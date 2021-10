Les valeurs à suivre aujourd'hui à la Bourse de Paris Mercredi 27 octobre 2021

(AOF) - Accor

Le groupe hôtelier publiera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Alten

Le spécialiste de l'ingénierie et du conseil publiera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Bic

Bic a réalisé un bénéfice net de 1,28 euro par action au troisième trimestre 2021, contre 1,05 euro l'an passé à la même époque. La marge d'exploitation ajusté a en revanche reculé de 1,7 point pour tomber à 17,2%, alors que le chiffre d'affaires a affiché une croissance de 8,2% (+5% en comparable) à 478 millions d'euros. Sur neuf mois, les ventes atteignent 1,395 milliard d'euros, en hausse de 14,6% en publié et 16,1% en comparable.

Bureau Veritas

Bureau Veritas a publié un chiffre d'affaires au troisième trimestre 2021 de 1,25 milliard d'euros, en hausse de 7,5 % sur une base organique, et de 8,5 % par rapport à l'exercice précédent (dont un effet périmètre de 0,2 % et un effet de change de 0,8 %). Le bureau de certification a vu quatre de ses activités enregistrer une forte croissance: il s'agit de l'Industrie (+10,4 %), des Biens de consommation (+8,7 %), de Bâtiment & Infrastructures (+8 %), et de l'Agroalimentaire & Matières Premières (+7,7 %).

Elis

Elis a publié un chiffre d'affaires au troisième trimestre 2021 en hausse de 11,2% à 839,4 millions d'euros, dont +9,2% de croissance organique. Les 28 pays dans lesquels le prestataire de services d'entretien et d'hygiène est présent ont tous affiché une croissance organique positive. Le groupe a également relevé son objectif de croissance organique 2021, celle-ci étant désormais attendue au-dessus de 6%, contre 5% à 6% auparavant. La marge d'EBITDA devrait, elle, dépasser les 34,5%, contre une précédente estimation d'environ 34,5%.

Groupe Gorgé/Prodways Group

Groupe Gorgé a annoncé son projet de distribuer l‘essentiel de ses actions Prodways Group, acteur de référence de l'impression 3D, à ses actionnaires. Le groupe industriel détient actuellement 56,31% du capital (soit 95 millions d'euros en valeur) de Prodways Group. Ce projet serait soumis à l'approbation des actionnaires lors d'une Assemblée générale mixte qui aurait lieu le 14 décembre. Au terme de cette opération, Prodways Group serait déconsolidée et Groupe Gorgé renforcerait son positionnement d'acteur spécialiste centré principalement sur la robotique autonome.

Mersen

L'expert des spécialités électriques et des matériaux en graphite publiera (après Bourse) son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Plastic Omnium

Après un rebond du chiffre d'affaires au premier semestre de 31,9% à périmètre et changes constants, le chiffre d'affaires économique de Plastic Omnium s'établit au troisième trimestre 2021 à 1,792 milliard d'euros, en baisse de 14,4%. L'équipementier automobile souligne que la production automobile mondiale a chuté de 19,5 % sur la même période. Cette baisse du marché représente une correction de 16,8 points par rapport aux projections initiales du bureau d'études'IHS de juillet 2021, qui prévoyaient un recul de seulement 2,7 %.

Rallye

Rallye, Foncière Euris, Finatis et Euris ont annoncé que le Tribunal de commerce de Paris a, sur requête des commissaires à l'exécution des plans et dans le cadre des mesures gouvernementales exceptionnelles mises en place dans le contexte de la Covid-19, décidé le 26 octobre 2021 de reporter de 2 ans les échéances des plans de sauvegarde des sociétés et, corrélativement, d'étendre la durée de ces derniers. Les autres dispositions des plans de sauvegarde restent inchangées.

Schneider Electric

Le chiffre d'affaires du troisième trimestre 2021 de Schneider Electric a atteint le niveau record de 7,221 milliards d'euros, soit une hausse organique de 8,8 % et une croissance de 11,8 % en données publiées. Le spécialiste de la gestion de l'énergie et de l'automatisme souligne l'accélération continue au troisième trimestre par rapport à 2019, avec une croissance organique d'environ 7 % de janvier à septembre par rapport à 2019 (environ +6 % de janvier à juin par rapport à 2019).

SCOR

SCOR a essuyé une perte nette de 41 millions d'euros au troisième trimestre, à comparer avec un bénéfice net de 109 millions d'euros, un an auparavant. Le réassureur a été pénalisé par une forte sinistralité liée aux catastrophes naturelles, charge de 24,3%. Le ratio combiné net en réassurance dommages a augmenté de 14,5 points à 112%. Un ratio supérieur à 100 indique que l'activité affiche une perte. Les primes brutes émises par le groupe, soit l'équivalent des revenus, ont progressé de 12,7% à 4,606 milliards d'euros, soutenues par SCOR Global P&C (21,5%).

SMCP

SMCP a réalisé au troisième trimestre 2021, un chiffre d'affaires de 271,7 millions d'euros, en baisse d'1% en données publiées par rapport à 2019. En organique, le repli est de 3,2%. En revanche, la croissance atteint 8,4% en organique par rapport à 2020, grâce à une bonne performance dans toutes les régions et ce malgré des résurgences locales de Covid en Asie-Pacifique (APAC), d'un tourisme faible et d'un environnement moins promotionnel, a indiqué le propriétaire des marques Sandro, Maje et Claudie Pierlot.

SEB

Fort de ses bonnes performances à fin septembre, SEB a rehaussé sa prévision de croissance pour 2021. Le spécialiste du petit électroménager prévoit une croissance des ventes publiées autour de 14% contre supérieure à 10% auparavant. La marge opérationnelle d'activité devrait être proche de 10%, inchangée par rapport à sa communication de fin juillet, avec des surcoûts (matières, composants, fret, devises) désormais estimés autour de 300 millions d'euros sur le résultat opérationnel d'activité. Ils étaient estimés à plus de 250 millions d'euros auparavant.

Sodexo

Sodexo a publié au titre de son exercice 2020/2021 clos fin août un résultat net de 139 millions d'euros contre une perte nette de 315 millions d'euros pour l'exercice 2019-2020. Le résultat d'exploitation s'élève à 578 millions, en hausse de 1,6% ou +12,4% hors effet de change. La marge d'exploitation s'élève à 3,3%, en hausse de 40 points de base ou de + 60 points de base hors effet de change.

Unibail-Rodamco-Westfield

La foncière spécialisée dans les centres commerciaux publiera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Valneva

Valneva a annoncé aujourd'hui, sous réserve notamment des conditions de marché, son intention d'émettre et de vendre 5,5 millions d'actions ordinaires. Cette opération se déroulera dans le cadre d'une offre globale réservée à des catégories d'investisseurs, comprenant d'une part une offre de ses ADS, chacune représentant deux actions ordinaires, aux États-Unis et d'autre part, un placement privé concomitant d'actions ordinaires dans d'autres pays en dehors des États-Unis. Le produit net de l'offre globale est estimé à environ 116,4 millions de dollars (100,3 millions d'euros).

Worldline

A l'occasion de l'annonce de son chiffre d'affaires du troisième trimestre, Worldline a validé l'orientation stratégique de désengagement de l'activité " Terminaux " (TSS), héritée du rachat d'Ingenico. " A ce titre, le groupe a finalisé la définition du cadre nécessaire permettant d'assurer l'autonomie complète et l'indépendance totale de l'activité TSS. Le Groupe donne actuellement la priorité au scénario de cession à court-terme avec des discussions qui progressent en ligne avec le plan de marche " a déclaré Gilles Grapinet, Directeur Général.