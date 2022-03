Les valeurs à suivre aujourd'hui à la Bourse de Paris - Mercredi 31 mars 2022

(AOF) - Antin

Antin Infrastructure a investi dans Empire Access et North Penn Telephone (Empire), un fournisseur de fibre optique haut débit jusqu'au domicile de premier plan à New York et en Pennsylvanie. Fondée en 1896 à Prattsburgh, dans l'État de New York, Empire offre des services d'accès à Internet, de voix et de télévision numérique à haut débit par fibre optique.

Claranova

Le groupe présent dans l'impression digitale, la gestion de l'internet des objets et l'e-commerce publiera ses résultats semestriels.

Guerbet

Guerbet a récemment soumis une NDA (New Drug Application, demande d'autorisation de mise sur le marché) à la Food and Drug Administration (FDA) américaine, ainsi qu'une demande d'AMM centralisée à l'Agence européenne des médicaments (EMA) pour Gadopiclenol, un produit de contraste macrocyclique expérimental à base de gadolinium. Ces dossiers ont été acceptés pour évaluation le 24 février par l'EMA et le 28 mars par la FDA. Par ailleurs, la FDA a accepté la demande d'examen prioritaire, ce qui l'engage à statuer sur le dossier d'ici le 21 septembre prochain.

Herige

Herige a réalisé en 2021 un résultat net part du groupe de 19,1 millions d'euros, contre 10,5 millions d'euros un an plus tôt. Grâce à la dynamique d'activité enregistrée sur l'ensemble des métiers du Groupe et les actions de performance, le résultat d'exploitation du cimentier ressort à 31,2 millions d'euros, en hausse de 58,4% par rapport à 2020 et de 70,5% par rapport à 2019. Le taux de marge gagne également 1,1 point de pourcentage pour s'élever à 4,4%.

Lexibook

L'accord de licence international de Lexibook avec The Walt Disney Company est reconduit pour 3 ans. Cet accord couvre toutes les franchises les plus reconnues au monde, dont notamment la Reine des Neiges, Disney Princesses, Spiderman, Avengers, Disney Cars, Mickey, Minnie… Le contrat de licence inclut pour la première fois de nouveaux territoires sur lesquels le groupe français compte s'implanter rapidement, notamment les zones asiatique, y compris la Chine, et sud-Américaine.

LNA Santé

Le spécialiste de la prise en charge de la dépendance publiera ses résultats annuels.

Pizzorno

Pizzorno Environnement a enregistré un chiffre d'affaires de 208,3 millions d'euros au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2021, en progression de 4,8%. Cette performance du groupe présent dans l'ensemble des métiers du déchet est supérieure à la borne haute de l'objectif fixé, entre 200 et 205 millions d'euros. Pizzorno Environnement a bénéficié du dynamisme de l'activité Traitement-Valorisation, dont le chiffre d'affaires a progressé de 14,9% à 45,7 millions d'euros sur l'exercice. Il a été tiré par la mise en service du nouveau casier du centre de stockage de Pierrefeu-du-Var.

Rémy Cointreau

Rémy Cointreau fait évoluer la structure de son comité exécutif afin de gagner en efficacité et en agilité, dans un contexte marqué par les changements rapides des tendances de consommation. Il élargit ainsi son comex avec la création d'un "chief transformation officer" et d'un pôle de Communication groupe. Ces changements d'organisation s'inscrivent dans la continuité des mesures mises en œuvre depuis près de deux ans.

Sidetrade

Sidetrade avance la publication de ses résultats annuels 2021 au 5 avril 2022. La date de publication initialement prévue par la plateforme d'Intelligence Artificielle dédiée à l'accélération du revenu et du cash-flow des entreprises était le 26 avril 2022 après Bourse.

Synergie

Le groupe qui propose une offre de services dans la gestion et le développement des ressources humaines publiera ses résultats annuels.

TotalEnergies

TotalEnergies publie un nouveau rapport de transparence fiscale afin d'apporter à toutes ses parties prenantes une meilleure compréhension de sa situation fiscale, et plus particulièrement sur les différents impôts payés dans ses principaux pays d'activités. TotalEnergies publie déjà depuis 2015 dans son Document d'Enregistrement Universel un rapport annuel sur les paiements de ses filiales du secteur extractif aux gouvernements, ainsi que la liste intégrale de ses filiales consolidées avec leur pays d'incorporation et d'activité.

Unibail-Rodamco-Westfield

Unibail-Rodamco-Westfield présente aujourd'hui sa stratégie à l'horizon 2024 et au-delà. A cette occasion, l'opérateur de centres commerciaux prévoit que son Ebitda retrouve en Europe son niveau d'avant la pandémie en 2024. Le groupe a confirmé son objectif d'un bénéfice par action ajusté (Areps) compris entre 8,20 et 8,40 euros en 2022. De plus, il promet le retour à un "dividende durable" à partir de l'exercice 2023.