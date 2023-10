Les valeurs à suivre aujourd'hui à la Bourse de Paris - Mercredi 4 octobre 2023

(AOF) - Air-France KLM

Air France-KLM a été sélectionné dans le cadre du processus de sollicitation de financement lancé par la compagnie scandinave SAS. L'investissement d'Air France-KLM représenterait un total de 144,5 millions de dollars américains, dont 109,5 millions investis en actions ordinaires et 35 millions en obligations convertibles garanties. À l'issue de la transaction, Air France-KLM détiendrait une participation minoritaire d'un maximum de 19,9 % dans le capital social d'SAS AB.

Atos

Le Conseil d'administration d'Atos, suivant les recommandations du Comité des Nominations et de Gouvernance, a nommé Yves Bernaert Directeur général du Groupe Atos, a indiqué le groupe informatique dans un communiqué. Sa prise de fonction est effective ce jour. Il sera proposé à l'Assemblée générale de le nommer Administrateur. Après avoir occupé plusieurs postes de direction en France et à l'international, Yves Bernaert a été ces 9 dernières années CEO Europe d'Accenture Technology.

Bilendi

Le spécialiste des technologies et des données pour les études présentera ses résultats du premier semestre.

DMS

DMS annonce la finalisation de l'acquisition de Solutions For Tomorrow, spécialiste des équipements radiologiques mobiles. La société qui développe des systèmes d'imagerie médicale de haute performance pour la radiologie numérique précise que son acquisition sera réalisée entièrement par échange d'actions. Solutions For Tomorrow est une entreprise suédoise basée à Väckelsång et opérant dans 35 pays. Elle a été fondée en 2011 par trois experts en radiologie, Mattias Guldstrand, Martin Yngvesson et Jan Bååt.

Figeac Aero

Figeac Aéro, partenaire de référence des grands industriels de l'aéronautique, a conclu un nouvel accord avec Safran Aircraft Engines (SAE), portant sur la production du carter d'échappement TRV du moteur LEAP-1B équipant les Boeing 737MAX, pour un montant global supérieur à 30 millions d'euros. L'accord d'une durée totale de 10 ans mobilisera deux sites du Groupe, Figeac et Aulnat (SNAA). Les premières livraisons de carters TRV sont attendues au cours du deuxième semestre 2024, avec une montée en puissance de la production en 2025.

GTT

GTT a signé un nouveau contrat-cadre de prestations de services avec le groupe CMA CGM, acteur mondial des solutions maritimes, terrestres, aériennes et logistiques. GTT assistera CMA CGM dans la maintenance et l'exploitation de 49 porte-conteneurs "biomethane and e-methane ready" propulsés au GNL et équipés des technologies Mark III, Mark III Flex et Recycool de GTT.

Haffner Energy

Haffner Energy annonce le lancement d'une nouvelle offre d'équipement de production de gaz renouvelable pour accélérer la décarbonation de l'industrie. Cette nouvelle proposition, développée en décuplant la puissance de sa solution Synoca, vient élargir le marché adressable à court terme par Haffner Energy dans l'industrie.

Hexaom

Le spécialiste de la construction de maisons individuelles et de la rénovation communiquera ses résultats du premier semestre.

Hunyvers

Le spécialiste de la distribution de véhicules de loisirs rendra compte de son chiffre d'affaires du quatrième trimestre.

Kering

Kering et Alexander McQueen ont annoncé la nomination de Seán McGirr au poste de Directeur de la Création de la Maison. Il était auparavant Directeur du Prêt-à-Porter de JW Anderson. Seán McGirr a rejoint JW Anderson en 2020 pour prendre la direction des collections Homme, puis a ajouté à ses responsabilités les collections Femme. Auparavant, il était Designer Femme pour Dries Van Noten à Anvers.

Medesis Pharma

Medesis Pharma annonce la réception du jugement du Tribunal de Commerce de Montpellier lui accordant l'ouverture, en date du 29 septembre 2023, d'une procédure de sauvegarde. Cette biotech développant des candidats médicaments à partir de sa technologie propriétaire d'administration de principes actifs en nano micelles par voie buccale, Aonys a été condamnée par la même juridiction en mai 2023 à payer 1,4 million d'euros à Bpifrance,au titre des 4 contrats de financements de 2008 à 2010, et elle a fait appel début juillet.

Sanof i

Sanofi et Teva Pharmaceuticals, filiale américaine de Teva Pharmaceutical Industries Ltd. ont conclu une collaboration en vue du codéveloppement et de la co-commercialisation du TEV'574, un actif qui fait actuellement l'objet d'essais cliniques de phase IIb pour le traitement de la colite ulcéreuse et de la maladie de Crohn, deux maladies inflammatoires de l'intestin. Cette collaboration s'inscrit dans la stratégie du groupe pharmaceutique français en immunologie, qui consiste à étudier des mécanismes d'action innovants pour le traitement de maladies inflammatoires chroniques.

Thales

Thales a finalisé aujourd'hui l'acquisition de Tesserent, l'une des plus importantes entreprises de cybersécurité d'Australie et de Nouvelle-Zélande, suite notamment à l'approbation par les actionnaires de Tesserent et à l'obtention des autres autorisations réglementaires nécessaires.

Teleperformance

Daniel Julien, président-directeur général du groupe Teleperformance, a déclaré : " Certaines grandes marques dans le monde utilisent des outils d'IA générative pour accroître leur efficacité et renforcer leurs services. Dans le cadre de notre partenariat avec ServiceNow à travers le programme AI Lighthouse, notre expertise en matière d'expérience client digitale nous permettra de développer des solutions utilisant l'IA générative pertinentes et exploitables pour nos clients. "