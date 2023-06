Les valeurs à suivre aujourd'hui à la Bourse de Paris - Mercredi 28 juin 2023

(AOF) - Arkema

Arkema a dévoilé un projet d'acquisition de la participation de 54 % de Glenwood Private Equity dans la société sud-coréenne cotée PI Advanced Materials (PIAM), pour une valeur d'entreprise de 728 millions d'euros. L'entreprise sera consolidée à 100 % dans ses comptes. Arkema présente cette opération comme une " nouvelle étape significative " de sa transformation en un pur acteur des matériaux de spécialités. Avec un chiffre d'affaires de plus de 200 millions d'euros, une marge d'Ebitda d'environ 30 %, PIAM est un spécialiste des films polyimides.

Bouygues

Comme annoncé dans son communiqué de presse du 14 avril 2023, Bouygues a réalisé ce jour une augmentation de capital d'un montant de 150 millions d'euros, prime d'émission incluse, dans le cadre de l'opération d'épargne salariale dénommée Bouygues Confiance n°12. Cette augmentation de capital était réservée aux salariés des sociétés françaises du Groupe, via un FCPE dont les parts sont bloquées pendant une période de cinq ans, sauf cas de déblocage anticipé autorisé par la loi. Elle a entraîné la création de 6 845 564 actions Bouygues nouvelles émises au prix de souscription de 21,912 euros.

Cogelec

Cogelec, spécialiste du contrôle d'accès dans l'habitat collectif, annonce la nomination de Brigitte Geny et Dominique Druon, en qualité de membre du Conseil d'Administration. La première dispose d'une vaste expérience dans l'audit acquise chez Arthur Andersen puis au sein d'EY en tant qu'Associée, pendant plus de 25 ans. La seconde possède 20 ans d'expérience dans la direction générale de groupes notamment acquise en France, au Royaume-Uni, aux USA et au Moyen-Orient au sein d'Altran, groupe coté en Bourse.

Esker

Esker se porte candidate pour être Plateforme de Dématérialisation Partenaire. Cette dernière fait l'objet d'une procédure d'immatriculation par l'administration, pour une durée de trois ans renouvelables. Les PDP auront pour mission de recevoir et transmettre les factures, de les contrôler, d'extraire les données et d'assurer le e-reporting des données de transaction de TVA des entreprises.

Orapi

Orapi, fabricant de produits et solutions de haute technologie pour l'hygiène et la maintenance industrielle, a été informée que Guy Chifflot, président du conseil de surveillance de la société, a accepté d'entrer en négociations exclusives avec le Groupe Paredes pour lui céder des actions de la société détenues par lui-même et les sociétés La Financière MG3F et GC Consult, soit au total 2.315.265 actions représentant au total environ 34,8% du capital et 50,7% des droits de vote.

Orpea

Les porteurs d'OCEANE et les actionnaires réunis en classe de partie affectée sont appelés à voter ce jour sur le projet de plan de sauvegarde accélérée d'Orpea. La société a de ce fait demandé à Euronext Paris et à la Bourse de Luxembourg la suspension de cotation de l'ensemble de ses instruments financiers, dans l'attente de la publication du résultat des votes des classes de parties affectées sur son plan de sauvegarde accélérée.

Partouche

Partouche affiche pour le 1er semestre un résultat net de 18,8 millions d'euros, contre 24,6 millions d'euros au 30 avril 2022. Le groupe de casinos précise que ce dernier bénéficiait d'un résultat opérationnel non courant de 17,5 millions d'euros lié à la cession de la participation dans le casino de Crans-Montana en Suisse pour 14,1 millions d'euros et à la résolution d'anciens litiges contre l'État Belge pour 3,4 millions d'euros. Partouche affiche un résultat opérationnel courant multiplié par deux à 19,3 millions d'euros. L'Ebitda est en hausse de 24,6% à 42,7 millions d'euros.