Les valeurs à suivre aujourd'hui à la Bourse de Paris - Mercredi 28 septembre 2022

(AOF) - Beneteau

Le fabricant de bateaux présentera ses résultats du premier semestre.

Cogelec

Le fabricant de produits d'interphonie et de contrôle d'accès publiera ses résultats du premier semestre.

Coheris

L'éditeur de logiciels dédiés à la maîtrise et l'optimisation de la relation client dévoilera ses résultats du premier semestre.

Evolis

Le spécialiste des imprimantes de cartes plastiques présenterai ses résultats du premier semestre.

Genfit

La société de biotechnologie lèvera le voile sur ses résultats du premier semestre.

Nanobiotix

La société de biotechnologie lèvera le voile sur ses résultats du premier semestre.

Navya

Le résultat opérationnel et le résultat net de Navya ont atteint respectivement -13,7 millions d'euros et -13,2 millions d'euros au premier semestre, les deux connaissant un creusement de 2 millions d'euros et de 0,7 million d'euros par rapport au premier semestre 2021. Le spécialiste des systèmes de mobilité autonome a vendu 7 navettes Autonom Shuttle et réalisé un chiffre d'affaires de 3,9 millions d'euros contre 4,6 millions d'euros au premier semestre 2022.

Nexity

Nexity tient aujourd'hui une journée investisseurs afin de présenter sa stratégie d'opérateur global d'immobilier pour un nouveau cycle de croissance sur la période 2022-2026. Le groupe confirme sa " guidance " pour l'année 2022. Il vise une part de marché supérieure à 14% en Immobilier résidentiel dans un marché attendu à 130.000 unités. Il prévoit un chiffre d'affaires supérieur à 4,6 milliards d'euros et une marge courante opérationnelle autour de 8%.

Orpea

Le spécialiste de la dépendant dévoilera ses résultats du premier semestre.

Pernod Ricard

Dans le cadre de sa stratégie Transform & Accelerate renforcée par la ‘Conviviality Platform', Pernod Ricard annonce aujourd'hui la création d'une nouvelle entité business. L'objectif est de faire croître ses canaux de vente direct-to-consumer et d'accompagner leur expansion géographique alors qu'ils arrivent désormais à maturité, mais également de lancer de nouveaux services et produits innovants pour mieux répondre et anticiper la demande des consommateurs avides de nouvelles expériences.

Saint-Gobain

Saint-Gobain et le fabricant solaire Megasol, spécialiste des modules solaires intégrés aux bâtiments (BIPV), ont conclu un partenariat stratégique. Dans le cadre de ce partenariat, Saint-Gobain a acquis une participation minoritaire dans l'activité de Megasol dédiée au développement et à la production de modules BIPV sur son site de Deitingen en Suisse.

Sanofi

Sanofi a mis en ligne mardi soir son document " Q3 2022 Memorandum for modelling purposes " qui vise à assister la communauté financière dans la modélisation des résultats trimestriels de la société. Cette dernière prévient que son chiffre d'affaires bénéficiera d'un effet de change positif de 10% à 11%. Son bénéfice par action profitera, lui, d'un effet de change positif de 12% à 13%.

Solutions 30

Le spécialiste des solutions pour les nouvelles technologies publiera ses résultats du premier semestre.

Theranexus

Au 30 juin 2022, Theranexus affiche une trésorerie de 11,6 millions d'euros. Le niveau de trésorerie a évolué en conformité avec les prévisions de la société sur les six premiers mois de l'exercice 2022. " Cette situation financière saine valide ainsi le choix de l'arrêt définitif au mois d'avril 2022 de la ligne de financement en fonds propres qui avait été mise en place avec Iris Capital en janvier de la même année ", souligne la société biopharmaceutique.

Trigano

Les ventes de Trigano au quatrième trimestre 2021/22 se sont élevées à 738,6 millions d'euros, en croissance 12% par rapport à l'exercice précédent. Le chiffre d'affaires sur l'exercice 2021/2022 a, quant à lui, enregistré une croissance de 8,3% à 3,17 milliards d'euros. A périmètre et changes constants, celui-ci s'inscrit néanmoins en recul de 0,1%. L'entreprise a dû faire face à des difficultés d'approvisionnement des châssis. L'impact de l'inflation des matières premières et des composants a été limité par l'application de hausses de tarifs progressives, bien acceptées par la clientèle.

Touax

Le loueur d'actifs tangibles (wagons de fret, barges fluviales et conteneurs) présentera Résultats du premier semestre.

Voltalia

La perte nette semestrielle (part du Groupe) de Voltalia ressort à 4,6 millions d'euros, 5 fois inférieure à celle du premier semestre 2021. L'Ebitda consolidé s'établit à 47,4 millions d'euros, en hausse de 39%. L'Ebitda normatif ressort à 51 millions d'euros, en hausse de 40%. Les revenus s'élèvent à 214,3 millions d'euros, en hausse de 42%. Voltalia atteindra fin 2022, avec un an d'avance, son objectif 2023 de 2,6 gigawatts de capacité en exploitation et en construction.Le groupe confirme son objectif d'Ebitda normatif de 275 à 300 millions d'euros en 2023.