Les valeurs à suivre aujourd'hui à la Bourse de Paris - Mercredi 4 janvier 2023

(AOF) - Argan

Argan, foncière française spécialisée en développement et location d'entrepôts, enregistre des revenus locatifs de 166,1 millions d'euros pour l'année 2022, en progression de 6% par rapport à 2021. Cette forte croissance est principalement le résultat de l'effet année pleine des livraisons de 2021 et des loyers générés par les six nouveaux développements livrés depuis le début de l'année, et par l'acquisition d'un entrepôt de 153 000 m2 à Renault Group en octobre 2022.

Arkema

Le 3 janvier 2023, Arkema a finalisé la cession de Febex, société spécialisée dans la chimie du phosphore, au groupe belge Prayon. Acteur mondial des produits phosphorés (acide phosphorique de haute pureté et hypophosphite de sodium et dérivés), utilisés principalement dans l'électronique et l'industrie pharmaceutique, Febex était rattaché aux Additifs de Performance et avait une faible intégration avec les autres activités du groupe.

BIO-UV Group

BIO-UV Group a annoncé la poursuite de son partenariat stratégique et commercial avec Veolia Water Technologies & Solutions. Dans le cadre de la reconduction de ce contrat commercial et du contrat de licence associé, conclus conjointement à l'acquisition de la société triogen en septembre 2019 pour une durée initiale de quatre ans, BIO-UV Group continuera à fournir ses technologies de traitement de l'eau et services de pointe associés à Veolia jusqu'en 2025.

Capelli

Le groupe Capelli annonce avoir conclu fin décembre, auprès d'un bailleur de renom, la vente de 91 logements dans le nord-est de Paris. Après avoir procédé, dans la deuxième partie de l'année 2022, au report volontaire du lancement de plusieurs programmes immobiliers afin de faire face à une flambée des coûts de construction et ainsi préserver ses marges sur les 24 prochains mois, le promoteur immobilier, dans un environnement où les coûts techniques redeviennent raisonnables et stables, réinitie le lancement de ses programmes en cours.

LDC

Le volailler, propriétaire des marques Loué, Le Gaulois mais aussi Marie, présentera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Obiz

Obiz a annoncé une prise de participation à hauteur de 12,3% au capital de la société Mile, concepteur d'applications mobiles visant à simplifier et améliorer le bien-être, la condition physique, la santé, la culture et la sécurité des utilisateurs à partir de leur positionnement géographique. Cette entrée au capital se fait par le biais d'un investissement de 500 000 euros, dans le cadre d'une levée de fonds d'un montant total de 1,1 million d'euros.

TFF

Le fabricant de tonneaux destinés à faire vieillir le vin et le whisky communiquera ses résultats du premier semestre.

Trigano

Trigano, constructeur de véhicules de loisirs, a fait part d'un chiffre d'affaires en baisse au titre du premier trimestre de son exercice 2022-2023, dans un contexte toujours marqué par des difficultés d'approvisionnement en bases roulantes pour camping-cars. Ces tensions tendent cependant à s'amenuiser. Ce qui permet au groupe d'envisager ne hausse de sa production dans les prochains mois.