Les valeurs à suivre aujourd'hui à la Bourse de Paris - Mercredi 29 mars 2023

(AOF) - Drone Volt

Drone Volt, constructeur de drones civils professionnels, annonce le succès de sa levée de fonds s'adressant aux investisseurs institutionnels et aux particuliers (via la plateforme PrimaryBid) afin de soutenir son ambitieux plan de croissance. La demande globale s'est élevée à 4 852 561 euros, provenant à 78% de la part d'investisseurs institutionnels et 22% de la part de particuliers via la plateforme PrimaryBid, soit un taux de sursouscription de 162% du montant de l'offre indicative.

Graines Voltz

Distributeurs européens indépendants de semences et de jeunes plants de fleurs et de légumes, Graines Voltz a annoncé que son chiffre d'affaires pour le premier trimestre de l'exercice 2022/2023 (octobre à décembre), s'est élevé à 12,2 millions d'euros en recul de 5,8% par rapport à l'exercice précédent. Sur cette période, 52,7% du chiffre d'affaires a été réalisé en France, 41,7% dans les autres pays européens et 5,6% dans le reste du monde. Les semences ont représenté 47,3%, les jeunes plants 49,1% et les autres produits 3,6% du chiffre d'affaires.

Herige

Sur l'année 2022, Herige annonce que son EBITDA atteint 55,5 millions d'euros, en progression de 18,3%, soit une marge d'EBITDA de 7% en amélioration de 0,4 point par rapport à 2021, malgré les hausses des prix des matières premières, de l'énergie et des transports. Ainsi, grâce à la dynamique d'activité enregistrée sur l'ensemble des métiers du Groupe et les actions de performance rapidement déployées, le résultat d'exploitation d'Herige ressort en amélioration à 37,2 millions d'euros (+19,2% par rapport à 2021) et le taux de marge d'exploitation ressort à 4,7% contre 4,4% un an auparavant.

Lacroix

Développeur d'équipements électroniques, Lacroix a affiché pour 2022 un Ebitda courant qui s'établit à 44,3 millions d'euros contre 30,9 millions d'euros en 2021, faisant ressortir un taux de marge d'Ebitda courant quasiment stable à 6,3% (contre 6,2% un an plus tôt), en ligne avec l'objectif affiché d'une marge au moins égale à 6,2%. Cette stabilité a été obtenue grâce à l'impact relutif de l'intégration de Firstronic, à la croissance de l'activité et à une gestion rigoureuse des coûts. SON résultat opérationnel courant est en hausse de 20% à 21,7 millions d'euros.

Paragon ID

Société fabriquant des cartes à puce avec ou sans contact, Paragon ID a réalisé un EBITDA de 6,6 millions d'euros au premier semestre 2022/23, en progression de 68% par rapport au premier semestre 2021/22. Dans un contexte de forte croissance de l'activité, le taux de marge brute s'est inscrit en léger recul du fait de la hausse des coûts des matières premières et des tensions sur les chaînes d'approvisionnement dont une partie est répercutée sur les prix de vente aux clients, d'un mix activités défavorable principalement lié au poids des activités sous-traitées.

Trigano

Trigano publie un chiffre d'affaires du deuxième trimestre 2022/2023 en hausse de 13,2% à 827 millions d'euros. Le spécialiste des véhicules de loisirs a été porté par la hausse de l'activité camping-cars (+13,9% à périmètre et change constants) " grâce à l'amélioration des livraisons de bases roulantes ". Les livraisons de bases roulantes de camping-cars devraient continuer à s'améliorer, ce qui permet d'envisager une augmentation de la production et des ventes de Trigano au second semestre.

Vergnet

Le Groupe Vergnet annonce que son Conseil d'administration a décidé lors de sa séance du 28 mars 2023 (faisant usage de la délégation qui lui a été accordée par l'Assemblée Générale des actionnaires) de procéder à une réduction du capital social par voie de minoration de la valeur nominale de ses actions. La valeur nominale de chaque action de la Société est ainsi ramenée de 0,0023 euro à 0,0001 euro et le capital social à 37.362,66 euros. Cette opération purement technique, n'a aucune incidence sur la valeur boursière des actions de la Société, ni sur le nombre d'actions en circulation.

Worldline

Worldline, acteur dans le secteur des paiements, annonce avoir finalisé l'acquisition des activités d'acquisition commerçants de Banco Desio et la mise en place d'un partenariat commercial visant à tirer parti du réseau bancaire de Banco Desio pour distribuer les produits et services de paiement de Worldline aux commerçants clients de la banque en Italie. Les activités d'acquisition commerçants de Banco Desio seront apportées à Worldline MS Italy, coentreprise créée suite à l'acquisition d'Axepta Italie début 2022 dont Worldline possède 80%.