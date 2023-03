Les valeurs à suivre aujourd'hui à la Bourse de Paris - Mercredi 8 mars 2023

(AOF) - Airbus

Airbus annonce ses chiffres de commandes et de livraisons pour le mois de février 2023. Le groupe aéronautique a livré 46 avions à 34 clients. Il a reçu les commandes brutes de 99 avions en février 2023. Le nombre de livraisons à ce jour sont de 66 avions à 42 clients depuis le début d'année 2023. Le constructeur aéronautique anticipe la livraison d'environ 720 avions commerciaux cette année.

Biomérieux

Le spécialiste du diagnostic in vitro publiera son chiffre d'affaires du quatrième trimestre ainsi que ses résultats annuels.

Casino

Dans le but d'accélérer son désendettement, le groupe Casino a fait savoir qu'il étudiait la possibilité d'engager un nouveau projet de cession d'une partie de sa participation dans Assaí. Une opération estimée à 600 millions de dollars et qui pourrait, le cas échéant, être augmenté en fonction des conditions de marché. Aucune décision définitive, précise un communiqué, n'a été prise sur ce projet d'opération qui prendrait la forme d'un placement secondaire.

Elis

Le groupe de blanchisserie industrielle annoncera ses résultats annuels.

Eurazeo

La société d'investissement présentera ses résultats annuels.

Euroapi

Euroapi a fait état de ses résultats annuels. Le spécialiste des principes actifs pharmaceutiques a accusé une perte nette de 15 millions d'euros, contre une perte de 8,1 millions d'euros un an plus tôt. Le Core Ebitda - résultat opérationnel consolidé avant dépréciations et amortissements et hors coûts de restructuration - a progressé de de 8,5%, à 120 millions d'euros, faisant ressortir une marge sur chiffre d'affaires de 12,3%, stable sur un an. Le chiffre d'affaires 2022 se situe à 976,6 millions d'euros , en amélioration de 8,5%.

GL Events

Le groupe intégré des métiers de l'événement annoncera ses résultats annuels.

Groupe Berkem

Le Groupe Berkem, le spécialiste de la chimie du végétal annonce aujourd'hui l'extension de son accord de distribution avec Unipex, l'un des référents du marché de la distribution de spécialités, sur les territoires du Benelux et de la Suisse romande pour l'ensemble de ses ingrédients destinés au marché de la cosmétique et du Personal Care. Acquis en 2022 par Barentz, qui assure déjà la distribution des produits du Groupe Berkem en Amérique du Nord et sur certains territoires européens, Unipex est présent sur de nombreux marchés tels que la pharmaceutique ou la cosmétique.

GTT

GTT a reçu quatre approbations de principe de la part de ClassNK, la principale société de classification japonaise, pour ses derniers projets de développement dans le domaine des carburants alternatifs. Le premier est un concept de grand pétrolier (VLCC) Dual-Fuel de 12 500 m3 , équipé du système GTT Mark III Flex. Le deuxième est un concept de réservoir de GNL auquel est attribué la notation " NH3 ready ", qui inclut la compatibilité des matériaux avec le NH3, l'évaluation des risques et la gestion du taux d'évaporation du gaz.

Implanet

Implanet, société de technologies médicales spécialisée dans les implants destinés à la chirurgie orthopédique et dans la distribution de matériel médical technologique, annonce une amélioration de 33% de sa marge brute en 2022 à 5 millions d'euros, avec une trésorerie de 0,53 million d'euros au 31 décembre 2022, alors qu'elle a perçu un montant total de 2,50 millions au titre de l'exercice des BSA de Sanyou Medical au 6 mars 2023. Implanet se dit en mesure de couvrir les besoins de financement de ses opérations prévues jusqu'à la fin de l'exercice 2023.

McPhy Energy

Spécialiste des équipements de production et distribution d'hydrogène, Mcphy Energy a annoncé que l'EBITDA ressort à -36,8 millions d'euros pour l'année 2022 contre - 15,5 millions d'euros en 2021. La perte opérationnelle a atteint 38,4 millions d'euros contre - 23,5 millions d'euros, un an plus tôt. Le groupe a essuyé une perte nette de 38,2 millions d'euros, comparé à -23,6 millions d'euros en 2021. La consommation nette de trésorerie s'est élevée à -41,7 millions d'euros au cours de l'exercice 2022.

Neurones

Le spécialiste du conseil en management et des services numériques dévoilera ses résultats annuels.

Showroomprive.com

Le site de vente événementiel rendra compte de ses résultats annuels.

Technicolor Creative Studios

Le spécialiste dans les effets spéciaux communiquera ses résultats annuels.

Thales

Le groupe de défense présentera ses résultats annuels.

Vivendi

Le géant des médias annoncera ses résultats annuels.