70 000 tonnes additionnelles d'isolants en laine de verre (dont 11 000 tonnes dès 2023), qui permettront de rénover l'équivalent de 100 000 logements supplémentaires chaque année.

Sanofi

L'étude pivot de Sanofi consacrée à l'efanesoctocog alpha a atteint son critère d'évaluation primaire et ses principaux critères secondaires dans le traitement de l'hémophilie A, "illustrant sa supériorité sur une prophylaxie antérieure par facteur anti-hémophilique", écrit le laboratoire dans un communiqué.

SMCP

Le groupe de prêt-à-porter publiera ses résultats annuels après-Bourse.

Tikehau Capital

La société de gestion d'actifs publiera (après Bourse) ses résultats annuels.

Transgene

Transgene et son partenaire suédois BioInvent annoncent la sélection de leur abstract (résumé) décrivant des résultats précliniques obtenus avec BT-001, un virus oncolytique codéveloppé, pour une présentation de poster à la conférence annuelle 2022 de l'American Association for Cancer Research (AACR). La conférence se tiendra en présentiel à la Nouvelle-Orléans, LA, du 8 au 13 avril 2022. Transgene présentera un "poster", soit un court résumé, avec de nouvelles données initiales prometteuses des phases I avec TG4050, son vaccin individualisé ciblant les mutations tumorales propres à chaque patient (néoantigènes), au congrès annuel de l'AACR (American Association for Cancer Research). Le congrès scientifique AACR 2022 se tiendra à la Nouvelle-Orléans, en Louisiane, aux États-Unis, du 8 au 13 avril.

Vivendi

Le groupe de médias et de communication publiera (après Bourse) ses résultats annuels.