Les valeurs à suivre aujourd’hui à la Bourse de Paris - Mercredi 23 août 2023

(AOF) - Enertime

Enertime a annoncé le lancement d'une nouvelle offre de maintenance et réhabilitation de turbines à vapeur en France et à l'international pour des puissances jusqu'à 600 MW et la signature d'un premier contrat pour la maintenance d'une turbine de forte puissance en Belgique.

Focus Entertainment

Focus Entertainment a fait un point d'étape compte tenu de la volatilité de son cours ces dernières semaines. L'éditeur de jeux vidéo indique ainsi que " malgré les qualités du jeu et dans un contexte concurrentiel très intense, le démarrage d'Atlas Fallen, développé par Deck 13, est en deçà des prévisions initiales ". Deck 13 et Focus Entertainment travaillent sur l'amélioration de celui-ci et le groupe aura plus d'informations à communiquer d'ici fin septembre.

STMicroelectronics

STMicroelectronics, acteur mondial des semi-conducteurs, annonce l'obtention de la certification Vodafone NB-IoT pour ses modules ST87M01 NB-IoT et GNSS. Le ST87M01 combine la connectivité IoT cellulaire et la géolocalisation dans un module intégré miniaturisé, à faible consommation d'énergie et destiné à un large éventail d'applications IoT et smart-industrielles. Le ST87M01 a également été récemment certifié par le Global Certification Forum (GCF) qui promeut l'interopérabilité des produits mobiles et IoT.Enertime a annoncé le lancement d'une nouvelle offre de maintenance et réhabilitation de turbines à vapeur en France et à l'international pour des puissances jusqu'à 600 MW et la signature d'un premier contrat pour la maintenance d'une turbine de forte puissance en Belgique.

Ubisoft

Ubisoft a fini en tête du SBF 120 hier. L'éditeur français de jeux vidéo a annoncé un accord lui donnant les droits exclusifs mondiaux de streaming des jeux d'Activision Blizzard, dont Call of Duty, - à l'exception des droits non exclusifs de streaming dans l'Espace économique européen - pour tous les jeux actuels et existants du groupe américain, ainsi que pour ceux qui sortiront au cours des 15 prochaines années suivant l'acquisition de celui-ci par Microsoft. Ces droits sont perpétuels. Les détails financiers de l'accord n'ont pas été communiqués.

Virbac

« Nous serons en mesure de publier nos résultats de mi-année le 28 septembre avec un décalage de deux semaines », annonce Virbac, invoquant la cyberattaque dont le groupe a fait l’objet le 19 juin. Le laboratoire spécialiste de la santé animale annonce parallèlement le rachat de 100 000 de ses propres actions (moins de 1,25% du capital) avec pour principal objectif de « réduire le capital de la société par annulation des titres achetés ». Le rachat se fera pour un prix unitaire d’achat n’excédant pas 270 euros et un volume total de rachat n’excédant donc pas 27 millions d’euros.