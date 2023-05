Les valeurs à suivre aujourd'hui à la Bourse de Paris - Mercredi 24 mai 2023

(AOF) - Chargeurs

Le chiffre d'affaires du premier trimestre de Chargeurs s'élève à 169,7 millions d'euros, en baisse de 16,6%. En organique, il a chuté de 18%. L'activité a souffert d'un chiffre d'affaires de Chargeurs Advanced Materials en baisse de 27% en données comparables à 70,70 millions d'euros. Le groupe met en cause " une base de comparaison défavorable ". La période du début d'année dernière avait été marquée par un mouvement massif de reconstitution des stocks post-Covid sur la lancée de 2021.

Compagnie des Alpes

La Compagnie des Alpes publie un résultat net part du groupe de 107,6 millions d'euros pour le premier semestre 2022/2023, en baisse de 4,5% en données publiées. Le chiffre d'affaires trimestriel ressort à 678,5 millions d'euros, en hausse de 25,4% en données publiées et de 14,4% à périmètre comparable. A 151,6 millions d'euros, le résultat opérationnel est en baisse de 8% en données publiées et de 2% à périmètre comparable. Le Groupe juge ces résultats "solides" et "réitère l'ensemble de ses objectifs financiers pour la totalité de l'exercice".

EDF

Le 23 mai 2023, l'Autorité des marchés financiers (AMF) a publié le résultat définitif de l'offre publique d'achat simplifiée initiée par l'Etat français sur les titres de capital d'EDF, à l'issue de la période de réouverture de l'offre qui s'est déroulée du 4 mai 2023 au 17 mai 2023. A l'issue de l'offre rouverte, l'Etat français détiendra 97,69 % du capital et au moins 98,04 % des droits de vote, et 99,97% des OCEANEs EDF en circulation.

Ekinops

Ekinops, fournisseur de solutions de télécommunications dédiées aux opérateurs de télécommunications et aux entreprises, annonce une mise à jour majeure des conditions générales de vente de la plateforme edge-to-cloud Nuvla, éditée par sa filiale SixSq SA. Les nouvelles conditions générales simplifiées et le contrat de licence utilisateur final (EULA) facilitent les relations commerciales entre les fournisseurs d'applications, les clients et les utilisateurs finaux.

Gaussin

Gaussin, société spécialiste du transport de marchandises innovant, annonce une levée de 30 millions d'euros en obligations simples via la plateforme d'investissement participatif Lumo (spécialisée dans le financement de projets s'inscrivant dans la transition écologique). L'opération comporte une offre d'obligations simples dans le cadre d'un financement participatif à hauteur de 8 millions d'euros maximum et un placement privé d'obligations simples au profit d'investisseurs qualifiés ou d'un cercle restreint d'investisseurs à hauteur de 22 millions d'euros.

Michelin

La Compagnie Générale des Établissements Michelin opère conjointement avec Sumitomo Corporation, la société TBC Corporation, spécialisée dans la distribution de pneumatiques et basée aux États-Unis. Le 18 mai 2023, TBC a conclu un accord visant à céder son portefeuille de magasins de détail (NTB et Tire Kingdom) à Mavis Tire Express Service Corp. (dont le siège se trouve à Millwood dans New York). Dans le cadre de cette transaction, TBC transférera 595 points de vente à Mavis et assurera également la vente en gros et la distribution de pneus pour Mavis.

Ober

Le Groupe Ober, spécialiste des solutions décoratives et techniques pour l'agencement intérieur, réalise au premier trimestre 2023 un chiffre d'affaires de 9 millions d'euros en baisse de 8,7% par rapport à l'année précédente. Cette évolution s'explique principalement par une base de comparaison élevée au premier trimestre 2022 qui était en croissance de plus de 30%. Le chiffre d'affaires de l'ensemble Ober s'établit à 6,5 millions d'euros, en retrait de 4% au regard d'une base de comparaison défavorable.

Renault/Valeo

Renault et Valeo annoncent qu'ils étendent leur collaboration dans le SDV (Software Defined Vehicle ou véhicule défini par logiciel). L'équipementier fournira des composants électriques et électroniques essentiels, comme le High-Performance Computer, et contribuera au développement logiciel, fournissant notamment des logiciels applicatifs embarqués, comme l'assistance au parking. L'architecture du SDV permettra de proposer des véhicules toujours à jour durant l'ensemble de leur durée de vie et capables d'intégrer des nouvelles fonctionnalités sans modification matérielle.

Société Générale

Nommé Directeur général par le Conseil d'administration de Société Générale à l'issue de l'Assemblée générale du 23 mai 2023, Slawomir Krupa annonce la présentation de la nouvelle feuille de route stratégique et financière le 18 septembre 2023. Effective à compter d'aujourd'hui, l'équipe de Direction dirigée par Slawomir Krupa est composée de deux Directeurs généraux délégués, Philippe Aymerich et Pierre Palmieri, et d'un Comité exécutif nouvellement créé.

TotalEnergies

TotalEnergies a pris une participation de 20% au capital de Ductor, une start-up finlandaise ayant développé une technologie innovante pour traiter les déchets organiques à forte teneur en azote, comme les effluents de volaille, qui sont habituellement difficiles à valoriser en biométhane. En permettant le traitement de nouveaux types d'intrants, cette technologie participe directement à l'accélération du développement de la chaine de valeur du biogaz, et donc à la transition énergétique. Elle permettra également à TotalEnergies de saisir de nouvelles opportunités de marché.