Les valeurs à suivre aujourd'hui à la Bourse de Paris - Mercredi 8 juin 2022

(AOF) -

Argan

Argan a signé avec Crédit Agricole Nord de France et d'autres Caisses Régionales de Crédit Agricole un contrat de crédit à impact de 139,6 millions d'euros, dont le taux varie en fonction de la performance RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises) du groupe. Elle sera mesurée par l'évolution de deux critères : le pourcentage de développement certifié BREEAM " very good " et le pourcentage de développement d'entrepôts " Aut0nom ".

DBV Technologies

DBV Technologies a annoncé les résultats positifs de l'étude de phase 3 menée avec Viaskin Peanut chez les enfants âgés de 1 à 3 ans allergiques à l'arachide. 67 % des sujets du groupe Viaskin Peanut ont répondu au traitement après 12 mois, comparé à 33,5 % des sujets du groupe placebo. L'étude pivot a atteint son critère d'évaluation principal. Les résultats en matière de tolérance ont été généralement conformes avec le profil de tolérance de Viaskin Peanut observé dans les études cliniques précédentes, menées chez les enfants allergiques à l'arachide âgés de 4 ans et plus.

Hybrigenics

Stemcis, filiale d'Hybrigenics spécialisée dans le traitement du tissu adipeux, des cellules souches mésenchymateuses et de leurs utilisations en chirurgie plastique et reconstructrice, entre sur le marché américain.Lors du congrès IMCAS, congrès mondial de la chirurgie et de la médecine esthétique qui s'est tenu du 3 au 5 juin à Paris au Palais des congrès, Stemcis et la société américaine Overnia ont conclu un accord de distribution exclusif.

GTT

GTT a été choisi par son partenaire le chantier naval coréen Hyundai Samho Heavy Industries pour la conception des cuves GNL d'un nouveau méthanier pour le compte d'un armateur asiatique. GTT réalisera le design des cuves de ce méthanier qui offrira une capacité de cargaison totale de 174 000 m3 et intégrera le système de confinement à membranes Mark III Flex développé par GTT. La livraison du navire est prévue au cours du quatrième trimestre 2025.

Pernod Ricard

Pernod Ricard tient aujourd'hui à Paris son Capital Markets Day 2022. A cette occasion, le groupe présentera la mise en œuvre de sa Conviviality Platform, nouvelle étape du plan stratégique Transform & Accelerate couvrant les exercices 2022/23 à 2024/25. La Conviviality Platform permet d'optimiser le potentiel d'un portefeuille de marques et d'un réseau de distribution uniques grâce à l'utilisation de la Data, afin d'amplifier la croissance rentable et durable de Pernod Ricard, explique la société dans un communiqué publié ce matin.

Quadient

Quadient a réalisé un chiffre d'affaires de 253 millions d'euros lors du premier trimestre 2022, en hausse de 2,5% à données publiées par rapport au premier trimestre 2021. En organique, le chiffre d'affaires se replie de 0,6%. " Le premier trimestre a été largement conforme à nos attentes avec une bonne performance sous-jacente dans chacune de nos trois solutions, malgré une base de comparaison élevée ", a commenté Geoffrey Godet, le directeur général de Quadient.

Riber

Riber a reçu la commande de deux systèmes de production MBE 6000 pour un montant de plusieurs millions d'euros, ainsi que des options pour quatre systèmes supplémentaires. Un client industriel a commandé deux systèmes MBE 6000 pour la production de matériaux semi-conducteurs destinés à des dispositifs électroniques. Ces machines seront livrées en 2022. Cette commande majeure dans l'histoire de la société s'accompagne d'une option pour 4 systèmes MBE 6000 supplémentaires, a souligné le spécialiste des équipements d'épitaxie par jets moléculaires (MBE) pour l'industrie des semi-conducteurs.

Sanofi

La FDA a approuvé Dupixent (dupilumab) de Sanofi pour le traitement des enfants âgés de 6 mois à 5 ans atteints de dermatite atopique modérée à sévère, non contrôlés par des médicaments à usage topique prescrits sur ordonnance ou auxquels ces médicaments sont déconseillés. Une soumission réglementaire pour cette même tranche d'âge est actuellement examinée par l'Agence européenne des médicaments et d'autres soumissions réglementaires dans divers pays sont en cours.

Schneider Electric

Schneider Electric a conclu un accord avec Watlow Electric Manufacturing Company, un producteur américain de systèmes thermiques industriels complets, en vue de lui céder son activité Eurotherm. Eurotherm, qui compte environ 650 collaborateurs, est un fournisseur mondial de solutions de contrôle et de mesure de la température et de l'énergie et est actuellement intégré au sein de l'activité Automatismes industriels du français, leader de la transformation digitale de la gestion d'énergie et des automatismes industriels.

SII

SII a généré sur l'exercice 2021/2022, clos fin mars, un résultat net, part du groupe, de 59,4 millions d'euros, multiplié par 2,4. Le résultat opérationnel a été multiplié par 2,3 à 79,07 millions d'euros, faisant ressortir une marge de 9,54%, en amélioration de 4,24 points. Elle atteint ainsi un niveau inégalé depuis plus de 15 ans.

Soitec

Le fabricant de semi-conducteurs publiera ses résultats annuels.