Les valeurs à suivre aujourd'hui à la Bourse de Paris - Mercredi 31 mai 2023

(AOF) - Capelli

Le promoteur immobilier dévoilera son chiffre d'affaires du quatrième trimestre.

Capgemini

Capgemini et Google Cloud ont annoncé une extension majeure de leur partenariat stratégique de longue date dans le domaine de l'analyse de données et de l'intelligence artificielle (IA), en créant un centre d'excellence mondial Generative AI Google Cloud (CoE) pour aider les entreprises à réaliser le plein potentiel des technologies de l'IA. " Le nouveau CoE aidera les clients à progresser dans leurs objectifs de transformation de l'entreprise, à améliorer l'engagement avec les clients et à accélérer la création de valeur à partir des investissements dans l'IA " ont expliqué les deux groupes.

Exail Technologies

Exail Technologies a remporté un contrat de 2,1 millions d'euros auprès des garde-côtes américains (USCG) pour remplacer les systèmes de gyrocompas obsolètes sur des navires baliseurs de la classe Keeper (navires baliseurs côtiers de 175 pieds WLM). Le contrat comprend des systèmes de navigation incluant des gyrocompas Octans et des systèmes de distribution des données de navigation Netans (NDDS).

Figeac Aero

Figeac Aéro a signé un nouvel accord avec Safran Nacelles, un leader mondial de l'intégration de nacelles d'avion, d'une valeur d'environ 140 millions d'euros sur 10 ans. L'accord porte sur la production en France et au Maroc de milliers de pièces métalliques à forte valeur ajoutée pour les nacelles des Airbus A320neo, équipés de moteurs LEAP-1A. Extension d'un contrat existant, la valeur totale du contrat représente un chiffre d'affaires additionnel d'environ 80 millions d'euros par rapport à l'accord initial.

FL Entertainment

FL Entertainment annonce un résultat net ajusté à 70,2 millions d'euros pour le 1er trimestre, en hausse de 5,3% sur un an. Le groupe fondé par Stéphane Courbit, spécialiste des contenus multimédias et jeux d'argent avec ses filiales Banijay et Betclic Everest Group, affiche un chiffre d'affaires en hausse de 1,1% à 900,2 millions d'euros et un Ebitda ajusté stable à 144,6 millions d'euros. Le Groupe reconfirme l'ensemble de ses objectifs financiers, tant à court qu'à moyen terme, soulignant le succès du refinancement de la dette de Banijay (environ 875 millions d'euros).

Graines Voltz

Le spécialiste des semences et des plants de fleurs et de légumes publiera son chiffre d'affaires du deuxième trimestre.

JCDecaux

JCDecaux annonce la signature d'un accord avec Clear Channel Outdoor pour le rachat de ses activités en Italie et en Espagne. Ces opérations sont conduites de manière indépendante et répondent à des opportunités de marché différentes. Le montant de l'acquisition (avant prise en compte des positions de trésorerie/dette nette) de Clear Channel Italie est de 15,1 millions d'euros et celui de Clear Channel Espagne est de 60,0 millions d'euros, soit 6,7 fois l'EBITDA des 12 derniers mois à fin mars 2023 combiné des deux pays, avant prise en compte des synergies.

Maisons du Monde

Maisons du Monde annonce des évolutions au sein de son Conseil d'administration, qui seront soumises au vote des actionnaires lors de l'Assemblée générale mixte du 29 juin prochain. Le Conseil d'administration réuni le 30 mai a décidé, sur recommandation du Comité des nominations et des rémunérations, de coopter Françoise Gri comme administratrice indépendante en remplacement de Thierry Falque-Pierrotin suite à la démission de son mandat d'administrateur et de Président du Conseil d'administration.

Quadient

L'opérateur de consignes colis connectées dans le monde communiquera son chiffre d'affaires du premier trimestre.

TheraVet

TheraVet, société de biotechnologie pionnière dans le traitement des maladies ostéoarticulaires des animaux de compagnie, annonce le lancement commercial de Biocera-Vet Combo-Clean, une nouvelle référence pour la gamme de substituts osseux Biocera-Vet en Europe et au Royaume-Uni, disponible sur le site internet du groupe. Il présente un profil de libération d'antibiotique optimal permettant une action antimicrobienne locale mais aussi de longue durée, jusqu'à 30 jours.

TotalEnergies

TotalEnergies s'associe avec Tree Energy Solutions (TES) pour étudier et développer aux États-Unis une unité de production à échelle industrielle d'e-gaz , un gaz naturel de synthèse produit à partir d'hydrogène renouvelable et de CO2. D'une capacité de production de 100 000 à 200 000 tonnes par an, ce projet sera détenu à parts égales par les deux partenaires et opéré par TotalEnergies. Ce partenariat combine le savoir-faire de TES en matière d'e-NG et l'expertise de TotalEnergies dans la production d'électricité renouvelable, la conduite de grands projets et la liquéfaction du gaz.

Wavestone

Le groupe de conseil spécialiste de la transformation des entreprises et des organisations indiquera ses résultats annuels.