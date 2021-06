Les valeurs à suivre aujourd'hui à la Bourse de paris Mercredi 9 juin 2021

(AOF) - ABEO

L'entreprise du secteur des équipements sportifs et de loisirs publiera ses résultats annuels après-Bourse.

AB SCIENCE

L'action AB Science, suspendue à la cotation depuis le 1er juin 2021, reprendra sa cotation sur Euronext Paris ce matin. Hier, AB Science a fourni le résumé de la conférence virtuelle qui s'est tenue le 3 juin 2021 suite à l'interruption volontaire des études cliniques du masitinib. En résumé, les études se poursuivent pour les patients déjà sous traitement sous réserve de la documentation par l'investigateur du rapport bénéfice/risque individuel.

AIRBUS

Mardi soir, dans un communiqué publié en anglais et en allemand, Airbus a annoncé le rachat par sa filiale Airbus Helicopters de ZF Luftfahrttechnik afin de renforcer ses activités de maintenance et réparation d'hélicoptères. En 2020, la société allemande a réalisé un chiffre d'affaires de 85,3 millions d'euros et employait 370 personnes.

COMPAGNIE DES ALPES

La Compagnie des Alpes a annoncé une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription d'environ 231 millions d'euros. A titre indicatif, un actionnaire détenant 1% du capital de la société avant l'émission et ne souscrivant pas à celle-ci, verrait sa participation réduite à 0,50% du capital après réalisation de l'augmentation de capital. Le prix de souscription a été fixé à 9,4 euros par action, une décote de 55,9% par rapport au cours de clôture du titre Compagnie des Alpes le 7 juin 2021.

EURAZEO

L'équipe Real Estate d'Eurazeo a signé une promesse de vente avec l'agence de l'eau Seine-Normandie (AESN) portant sur la totalité de l'immeuble Côté Jardin (5 500 m2) du campus Highlight situé à Courbevoie. Cette vente sera finalisée à la livraison du campus au printemps 2022. L'agence de l'eau est le second occupant à avoir adopté le campus Highlight pour y installer son futur siège et sa direction territoriale francilienne.

GAUSSIN

Gaussin et Microvast, un spécialiste des batteries de nouvelle génération pour véhicules commerciaux et spécialisés, ont annoncé un partenariat visant à intégrer la nouvelle génération de batteries du second pour les applications de " skateboard " électrique et hydrogène de Gaussin. Ce dernier a lancé en avril 2021 le 1er " skateboard " au monde pour camions routiers classe 8 tracteur ou porteur de 18t à 44t, hydrogène ou tout électrique, une plateforme roulante, polyvalente et modulaire destinée aux différents acteurs du marché.

GETLINK

Europorte, la filiale de fret ferroviaire de Getlink, et Saipol, filiale du groupe Avril, annoncent avoir signé une convention d'expérimentation pour l'utilisation d'Oleo100, carburant de type B100 entièrement issu de colza français, en service commercial. En conditions réelles, le test sera effectué pour une durée de 3 mois à partir du 6 juillet sur le trafic ferroviaire généré par Saipol pour le transport d'huiles végétales et d'énergies renouvelables sur les lignes reliant Nogent-sur-Seine (10) et Dunkerque (59), ainsi que Nogent-sur-Seine et Sotteville-lès-Rouen (76).

NEOVACS

Néovacs a annoncé une levée de fonds de 2 millions d'euros par le tirage de 2 tranches d'OCEANE-BSA, d'une valeur nominale de 1 million d'euros, souscrite par European High Growth Opportunities Securitization Fund. Le produit net de cette opération de 1,94 million d'euros sera destiné, pour 50%, à financer le programme de recherche Kinoïde sur les allergies et, pour 50%, à renforcer les capacités d'investissement dans des projets prometteurs, aussi bien dans le développement de candidats médicaments (BioTech) que de dispositifs médicaux (MedTech).

PARTOUCHE

Le casinotier dévoilera son chiffre d'affaires semestriel après-Bourse.

RENAULT

Dans le cadre de l'information judiciaire ouverte le 12 janvier 2017 concernant certains véhicules diesel d'anciennes générations, Renault a été mise en examen le 8 juin 2021 pour tromperie. Renault devra déposer un cautionnement de 20 millions d'euros dont 18 millions d'euros pour l'éventuel paiement des dommages et des amendes et donner une garantie bancaire d'un montant de 60 millions d'euros pour indemniser les éventuels préjudices.

SOITEC

Le concepteur et producteur des matériaux semi-conducteurs publiera ses résultats annuels après-Bourse.

STMICROELECTRONICS

Benedetto Vigna, Président du Groupe Produits Analogiques, MEMS et Capteurs (AMS) de STMicroelectronics quittera ses fonctions le 31 août 2021 pour devenir CEO d'une autre entreprise.

VERALLIA

Horizon Investment Holdings, actionnaire du groupe, a mis en vente mardi soir 11 millions d'actions représentant environ 8,9% du capital et 354 millions d'euros sur la base du dernier cours, a révélé Reuters.