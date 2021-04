Les valeurs à suivre aujourd'hui à la Bourse de Paris Mercredi 7 avril 2021

(AOF) - ARGAN

Argan a lancé le développement d'une nouvelle plateforme logistique de 14 000 mètres carrés à Marne-la-Vallée (77). La signature par un grand laboratoire pharmaceutique d'un bail en l'état futur d'achèvement sur 7 000 mètres carrés marque en effet le coup d'envoi du chantier. « Le solde du programme est en cours de commercialisation », a précisé Argan.

CASINO

Casino et Uber Eats ont signé un partenariat qui permettra aux Français de se faire livrer des produits en moins de 30 minutes. À partir du mois d'avril, ce service de livraison va ainsi être proposé depuis 50 magasins et sera ensuite déployé dans près de 500 magasins au total d'ici à l'automne 2021.

DRONE VOLT

Le Conseil d'Administration de Drone Volt approuvé le 14 octobre 2020 le principe d'une émission de 2 500 bons d'émission, lesquels donneront lieu, sur exercice, à l'émission de 2 500 obligations remboursables en numéraire et/ou en actions nouvelles (ORNAN) assorties de bons de souscription d'actions (BSA, au profit du fonds d'investissement YA II PN, LTD, fonds géré par la société de gestion américaine Yorkville Advisors, représentant un financement obligataire d'un montant nominal total maximum de 25 millions d'euros.

EUROPCAR MOBILITY GROUP

Le spécialiste de la location de véhicules publiera ses résultats annuels.

LACROIX

Lacroix présente Leadership 2025, son nouveau plan stratégique. Le groupe ambitionne de devenir un leader international des solutions IoT industrielles et des équipements électroniques pour les applications critiques. L'atteinte de cette ambition devra s'accompagner d'un renforcement des performances financières. A l'horizon 2025, Lacroix vise ainsi un chiffre d'affaires de 800 millions d'euros à comparer aux 441 millions, réalisés en 2020 (proforma 12 mois). Cette ambition intègre les acquisitions qui pourraient être réalisées sur la période.

NATIXIS

Tim Ryan est nommé membre du comité de direction générale de Natixis en charge des métiers de Gestion d'actifs et de fortune, et directeur général de Natixis Investment Managers. Il prendra ses fonctions le 12 avril et succèdera à Jean Raby qui a décidé de poursuivre une autre opportunité professionnelle.

SAFRAN

Safran Helicopter Engines (groupe Safran) a signé un contrat Support-By-Hour (SBH) avec la Police fédérale allemande (Bundespolizei) pour les moteurs de ses hélicoptères Airbus H120. Ce contrat de long terme porte sur des services de MRO (Maintenance, Repair, and Overhaul) pour un total de 11 moteurs Arrius 2F. La Bundespolizei possède actuellement une flotte de 10 hélicoptères H120 utilisés pour des missions d'entrainement.

SOCIETE GENERALE

Le conseil d'administration de Société Générale a approuvé l'entrée en négociation exclusive avec Amundi en vue de la cession des activités de gestion d'actifs opérées par Lyxor. Cette cession, qui devrait être finalisée au plus tard en février 2022, se ferait au prix de 825 millions d'euros et aurait à la finalisation de l'opération un effet positif estimé à environ 18 points de base sur le ratio CET1 du groupe. La plus-value de cession nette d'impôts, qui serait comptabilisée à la finalisation de l'opération, serait d'environ 430 millions d'euros.

TECHNIP ENERGIES

Technip Energies a remporté un contrat significatif, soit entre 50 et 250 millions d'euros. portant sur l'ingénierie, la fourniture des équipements, la construction et la mise en service (EPCC) auprès de Indian Oil Corporation Limited (IOCL) pour son projet d'expansion BR9 à Barauni, Bihar, dans l'est de l'Inde. Ce contrat EPCC couvre l'installation d'une nouvelle unité d'hydrocraquage (OHCU) d'une capacité de 1 million de tonnes par an (MMTPA), d'une unité de traitement de gaz (FGTU) et des infrastructures associées.

VEOLIA/SUEZ

Veolia a réagi mardi soir à l'annonce de Suez selon laquelle ce dernier souhaitait parvenir à une solution négociée avec Veolia, tout en confirmant avoir signé un accord avec l'opérateur australien Cleanaway Waste Management Ltd. pour la cession des activités de déchets en Australie. Or rappelle Veolia, ces actifs ont été pourtant clairement identifiées comme stratégiques dès l'annonce de son projet industriel et dans l'offre déposée à l'AMF le 8 février dernier.